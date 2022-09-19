进入 2022 年，折叠屏手机再度火热起来，无论是品牌、机型、还是市占率都有非常不错的增长，成为上半年手机市场上最大 “亮点”。每日互动大数据自 2020 年底开始关注折叠屏手机的发展，并发布了《折叠屏手机市场正在迅猛增长，男性土豪是主力军》（相关链接：https://www.getui.com/reports/2020112539）的专题报告。两年后，每日互动再次发布折叠屏手机专题报告，用数据去发现折叠屏手机市场的发展趋势，去洞察折叠屏手机用户人群的最新变化。

折叠屏手机逆势高速增长

华为、三星市占率大幅领先

每日互动大数据显示，截至目前，折叠屏手机的激活设备数增长趋势呈现出三个区间。2019 年四季度到 2020 年三季度为折叠屏手机的尝鲜期，这个阶段折叠屏手机刚刚进入大众视野，激起了部分有消费能力、追逐潮流的人成为折叠屏手机的首批用户。2020 年四季度到 2021 年四季度是折叠屏手机的蓄势期，这个阶段随着技术的成熟，手机机型的丰富，折叠屏手机价格有所降低，细分市场开始起量，但增长并不明显。进入 2022 年折叠屏手机的激活设备数增长加速，进入发展阶段。数据显示，2022 年二季度折叠屏手机激活设备数同比增长 137.5%，环比增长 30.9%。CINNO Research、国际数据公司（IDC）等机构发布报告称，在整体市场大环境动力不足的背景下，折叠屏手机细分领域却保持了高速增长的态势。

根据国内市场折叠屏手机品牌市占率排行，华为以 48.5% 的市占率，排名第一；三星市占率排名第二，达 31.5%；OPPO、小米分别排名第三和第四；荣耀和 vivo 排名第五和第六。不过从市占率分布来看，华为和三星两大品牌的市占率大幅领先，是折叠屏手机市场的引领者。

在折叠屏手机机型市占率 TOP10 排行中，华为 P50 Pocket 以 21.5% 的市占率，排名第一；华为 Mate X2 和 Mate Xs 分别排在第二、第三位；三星 Galaxy Z Flip3 排名第四；OPPO、小米和荣耀的折叠屏机型也都入围了 TOP10。

折叠屏手机用户年轻化趋势明显

北方人更偏好使用折叠屏手机

随着折叠屏手机越来越被大众所认识，折叠屏手机用户画像也在不断变化。每日互动大数据洞察了 2022 年折叠屏手机用户画像并与 2020 年 11 月发布的首批折叠屏手机用户画像进行对比。

数据显示，最新的折叠屏手机用户画像中男性用户占比 69.7%，女性用户占比 30.3%。相比于 2020 年首批折叠屏手机用户画像的性别分布，女性用户人群有显著增长；但相比于全量人群性别分布，男性依然是折叠屏手机的主流人群。

从年龄段分布看，最新的折叠屏手机用户中 35 岁以下年轻人群增长明显，占比达 58.2%，超半数，而在 2020 年首批折叠屏手机用户人群画像中，35-44 岁人群的占比则更加突出。可见，折叠屏手机用户人群正在呈现年轻化的趋势。

从消费水平分布看，折叠屏手机用户绝大多数为中高消费水平人群，其中，高消费水平人群占比从 2020 年的 65.8% 下降至如今的 39.2%。随着屏幕技术的优化、手机机型的丰富以及更多品牌加入市场，折叠屏手机的价格正在日趋亲民。

从城市级别分布看，一、二线城市依然是折叠屏手机的主要市场，不过相比于 2020 年首批折叠屏手机用户的城市级别分布，目前折叠屏手机用户在三线及以下城市的占比有所提高。

每日互动大数据根据各城市折叠屏手机用户占比偏好值 (TGI) 进行排名发现，北京、太原、哈尔滨、长春、沈阳等北方城市的用户对折叠屏手机偏好更甚。

折叠屏用户追时尚爱数码

大屏幕利于移动办公、投资和阅读

每日互动大数据进一步分析了折叠屏手机用户的职业偏好及兴趣偏好，通过用户的使用偏好解读折叠屏手机的优势。

数据显示，建筑师、金融从业人员、个体经营业者、程序员对折叠屏手机的偏好明显。其中建筑师以 2.9 的偏好值（TGI），金融从业人员以 2.8 的偏好值（TGI）领先于其他职业，也从侧面反映出折叠屏手机的大屏幕对于某些职业人群有比较大的吸引力。

洞察结果显示，折叠屏手机用户时尚购和数码购的偏好明显。他们是一群追时尚、爱数码的人。他们对得物、日上会员、腕表之家、FARFETCH（发发奇）等时尚购物类 App 偏好明显；他们对米家、大疆、Google 智能手表等数码类 App 情有独钟。

每日互动大数据显示，折叠屏手机用户对航旅纵横、Booking 等商旅类 App 偏好明显。另外，他们对移动办公类 App 如印象笔记、Office Mobile、CAD 看图王等也十分偏好。这说明屏幕更大的折叠屏手机便于移动办公，让工作更加高效，因此也受到了商旅人群的欢迎。

数据显示，折叠屏手机用户对于资讯和金融理财类 App 偏好明显。他们热衷使用新浪新闻、搜狐新闻等资讯类 App，喜欢使用财联社、新浪财经、东方财富等金融理财类 App。

每日互动大数据显示，折叠屏手机用户不仅仅对手机要求高，对于生活品质也有很高的追求。他们喜欢浏览小红书、大众点评等生活分享类 App 寻找生活中的乐趣，也时常通过山姆会员商店、IKEA 宜家家居等采购类 App 购买生活必需品，在他们家里也会有扫地机器人等智能工具随时清洁，营造舒适的居家环境。

洞察结果显示，折叠屏手机的大屏幕，分屏显示等功能在用户阅读、看影视的时候优势更为明显。折叠屏手机用户在休闲娱乐时，偏好使用微信读书、百度文库、南瓜电影、芒果 TV、央视频等 App。

随着技术的持续升级、成本的不断优化以及机型的日趋丰富，折叠屏手机逐渐从蓄势期进入到发展期。它的超大屏幕和分屏显示等独有功能大大加强了手机办公和娱乐性能，获得了用户的喜爱。随着各大手机品牌纷纷入场折叠屏手机市场，相信还会带来更多让人惊喜的创新。