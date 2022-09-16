近年来，医药行业改革促进了流通领域的整合浪潮。瑞康医药顺势快速布局全国，构建了业财一体化平台，为遍布全国的数万家医院和药店客户提供服务。不久前，亚马逊云科技宣布与国内医药流通行业领军企业瑞康医药签署战略合作协议，针对瑞康的业务场景和需求实施企业应用现代化改造、微服务与云原生服务开发，并通过亚马逊创新方法论和 IT 运维最佳实践进行赋能，积极拓展和探索医疗健康产业新方案和新机遇。

上云的抉择

在业务应用方面，瑞康医药由于 SAP 技术栈依赖度高，所以难以支撑快速应用开发，技术架构也难以支持大并发的外部访问。在基础设施方面，云下 IT 设备运维难度高，且自建数据中心可靠性不足，数据中心故障多次造成全国业务中断。

面对不断发展变化的行业以及充斥着诸多不确定性的外部环境，瑞康医药在反复比对后将亚马逊云科技作为首选云服务商（西云数据运营宁夏区域，光环新网运营北京区域）。

瑞康医药集团股份有限公司董事长韩旭认为：“数字化转型首先还是要选择一个好的平台，这个平台首先要有强大的底座，要具备通用性、开放性，要能够支撑你、伴随你，甚至帮助你走出去。而且这个平台还要有自主创新能力，要能够构建丰富的领域的服务。现在这种公有云服务已经非常普遍，提供公有云服务的厂家非常多，要在这些厂家里面选择最适合的。”

在亚马逊云科技的助力下，成功将 SAP 核心业务系统全部迁移上云，成为国内医药流通领域首家全面迁移至公有云的企业。瑞康医药还通过使用亚马逊云科技在计算、存储、数据库、IT 运维、安全合规和现代化应用等领域的专业云服务，高效稳定支撑集团的全国性业务，推动降本增效和业务创新。

构建 “云优先”目标，打造传统企业数字化转型标杆

早在 2020 年 11 月，瑞康医药就确立了 “云优先” 的数字化转型战略，并且在亚马逊云科技的帮助下制订了迁移评估和规划；2021 年 2 月，云上架构设计完成；2021 年 4 月，开始云上着陆区实施；2021 年 7 月，开始全力实施迁移。此次双方签署战略协议之后，瑞康医药将在亚马逊云科技专业服务团队的咨询和赋能下，开启第二阶段的云端之旅，以构建 “云优先” 技术团队和创新业务解决方案为目标，将自己打造成传统企业数字化转型标杆。

亚马逊云科技大中华区专业服务事业部总经理王承华表示，两步走是亚马逊云科技对于传统行业比较推荐的做法。第一步是把原有在线下的这些应用全面迁移上云。“这也是我们在讲还技术债的过程，其实过往的大部分企业的 IT 人员花在维护旧有系统的时间和预算，大大超过了在新的应用的开发。因此对于传统企业，特别是有很多线下系统的来说，把相关数据上云，就会解决很多切实的问题。第二，这个过程当中也是有腾挪的空间，把云的基础设施的优势能够快速的使用起来。”

但是真正要去解决新的业务问题的时候，在传统企业最大的课题还是怎么样在云原生的时代当中，怎么样把 IT 的工具融入到整个企业的文化当中。因此他认为瑞康第二阶段要解决的问题，是在上云之后，能够让亚马逊云科技的整个 IT 团队侧重在业务的创新上面。

“比如运用像现代应用开发、微服务、人工智能、物联网等手段，去使得企业能够在一个多变的过程当中，很快去响应激增的需求。今天我们处在一个动态的时代，特别是新冠疫情之后，更能够感受到这个变化，就像我们生活离不开手机，其实对于一个企业来讲，也离不开 IT 整个体系的响应。在这个过程当中，怎么样让我们的程序员能够发挥一个正面的推动作用，这个是我们在第二个阶段要去解决的数字化的过程。”

“+互联网”，医药流通的数字化范式

近年来，数字化转型的浪潮已经从互联网到各种传统企业，将数字技术集成到业务的所有领域，从而对企业的运营方式和向客户提供价值的方式产生根本性的改变，是企业数字化转型的题中之义。

瑞康医药集团股份有限公司董事长韩旭也明确表示，数字化转型是瑞康医药集团的战略，所有的板块都是围绕这个战略来走。“我们重点有几个板块，像数字化医疗、医药物流，还有下一步的中医药方向。”

数字化医疗包含像临床的应用、采购的供应、支付理赔、疾病管理、合理用药这几个环节。合理用药就是靠信息化支持，“瑞康医药有非常好的合理用药系统。比如医生开药前要经过药师的审核。瑞康医药的系统就能帮助药师先根据药的一些禁忌等先做审核，审核在医生问诊的同时就很快得出结果，这样就保证了用药的安全。”

医药物流是专业的物流，所谓的专业物流就是在其他物流之上又增加了药品相关的法律法规的控制，比如像药品流通行业受到国家 GxP 法规的控制，GxP 法规控制表现在药品上，包括药品的存储和运输要在它要求的条件之下，比如温控，这也需要信息化技术来支撑。

数字化是一种工具，数字时代，除了医药方面的专业服务之外，数字化系统的支持和服务不可或缺。“我们下一步要做的是智慧药房，还有创新饮片。智慧药房的运作，所谓 ‘智慧’ 两字是靠信息系统来实现。无论是硬件的支撑，还是软件的服务，都是靠信息系统，这个信息系统现在已经上云，这就是和业务紧密的衔接，有了数字化手段的强有力支持，效果非常好。”

结语

全面上云不仅提升了系统的可用性和安全性，并增强了物流和供应链系统的稳定性和容量弹性，从而极大促进了对客户服务的响应速度和灵活性。

瑞康医药将持续利用亚马逊云科技的创新方法论和技术赋能，培养 “云优先” 技术团队，探索更多 “云原生” 场景创新，并实施企业现代化应用和微服务改造。目前项目已经梳理出 50 多个业务创新场景，并陆续开启包括 “全新报价系统”、“数字化慢病管理” 以及 “互联网医院” 等新项目和新业务。

瑞康医药集团股份有限公司董事长韩旭表示：“全面上云让我们可以更从容地应对当下的不确定性和行业面临的不断变化。在亚马逊云科技的帮助下，瑞康医药不仅革新了我们的 IT 系统和架构，以支撑更高效、专业化的医药产品流通服务，同时也为我们未来业务更全面的创新和转型做好准备。更值得一提的是，与亚马逊云科技的战略合作还实现了对瑞康团队的技术赋能，为瑞康医药集团建立 ‘云优先’ 的组织文化变革打下了坚实的基础，拓宽了我们的数字化转型视野。”