“一部线条夸张的艺术品，灵感来自电子游戏世界，里面和外面都暗示了雷诺 5 和雷诺 5 Turbo。” 这是提交给与雷诺概念车首席设计师 Sandeep Bhambra 一起为 R5 TURBO 3E 展示车工作的团队的简报。

结果是惊人的。发动机罩、车门和驾驶舱的形状与其前身相同——但这次的车身由碳纤维制成。换句话说，R5 TURBO 3E 无疑是王朝的一部分——并且为此而骄傲。它还对 Turbo 2 后挡泥板上的标志性进气口进行了全新设计。它宽 2.02 米（比它的前身多 25 厘米），长 4 米，高 1.32 米。它最引人注目的特点是其巨大的后扰流板，即使在最狂野的漂移中也能将汽车按到地面上。

R5 TURBO 3E 前保险杠上的大进气口可冷却发动机并增加下压力。三个垂直部分立即让人想起雷诺 5 Turbo 2 的保险杠。方形雾灯看起来很像 “当年” 的那些——但现在有四个，每个都包含 16 个 LED。前后还有粉色、蓝色和黄色的 LED 灯带，当汽车漂移时闪烁，增添 1980 年代和 1990 年代的电子游戏氛围。复古电子游戏也为装饰身体的迷彩贴纸提供了灵感。

R5 TURBO 3E 专为性能和赛道而设计，是一款纯漂移车、全电动和后轮驱动。就像它的标志性前身一样，它严格来说是一个两人座。然而，现在后部装有动力系统——两个电动机，每个电动机驱动一个车轮，电池位于地板下方的中间。

R5 TURBO 3E 建立在管状底盘上，由扁平底座保护，并由国际汽车联合会 (FIA) 认可的防滚杆保护。该电机具有 280 kW（eq. 380 hp）的总功率和 700 Nm 的即时可用扭矩。这款新一代 R5 Turbo 2 可以在 3.5 秒（漂移模式下为 3.9 秒）内从静止状态加速到百公里时速，可以达到 200 公里/小时的最高速度。它的 42 kWh 电池有足够的容量来运行几圈或激烈的运动。在这些情况下，它具有 50 多个转向角，因此更容易躲避障碍物。

为了方便录制在船上的表演，R5 TURBO 3E 配备了 10 个左右的安装支架，用于安装内外摄像头 – 例如前灯和外后视镜的插槽，非常适合拍摄最佳镜头。在 R5 TURBO 3E 展示车内，气氛是赛车运动、电子游戏，当然还有雷诺 5 和雷诺 5 Turbo 2 标志及其时代标志的现代和欢快组合。

碳纤维赛车桶形座椅、安全带和方向盘是与 Sabelt 团队合作的成果。气势磅礴的直立式手刹杆——漂移车的支柱——位于中央控制台中间，显眼地 “流行” 为黄色。同样的黄色与粉红色交织在一起，为座椅和仪表板上的灰色和黑色格子呢（1980 年代的帽子一角）增添了光彩。格子呢反过来会产生基于雷诺标志的视觉效果。方向盘轮毂上还有一个标志——这次亮了。所有这些色彩缤纷的装饰也与黑色软木地板和仪表板顶部和门板衬里的 Alcantara 形成鲜明对比。

雷诺 5 Turbo 2 的一个可立即识别的功能具有现代风格，面向驾驶员的 10 个模拟表盘已被 R5 TURBO 3E 仪表板上的 10 个数字屏幕所取代。它们像小部件一样工作，看起来很像 Pixel Art 和 Glitch Art，并且似乎已经跳出了复古游戏世界。

除了是一辆非常真实的汽车，R5 TURBO 3E 展示车也是它时代的标志。它的数字替身将在 Web3 的虚拟游戏世界中栩栩如生，这是一个去中心化的互联网，在线平台和服务使用基于区块链. 车辆周围的一系列 NFT（不可替代代币）也将可用，拥有这些数字资产的人将获得独家优势和奖励。