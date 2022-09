​在政策驱动技术迭代市场的演进下,医疗健康投资发展进入新的格局,受新冠疫情、地缘政治、经济周期等因素的影响,医疗健康行业依然面临新的挑战。当中国健康医疗产业的创新发展已成为必然,未来的健康医疗投资我们应该着眼何处,风险和机遇在哪里?下一步应该做什么?

9 月 23 日,BEYOND 组委会联合中国太平主办的生命科学峰会医疗健康投资圆桌论坛中,医疗投资界和产业界的 5 位重量级特邀嘉宾共话未来医疗健康的投资策略创新与技术领域探索。

与时俱进的医疗健康投资策略

自 2020 年新冠疫情爆发之后,国际市场变得更加复杂,结合复杂多变的国际环境和资本市场环境,医疗健康行业如何实现高质量发展的破局,已经成为投资机构和业内人士思考的新问题。在后疫情时代,机构对于医疗健康的投资策略和布局有什么变化?

主投中后期医疗项目的华兴医疗产业基金管理合伙人顾哲毅认为,过去五年的医疗健康产业是增量市场,受益于此,华兴在此期间投资的 20 家公司中有 10 家已经上市,从当年小型的的企业逐渐成长为各个细分领域的龙头。从那时起,华兴就已经在呼吁医疗行业的并购整合与创新并举,但大趋势尚未形成。

但如今,医疗健康市场已逐渐显现出存量市场的迹象,在地缘政治和医保的宏观环境下,未来从整个医疗领域效率的提升包括控费会成为驱动行业增长的外因。与此同时,以前从国外获取先进的技术,中国做成 me better/ first in class,还是有很多科学家、工程师、医生还有自由交流的空间。

顾哲毅医疗健康行业的创新将变得更加重要:过去五年的确是医疗的大时代,流动性和技术的爆发是大时代,未来五年和过去五年赚钱的方式会变,提高生产的方式也会变。曾经医疗行业的优势在于供给侧、需求端相对固定,但供给端已经逐渐从曾经的跨国公司变成中国公司,行业格局也从以前蓬勃的百花齐放变成越来越像美国和欧洲龙头垄断的格局。他坚信未来五年医疗行业仍会有较好的发展趋势,需要在产业投资中进行更深入的挖掘。

清松资本创始合伙人 CEO 张松看到,新冠疫情以来,中国的医疗市场先扬后抑,从 2020 年的火热变为 2021 年下半年的清冷。但在此过程中,中国的医疗市场尤其是生命科学的增长趋势并未改变。到如今,对于医疗健康的投资又重新回归理性,重新回归到需求端、临床端能够真正的去跟随相关企业稳步发展。张松认为,当下医疗健康其实进入了的更好投资阶段。反观市场大热时期的投资,其实更有压力。

在市场环境变化的几年中,清松资本也对投资策略进行了适当的调整:比如中美贸易摩擦确实给清松的投资和产业链条带来了一些不确定性,但这些不确定性也倒逼资本在国内尽快完善产业链条,这也带来新的投资机会,形成了新的投资逻辑。

近两年,me better/ first in class的投资明显承压。如今,在加大内循环的过程中,一些本土的优质企业,虽然暂时与国际巨头有一定的技术差异,但可以很好利用现阶段的窗口,迅速抢占国内市场形成技术迭代,同时集聚力量增强实力,逐渐走向海外市场,在国际上也具备一定的竞争力。

在此过程中,张松也看到各个细分领域不断冒出这样的机会。从大的方向上,清松资本也表示坚定看好中国的医疗市场和中国生命科技企业快速发展的系统性机遇。

医疗健康投资的三大新风向

在当前的市场环境下,医疗健康行业中的各种主体都在呈现什么样的变化的趋势,未来的行业格局有哪些突出的变化?有哪些新的投资机会?

与医疗专项产业基金相比,管理资产规模达 100 多亿的晨壹投资属于偏向后期并购整合的综合型基金,医疗在其中占比较大但并不是全部。晨壹投资创始人董事长刘晓丹表示,与大型投资机构相比,晨壹投资对于未来趋势的看法既有共性也有行业差异性。

刘晓丹认为,未来有三类机构将在医疗投资市场中持续活跃:一是综合类大平台,医疗对于对于这一类机构来说是很重要的配置;二是垂直的医疗类的基金,他们可以在一二级市场进行很好的联动;第三类是 CVC,一些有医疗产业背景的机构开始下场。

如今,医疗投资一级市场遭遇了非常严峻的考验,很多公司上市敲钟以后都出现了股价倒挂的情况。但刘晓丹认为医疗投资的三大风向仍有机会:

