2022 年 9 月 19 日，华米科技（NYSE: ZEPP）举办 Amazift 跃我新品线上发布会，推出旗下都市时尚系列第四代 GTR 和 GTS 旗舰新品。Amazfit 跃我 GTR 4 和 GTS 4 采用金属机身右旋圆极化 GPS 天线专利技术，支持六星双频定位系统，搭载了全新一代 BioTracker™ 4.0 PPG 生物追踪光学传感器和全面焕新的 Zepp OS 2.0 版，定位精度、健康功能、运动管理及智能体验全面升级，释放智能手表更多可能，成为鼓励用户探索生活热情的伙伴。

跃我 GTR 4 采用更具竞速风格的设计，整体造型围绕赛车元素。表圈采用 AG 玻璃工艺，让刻度表圈富有质感，结合喷砂工艺的金属中框，整体呈现出光哑一体的效果。不锈钢数字表冠，辅以取自赛车的经典红色元素和轮胎状凹槽的设计，让竞速之感一触即发。跃我 GTR 4 拥有 1.43 英寸高清 AMOLED 显示屏和 200 余款具有匹配全天候息屏显示设计的表盘，包括 30 余款全新动画表盘和 4 款游戏交互式表盘。日常使用模式下其续航能力长达 14 天，时钟模式下更能实现长达 50 天的续航时间。

跃我 GTS 4 采用时尚方屏设计，中框至表耳的一体化设计，让传统与现代精美融合。表身采用航天级铝合金材质，表冠质感细腻如同琥珀，转动时展现宝石般的光泽。整体机身薄至 9.9mm，轻至 27g，带来轻薄精致体验。跃我 GTS 4 还配备超大 1.75 英寸高清 AMOLED 显示屏，屏幕像素密度高达 341 ppi ，拥有 150 多个表盘可供选择，并支持跟随当前表盘的息屏显示样式。得益于软硬件的功耗优化，在如此轻薄的表身下，依旧实现了 8 天的日常使用续航，时钟模式下最长可以使用 30 天。

定位精度全新突破

跃我 GTR 4 和 GTS 4 的金属机身双频右旋圆极化 GPS 天线专利技术，可以更无损地接收信号，即使在复杂场景或多路径干扰下，也能获得更精准的定位。

此外，跃我 GTR 4 和 GTS 4 还采用了 L1 + L5 双频 GPS 技术，支持包括 GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS 和 Navic 在内的六大卫星定位系统，可以在全球实现更快的搜星速度、更精准的定位能力。

跃我 GTR 4 和 GTS 4 还支持轨迹导入和轨迹返航，可以将路线文件通过 Zepp App 导入到手表中，能让每一程都有迹可循。

健康监测全新升级

跃我 GTR 4 和 GTS 4 搭载最新一代华米科技自研的 BioTracker™ 4.0 PPG 生物追踪光学传感器，采用更合理的双三色灯 4 通道布局形式，数据采集量较上代提升 33%，配合升级的心率算法，降低运动时因手臂晃动造成的信号干扰，带来了心率带级的运动心率监测。

跃我 GTR 4 和 GTS 4 还搭载了 PumpBeats™ 血压监测引擎，并通过与北京大学第一医院合作，共同研究腕部智能血压手表在未诊断高血压人群中对高血压的筛查作用，可以便捷进行血压研究测量。夜间睡眠时，手表还可自动监测血压健康，记录完整的血压健康状况，带来昼夜守护。

血压筛查研究项目于跃我 GTR 3 Pro 首发上线。关于血压筛查研究项目当前进展，北京大学第一医院心血管内科副主任马为教授讲到：“截至 2022 年 9 月，已有 35600 例手表用户参与筛查试验，其中发现血压增高的用户占到 3785 例。在对同意前往医院接受线下专业动态血压监测的案例中，以手表血压平均压≥135/85mmHg 判断，其中 88.9% 的人被医院诊断为高血压，而如果单纯以收缩平均压≥135mmHg 判断，高血压符合率达到 100%。”

其他健康功能方面，跃我 GTR 4 和 GTS 4 还同时支持 24 小时全天候的心率、血压、压力监测，PAI 健康评估系统以及全新升级的睡眠监测，可定制个人睡眠时间计划表，识别夜间或白天的睡眠是用户的 “主要睡眠” 时段，全方位守护身体健康。

运动功能全新升级

跃我 GTR 4 和 GTS 4 内置高尔夫挥杆、健身房力量训练、操场跑圈、帆船、游泳、高山滑雪等 150+ 种运动模式，辅以华米科技自研的 ExerSense™ 运动自动识别算法，还可智能识别 8 种运动模式，无需手动开启，便可自动记录对应的运动数据和运动轨迹。

针对肌肉训练用户和塑形人群，跃我 GTR 4 和 GTS 4 新增力量训练动作识别，可智能识别 25 种动作类型。开启力量训练模式后，无需手动选择训练动作，即可智能识别动作和对应的肌肉群，并自动分组。新增的操场跑圈模式，还能为专注训练提升的跑者提供专业的跑圈数据。在游泳方面，支持 5ATM 防水的跃我 GTR 4 和 GTS 4 还可识别泳姿、记录心率、趟数、SWOLF 指标等数据。

配合华米科技自研的 PeakBeats™ 运动算法，在单次运动后可以获悉最大摄氧量（VO2 Max）、恢复时间（RT）、运动负荷（TL）和训练效果（TE）的数据分析，让运动更加专业。

智能体验全新升级

跃我 GTR 4 和 GTS 4 搭载的华米科技自研的 Zepp OS 智能手表操作系统全面焕新 2.0 版。系统界面视觉优化，内置多套主题，新增全新应用列表样式。负一屏智能卡片全新改版，让信息浏览更加高效。晨间速报的加入，助力用户从容开启每一天。

丰富的小程序生态，提供了众多实用小工具，方便快捷。用户也可以基于 Zepp OS 的开发平台，定制个性化手表应用，亲自设计独一无二的专属表盘。

跃我 GTR 4 和 GTS 4 内置麦克风和扬声器，支持蓝牙通话、本地音乐播放和网易云音乐播放。运动时，还可以实时语音播报提醒时长、配速、过高心率、能量补给等数据信息。内置的 NFC ，除了刷公交地铁、门禁、微信和支付宝快捷支付，还支持导入会员卡。

GTR 和 GTS 系列是 Amazfit 跃我品牌旗下经典、畅销的表款之一，其完美兼容 Android 和 iOS 系统，健康和智能体验均属行业一流。跃我 GTR 4 拥有银翼黑、竞速灰两款配色，售价 1199 元；跃我 GTS 4 共有静谧黑、水韵白、花漾粉、落日金四款配色，售价 1199 元；两款新品现已正式发售，可在 Amazfit 跃我京东、天猫、小米有品、抖音商城平台选购，或在微信小程序搜索 Amazfit 跃我旗舰店下单，新品上市期间更可享首发优惠价。