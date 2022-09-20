儿童口腔健康一直是家长们重点关注的课题，根据第四次全国口腔健康调查显示，我国 5 岁儿童乳牙龋患率高达 70.9%，而儿童牙齿的发育情况又与口腔环境、恒牙发育及面部美观等方面息息相关，其中的健康隐患不容小觑。针对儿童口腔健康的现状，9 月 20 日，新锐电子科技品牌 evowera 一晤未来（以下简称 “evowera”）牵手知名母婴媒体妈妈网共同发起《儿童智能健康护齿白皮书》，针对不同年龄段的儿童洁齿方式及习惯做出科学调研及专业建议，重塑儿童口腔洁齿新认知，打开智能护理儿童口腔新方式。

新生代宝妈很理智，刷牙方式要重视

据《儿童智能健康护齿白皮书》（以下简称 “白皮书”）显示，新生代父母在儿童口腔健康护理方面的意识超前，76.45% 的父母会在儿童 2 岁前开始培养其自主刷牙，并且有 67.74% 的孩子刷牙时间保证在 3 分钟以上。但是，尽管宝妈们对孩子的刷牙要求颇为严格，却仍有近六成的家长反馈对孩子的口腔健康状态不甚满意。

医生建议提出，口腔清洁效果和清洁时长固然相关，但并不是刷牙时间越久，清洁效果就越好。适当的刷牙时间配合规范的刷牙方式才能有效清洁口腔，长时间的错误刷牙方式还有可能给儿童的娇嫩牙龈带来伤害，“刷了牙” 并不等于 “刷好牙”。

口腔刺客大盘点，摸鱼刷牙要不得

儿童的进食习惯偏向甜食和软食，高糖分和高黏稠度的食物更是对口腔环境的严峻考验，仅有不到三成的宝妈表示孩子没有出现过口腔问题，但未雨绸缪的家长们也做好了准备，八成宝妈都是在出现口腔问题之前就关注了相应知识，毕竟口腔健康不光影响着进食能力，还对儿童的面部发育以及发音学习息息相关。

在刷牙这件事上，父母和孩子的 “斗智斗勇” 从未平息，仅有 8.75% 的宝妈表示从未操心过孩子的刷牙事宜，而 44.15% 的宝妈则一直头疼宝宝的 “摸鱼行为”，21.08% 的宝妈还需要时刻在旁监视，才能让孩子完成一场刷牙。

除了饮食习惯这个大杀手，不正确的刷牙方式及洁齿工具也是隐匿的 “口腔刺客”，超过七成的宝妈认为不正确的刷牙方式也是导致宝宝出现口腔状况的主要原因之一，由于儿童的牙龈相对娇嫩，且对于刷牙方式还处于培养认知的阶段，很容易出现力度过重、漏刷和手法错误等问题。除此之外，洁齿工具的选择也尤为重要，若牙刷刷毛过硬，容易损伤儿童牙床；若刷毛过软，清洁能力又会大打折扣；若是刷毛尖端磨圆率不适合儿童使用，更是对口腔的长期折磨。同时，因为儿童对于正确刷牙姿态以及口腔清洁效果缺乏评估手段，若家长未能及时察觉并干预改正，久而久之对于儿童口腔健康的危害不容小觑。

智能护理新选择，洁齿工具大升级

同时，大多数父母也认识到了洁齿工具的重要性，72.87% 的宝妈认为除了牙刷以外，孩子也可以配合其他洁齿产品使用，其中 12.97% 的宝妈给孩子配备了电动牙刷，更多宝妈还是认为手动牙刷更适合孩子使用。考虑到儿童的口腔环境脆弱，并且难以精准控制手部动作，加之目前儿童电动牙刷领域并没有科学性的标准或数据研究，在恒牙发育完毕之前使用电动牙刷很有可能对儿童的口腔造成安全隐患。

基于对儿童口腔健康的深刻洞察，evowera 近期推出了 planck mini 智能手动牙刷，搭配六轴陀螺仪传感器技术，实时感知孩子刷牙姿态，通过算法辅助判断未覆盖到位的区域，并将漏刷情况显示在手柄的屏幕上，让孩子及时了解清洁情况，及时查缺补漏。宝妈通过屏幕查看孩子的刷牙情况，会更加及时，方便督促孩子二次补刷漏刷位置，达到更加事半功倍的效果。并且内置高精度压力传感器，当孩子刷牙力度过重时，planck mini 会通过手柄振动及红色闪屏的双重提醒孩子调整力度，帮助孩子形成正确的刷牙习惯。

百人医生齐上阵，培养习惯要自主

值得一提的是，evowera 近期还携手妈妈网与百位医生发出了儿童口腔智能护理新理念 “宝宝刷牙的新 ‘视’ 界，洁齿程度看得见。”，倡导从科学专业角度出发，利用科技将儿童口腔护理智能化，为新生代父母提供更高效的洁齿解决方式，为孩子的口腔健康保驾护航。

其中，口腔专家王远勤医师倡导家长在注意孩子口腔卫生、帮助孩子学习刷牙之外，更重要的是逐步培养孩子自主刷牙的意识，形成良好的口腔清洁习惯，家长在日常也要协助监督检查孩子的牙齿漏刷情况，才能更有效地预防龋齿，避免宝宝 “满口黑牙”。

未来，evowera 一晤未来也会立足于科技创新，为消费者打造更多高性能个人消费产品，缔造高品质生活。