一是早期,VC 永远有机会。在医疗健康这样坡长雪厚的赛道里创新永无止境,无论是药物、器械还是交叉学科的创新都有无限机会,如果能回归本质,投资真正创新的产品,就会具备很大的成长性。

二是在已经上市医疗健康公司中也出现了二级市场的机会。已经登陆资本市场的公司往往有很多先天优势,晨壹投资的统计数据显示,率先上市的医疗健康公司已经开始了整合,只不过这种整合有渐进的过程,需要合适的价格和时机。

三是真正的并购基金业务的,过去一段时间,中国的各类 GP中,VC 和 PE的区分并不清晰,而在海外,很多大型PE在很长时间里并未过多介入医疗的新药研发等风险性很高的行业,他们的并购大多发生在医疗服务等现金流很稳定的行业。

最近几年,大型 PE 也开始介入药品的Ⅲ期临床实验,并在最后由药企回购;也有原本投资医疗的 VC 合作介入到大健康领域,但依然呈现出很强的偏后期策略。刘晓丹认为未来,VC 和 PE 的区隔将更加清晰,早期 PE 也将在国内显露。

对于并购整合,刘晓丹的看法是,虽然国内很多第一代医疗创业者对于企业的并购及未来发展游移不定,推动加速与整合也充满困难。但由 PE 辅助产业资本、以及 PE 直接控股的整合方式也还有机会。

此外,差异化将在未来的市场当中表现得非常明显。“因为过去无论医疗还是其他领域投资都特别红海和内卷,这种市场环境下大家会尝试着调整自己的策略,寻找并执行符合自身特点和基因禀赋的投资策略。” 市场格局的变化悄然发生,影响每一个主体,应对这种变化大家未来的分工更加明确,VC、PE、CVC、产业整合基金会各司其职更加专注。

医疗机构的业务转型与服务创新

医院作为面向患者的服务终端对医疗健康领域的创新有什么样的观察?作为高质量医疗服务的提供者,和睦家的业务和管理也在过去几年的发展过程中进行了精细化的调整。

和睦家医疗 CEO 吴启楠透露,过去一段时间里,和睦家整体的业务发展相对健康,作为一家医疗机构,和睦家在去年疫情期间的第二季度受到一定的影响,但从三季度开始,纯利润和收入相比往年还是有比较健康的发展。

过去几年,和睦家也进行了很多业务转型。和睦家业务板块呈现专科化发展的特点,业务条线遵循 “1+x”的模式——每个城市会配置一个综合医院和多个专科医院。这来自于和睦家的四个核心产业:分别是包含了女性基础的产科、妇科、宫腔镜、青春期、更年期、医美、心理健康、内分泌为核心的女性健康中心;从简单的医疗到消化科到骨科的健康;外科和微创介入治疗以及肿瘤科。

在产业核心充足的业务调整后,产科占比 15%,微创外科占比超过 40%,围绕着从机器人、微创泌尿科、MSK、胸外科、消化中心等得到了比较好的发展。2021 年,和睦家的肿瘤科收入的、增长超过 70%,围绕着创新化疗和创新药的使用、中西医结合以及早筛都有新的血液中心支持,又重新组建了综合性的平台,和睦家保持综合性的能力逐渐成为四个产业集聚发展。

在城市布局方面,和睦家也进行了一些调整,包括在北京推动北上广深香港同城策略。今年,和睦家在上海、深圳、香港等重点城市新开了三家医院。北京和上海逐渐形成专科+综合的模式,新开的三家医院都以专科为主。

今年第四季度,和睦家在北京东城区的第四家医院即将开业,这是一家以外科、危急重症+肿瘤为核心的外科医院;在上海开了第三家上海和睦家医院,将上海的三家医院改造成以专科为核心的医院。

这样的调整也收到了很好的效果,优秀的综合能力让和睦家在专科方面占据制高点,在经济效益方面也有明显的优化。新开的专科医院在 “1+x” 模式上使平均盈利时间从两三年加速到六到十二个月,也降低了企业的财务压力。当下,整个市场还是有一定的不确定性,但是医疗健康产业目前的发展策略偏向保守。

在服务领域的创新方面,吴启楠认为当下也是私立医院和创新药企很好的合作契机。“其实在过去一段时间我们也跟很多药厂、设备厂有很深的讨论,因为这些创新药也需要市场,我们是中国高端商业保险最大的服务方,我们有相对比较高端的群体,他们也有一定的支付能力,所以最近很多新的创新药都选择在和睦家这边推广新药的发布。”

比如最近推出的全新的泌尿科治疗技术 UR lift,就与和睦家独家合作进行了全国推广。和睦家认为医疗机构与创新药的研发、应用可能将有更多的结合,也希望能够与更多的创新药企业深入合作,和睦家也设立了相关投资机构,也会参与上下游产业的结合。

生命科学领域有哪些创新方向?

