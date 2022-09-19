Bose 近日推出了第二代消噪耳塞——QuietComfort 消噪耳塞 II。它拥有小巧的机身，在更便携的同时，厂方如今又在降噪体验上加深了功夫，带来了非常棒的综合使用体验。经过简短体验后，我们对于这款耳塞有着怎样的评价呢，还请往下看咯。

优点 降噪表现一流

通透模式易用、好用

音质不错 缺点 不支持无线充电

不支持双设备连接与快速切换

售价略高

拆开包装第一印象，就是它比上一代小巧了一些。充电盒比第一代小 40%；单只耳塞的体积也减小了约三分之一，让耳朵的负担更少。消噪耳塞 II 还配备了全新 Fit Kit 稳固环，提供三种尺寸，能让耳塞稳定待在你的耳朵上。硅胶耳塞同样也有三种尺寸可以自行选择。二者结合可以确保佩戴的稳固和密合性。

配合 Bose 音乐 App 中新增的 “佩戴测试”，可以轻松检测稳固环和耳塞的尺寸是否选择正确，确保消噪和聆听效果最优化。

有用过 Bose 耳机产品的朋友应该都知道，每次佩戴后，耳机都会传出特别的 “翁 “音效，告诉你已经连接成功。而在消噪耳塞 II 上，这音效背后还有 CustomTune 智能耳内音场调校技术。该技术会在用户每次取出并佩戴耳机时自动开启，内置麦克风会针对耳道对该音效的反映进行测算，耳机随即根据测算结果精准定制出该用户专属的听觉效果与消噪体验，而整个过程仅有 0.5 秒，实际使用中无感却有用。

与此同时，在通透模式下，ActiveSense 噪音动态感应技术可以提供适合用户个人听觉感受的定制化消噪效果，在噪音出现时立即启动消噪，而在噪音结束时会自动停止。

说回消噪聆听体验，Bose QuietComfort 消噪耳塞 II 的降噪效果可谓上乘。笔者在写评测时，办公室其他同事正在开视频会议，切换至消噪模式后，再播放专注音乐，说话声音的干扰几乎不见。逛街的时候，车辆驶过的各类噪音都被抑制得很干净；乘坐出租车或地铁时，背景噪音也被很好地消除了。

对比笔者日常使用的 Apple AirPods Pro 一代，QuietComfort 消噪耳塞 II 的降噪效果可谓是完胜之。

Bose 音乐 App 提供多种模式可自定义，包括通勤、居家、跑步、工作、锻炼等，每一种模式均可自定消噪等级，非常方便。顺带一提，当取下一只耳塞后，另一只也会自动降低至最低消噪等级，适用于特定场景。当然了，耳塞的通透模式表现也很好，切换后便可清晰听见周边人声或机场车站的广播通知。

听音乐的时候，可以透过 App 调整均衡器，共有 4 种预设效果，也可自行拖拽曲线进行调节。在如此小巧的机身下，Bose 能提供不亚于头戴式耳机的聆听体验，这一点是值得称赞的。美中不足是，新耳塞不支持双设备连接与快速切换，如果你需要经常在手机和电脑之间切换音频（比如频繁接电话和开视频会议），可能就略显麻烦了。

耳塞采用蓝牙 5.3 连接，具备 IPX4 防汗和防水等级，并支持移动设备内置的语音助理。这些都是常规项，在这个级别的产品上没有说不过去，有了当然更好。

续航方面，QuietComfort 消噪耳塞 II 拥有 6 小时电池续航时间，充电盒能够提供额外三次满电支持，在 1 小时内完成对产品的充电。另外，20 分钟快充就能管灌饱 2 小时的电力。充电盒则是可以经由 USB-C 在 3 小时内充满电。可惜原本第一代支持的无线充电在新品上被取消了，或许是厂方出于让充电盒更轻巧的考量吧。

Bose QuietComfort 消噪耳塞 II 可能是现阶段你能买到最好的降噪耳塞。在日常使用中，相比头戴式耳机，它更小巧更便携，降噪效果一流。个人认为，你真正需要在意的只有一点，那就是价格。2299 元的售价并不便宜，而且同级别在市面上还有很多可选产品。如果你是苹果、三星、华为等等品牌生态的用户，也许对应品牌的耳机依旧是你的首选。但是，多付出一些代价，就能获得更棒的降噪体验。

就看你想要什么了。