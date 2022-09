科技创新和社会影响力始终是 BEYOND Expo 的焦点所在。9 月 21 日上午 8:45-10:00,第二届 BEYOND 国际科技创新博览会(以下简称 “BEYOND Expo 2022”)开幕式于在 BEYOND Metaverse 中重磅举行。

围绕 BEYOND Expo2022 开幕式主题——“What’s Next?”,组委会邀请到 2006 年诺贝尔奖得主,世界顶尖科学家协会主席,中以海德创始人 Dr. Roger Kornberg ;中国建筑集团有限公司董事长、党组书记郑学选;西湖大学校长,中国科学院院士施一公;宁德时代创始人、董事长及 CEO 曾毓群;高瓴创始人张磊;默克中国总裁、默克电子科技执行副总裁安高博;滴灌通集团创始人、主席李小加齐聚 BEYOND 元宇宙,就行业最新趋势及最前沿科技创新理念及科技在未来生活的世界中的影响等热点话题分享了真知灼见,一同畅谈全球的科技创新未来。

以下是演讲全文:

尊敬的各位领导、各位嘉宾、媒体朋友们大家好!我是宁德时代曾毓群,非常荣幸能够参加 BEYOND2022 国际科技创新博览会开幕式,与大家分享对于未来的思考。

宁德时代是一家新能源创新科技公司,我们致力于以电化学储能+可再生能源发电为核心,实现对固定式化石能源的替代,帮助能源生产端摆脱对火力发电的依赖;以动力电池为核心实现对石油等移动式化石能源替代;以电动化+智能化为核心实现市场应用的集成创新,为各行各业提供可持续、可普及、可信赖的新能源应用。这次有三个板块主题,生命科学、可持续发展、消费科技其实都与宁德时代以及我们所从事的新能源产业息息相关。

生命科学是人类永恒的主题。当前环境恶化正在给全人类和地球带来前所未有的压力,全球气候变暖所导致的灾害已经威胁到人类的生存健康。因此竭尽所能减少碳排放是地球上每一个公民的责任。去年,我们供应了全球 40% 的储能电池,帮助可再生能源的利润效率得到大幅提升。今年上半年我们动力电池全球市占率达到了 34.8%,为全球 57 个国家和地区提供了电动解决方案。

在这些数据的背后是巨大的减碳量,平均一辆纯电动汽车的纯生命周期,碳减排贡献约为 14.1 吨。我相信,我们的电池可以帮助更多的领域实现电动化,为全球碳中和做出更大的贡献。

高质量是可持续发展的关键,新能源产品要有两个方向努力:第一,产品要做到极致,消费者用着放心。第二,产品要低碳,消费者用着环保。宁德时代已经向这两个方向努力了很长时间,我们的机械制造将电子产品缺陷从 PPM 做到了 PPB,也就是从百万分之一下降到了十亿分之一的水平,宁德基地也成为唯一一家世界经济论坛认证的电池灯塔工厂。

我们的四川宜宾基地在 2021 年率先在全球行业内达成了碳中和,成为第一座电池零碳工厂。我们正在致力于将高质量可持续发展的经验分享给上下游合作伙伴,帮助产业链整体降碳。

第三个主题是消费科技。随着新能源汽车的普及,作为核心动力来源的电池正成为消费科技的典型代表,这些年宁德时代一直致力于以创新科技去解决消费者在续航里程、安全、低温性能、充电速度等方面的痛点。凭借着电池性能的不断向上,越来越多的消费者加入了电池科技引领的新消费潮流。

例如我们的麒麟电池,宁德时代首创的无模组 CTP 技术的基础上做到了世界最高度集成度,实现了 1000 公里续航。麒麟电池已经发布不少主机厂,收到了消费者关于购买麒麟版车型的问询。我们的第一款落地车型明年一季度即将上市,欢迎澳门的朋友们关注。

澳门是一座美丽且充满活力的城市,what‘s next? 我想在不久的未来,澳门可以率先成为一座零碳城市,成为全面电动化和碳中和的全球典范。在这个 “电动澳门” 过程中,宁德时代将在三个方面助力澳门。

第一个是交通领域的电动化。近年来,澳门特区政府积极响应国家实现碳达峰、碳中和的号召,倡导绿色出行,特别是澳门居民环保意识强,这些都为澳门电动化提供了有利条件。

宁德时代作为这个领域的深耕者,针对各类交通设施的电动化,都有着全球领先的解决方案。根据澳门的城市特点,宁德时代的 EVOGO 创新开发的组合换电解决方案具有突出优势。电池可以适配不同品牌车型,一块电池放电仅需一分钟,快换站占地小,流量快,容量大,全天候。一个站里有 48 块电池,完全可以满足放电的高频要求。不仅如此,放电站还可以成为城市的 UPS,保障区域用电的不间断供应。

其次,澳门水上交通发达,发展电动船舶正当其时。宁德时代作为首家通过中国船级社最新检测指南《纯电池动力船舶检验指南》认可和检验的动力电池企业,我们的电池已经广泛应用于电动客轮、观光船、公务船、科考船、游艇等,并积累了大量解决方案。一旦澳门实现水上交通电动化,就能从此告别柴油味和噪音。

第二,支持澳门城市用电节能降碳。澳门的商业用电占据了 80% 左右,绝大部分电力非本地供应,因此提高城市能源利用效率是降碳的必然要求。而储能在输配电侧和用户侧都能发挥巨大作用。我们的储能电柜 EnerOne、长寿命、高集成、高安全,可以轻松实现循环寿命一万次,能够兼容 600V 到 1500V 的逆变器,占地仅仅 1.69 个平方米,特别适合工商业各类储能产品。通过储能系统可以帮助电网调频调峰,也可以帮助大型商业设施有效减少用电成本。

第三,我们也将会在后市场领域创新发展。当前,全球有超过 500 万辆新能源汽车搭载的宁德时代电池,我们已经建立了全球最大的售后服务网络,并有大量的产品售后解决方案。

各位领导、各位朋友,科技造就美好生活,电动实现能量自由,我相信电动澳门必将帮助澳门成为闪耀世界的零碳花园。宁德时代将全力以赴,加大创新投入,提供最先进、最低碳的能源解决方案,为澳门也为全球高质量可持续发展做出积极贡献,谢谢大家!