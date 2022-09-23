动点出海获悉，菲律宾云厨房初创公司 CloudEats 已于近日完成了一笔700 万美元的融资。据了解，Nordstar 参与了本次融资的领投。

此前，在去年 10 月时，CloudEats 曾获得一笔500 万美元的超额认购的 A 轮融资，而这次融资由 Vulpes Investment Management of Singapore 和 Gobi Partners（通过旗下基金机构 Gobi-Core PH Fund）联合领投。

CloudEats 由 Kimberly Yao 和 Iacopo Rovere（前 Foodpanda Philippines 高管）成立于 2019 年，基于云厨房和云餐厅的混合模式运营。据介绍，目前，该公司在菲律宾和越南一共经营者 50 多个线上餐饮品牌（越南有 20 多个，菲律宾有 30 多个），其中包 Burger Beast、24/7 Eats、Sulit Chicken、Pia’s Kitchen、Healthy Appetite 等品牌。

此外，CloudEats 也指出，公司在越南和菲律宾两地一共拥有 25 家云厨房，而作为对比，在去年的 A 轮融资时，CloudEats 仅在菲律宾拥有 7 家。CloudEats 称，自成立以来，它已为超过 250 万份外卖订单提供了服务。

据悉，CloudEats 联合创始人兼首席执行官 Kimberly Yao 曾在接受采访时表示，在今年早些时候于越南成功推出后，CloudEats 也正计划在 2023 年进一步扩展到到泰国、马来西亚印尼等东南亚国家。

而就未来发展计划而言，CloudEats 称，未来一年内，公司的重点将是提升其用于食品服务的集成 SaaS 解决方案，并进一步加强品牌建设和营销工作。另一方面，公司也计划用新的资金加大对品牌、团队以及云厨房技术方面的建设。

有数据指出，到 2030 年，东南亚外卖市场规模有望将从 2021 年时的 152 亿美元增长至 500 亿美元。此外，就云厨房领域而言，另有数据表示，2021 年到 2027 年间，亚洲地区的云厨房市场预计将呈现 14.2% 的年增长速度。