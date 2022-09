近日,上海爱信智耀生物医药科技有限公司(Ailomics Therapeutics)(简称 “爱信智耀”)宣布完成数千万元天使轮融资,由启明创投领投,三一创新投资和华桐资本跟投。此次募集资金将用于核心技术平台的搭建以及研发管线的推进。

爱信智耀成立于 2022 年 7 月,是一家致力于创新药研发的初创公司。爱信智耀基于其具有开创性的计算生物学平台对来自病人的多组学数据进行深入分析,找到驱动疾病进展的新的机制和药物靶点,并研发创新药物。基于对疾病生物学的深度理解,爱信智耀致力于针对具有重大临床需求的免疫性疾病和肿瘤进行创新药物研发。

随着此次融资的完成,爱信智耀将搭建新一代计算生物、实验生物和抗体研发的综合技术平台。通过深度学习(Deep Learning)等 AI 技术系统地分析病人的多组学大数据(包括单细胞和空间组学),发现导致疾病进展的关键细胞类型和细胞内外信号通路,选择有潜力解决重大临床需求的新靶点用于研发 First-in-class 药物。爱信智耀已经在上海张江药谷建立了新药研发中心,并将通过自研以及和国内顶级临床 PI 的合作,构建具有国际竞争力的创新药研发管线。

爱信智耀的核心创始团队具有多年国际大药企的新药研发经验。爱信智耀创始人兼首席执行官张清博士先后在葛兰素史克(GSK)、安进(Amgen)和罗氏(Roche)工作共 14 年,利用计算从事小分子和抗体药物设计,靶点发现和验证等工作,是三个临床候选药物分子的共同发明人。公司联合创始人丁尧博士先后就职于恒瑞、安进和百济神州,有超过 10 年的抗体研发经验。联合创始人班霆博士曾就职于罗氏和安进,并拥有生物医药企业早期股权投资和孵化经验。

张清博士表示:“非常感谢投资人的信任,支持我们在工业界做新靶点发现,并实践从临床到科研再到临床(from bedside to bench and to bedside again)的新药研发模式。疾病生物学错综复杂,我们将利用快速发展的测序技术和数据科学,结合中国大量且高度集中的临床样本,对疾病生物学进行数字化和 AI 模型化。为了更加提高新药的临床转化成功率,我们将把新药科研 ‘人源化’,建立包括人体器官芯片(organ-on-chip)在内的人源疾病模型平台。我们欢迎抱有类似愿景的计算生物学家、免疫学家和抗体工程科学家加入爱信智耀。”

启明创投合伙人陈侃博士表示:“启明创投一直以来非常关注生物医药领域内的创新企业。爱信智耀利用领先的数字化技术和人工智能技术来解码复杂的疾病生物学,开拓了新药研发的新范式。公司创始团队在计算生物学、实验生物学以及公司管理运营层面都有丰富的经验。在全球范围内,免疫疾病和肿瘤领域都存在巨大的未满足需求,我们期待爱信智耀团队早日为患者带来新的希望。”

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。