近期,医疗产品的集中采购给市场带来了很多变化,面对复杂环境,创新始终是建立竞争壁垒的重要手段。BEYOND 论坛的宗旨是超越传统前瞻未来,论坛中的各位嘉宾也分享了自己看好的生命科学领域的创新方向。

刘晓丹发现,虽然说国外在药物、器械、生命科学的上游有大的整合,但是很多领域的整合实际上是产业资本的添加,也就是说这些 PE 或者财务性投资可以企业去做一些事情。而在中国市场还看不到药品、器械的、生命科学企业的大手笔整合,一些 License-in、Linense-out 的合作也许是整合的前奏。

从整合竞争终局的角度往前看,在大健康领域经过多方比较后,晨壹投资选择在生命科学的上游进行整合,控股了一家生命科学上游头部的公司。

在中国做整合不同于国外纯粹的 BioOut,国外的方式是加杠杆以及价值创造、管理提升,但在国内各个行业的整合都没有完成,规模较小且零散,创业公司的资本实力及整合理念都有待提升,这就是最大的机会。

晨壹投资选择整合的标准包括:高成长的赛道、赛道足够分散而非单一品类、非常优秀的团队。生命科学本身天花板较高,又具有国产替代的潜力。

从竞争终局的角度来看,如果看赛诺菲就是一个不断并购整合的产物,无论是在实验室赛道还是工业化生产赛道,单一品类都有自己的天花板。所以它才不断地整合,而并购也已经成为这类巨头公司的一种能力。

在中国,医药健康行业刚刚起步,还有很大的增长空间。很多的创业者也都意识到,即使把单品类做的很大也无法支撑一个大公司,所以他们愿意在资本的帮助下进行整合。

经过两年多的准备,晨壹投资已经开始在赛道中控股了基础的交易和基础的团队,未来将与控股企业一起扫描行业内所有生命科学相关公司,将价值观、理念、产业方向都吻合的企业整合到平台上。

而在医疗器械方面,晨壹投资表示愿意担任整合者的辅助方。

顾哲毅则看到了医疗投资领域里中交易类型的创新,“我们在过去 5 年时间做几件事,尝试了一二代创始和传承,亲自下场联合 LP 拿下控股权,支持创始人退居第二线,毕竟中国还是有很多医疗行业的创始人有一二代传承的问题。”

为了帮助上述企业树立文化、树立结构,支持他们从 1 到 10 的发展。华兴医疗产业基金研究过了国外所有的跨国医疗器械龙头,发现其核心的内部创新和外部创新其实是其成长的必经之路,尤其是外部创新,中国的医药行业也会经历这一步。

华兴还尝试了跨境并购,因为境外也有很多高性价比的创新的公司和资产。在疫情的两年时间里,华兴跨境完成了三个并购。顾哲毅表示采用这种投资方式的前提是中国的市场具备较高的成长性,而华兴能够做到的有三点:第一是接受和重建;第二是帮助相关境外公司在中国本土市场落地、放大、提升价值;第三是在企业上市并获得较大的市值提升后,帮助企业从原公司中剥离。

顾哲毅还带领团队进行了带量采购,这些都让机构得以了解医疗产业的一线动态。不管是 CVC 还是垂直基金,重要的有深入产业的触角和嗅觉,才能够帮助基金更好的进行投资和降低风险,并且实现最终的协同效应。

随着带量采购的深入,曾经被成为 “创新”的交易类型以后将越来越多,甚至可能变成一个主流的交易。

在投资的方向上,跳出传统的医疗后,华兴还关注到合成生物制造等新兴增长市场,以及在生物科技上游投资了像奥浦迈等企业。拜登法案出台后,生物制造被提到很高的高度。华兴看到了生物技术产业的溢出效应,溢出到消费、工业、农业等领域,传统意义上的合成生物也会是一个比较有潜力的增量市场,华兴已对此进行资产和人才的布局。

作为一个专注医疗且覆盖了中早期和中后期投资的基金,清松资本对于创新药、器械以及生物科技上游的赛道更加细分,也会不断关注新的技术突破和创新如何真正开始进入应用,并在此过程中不断观察和布局。

比如生命科学上游,清松资本投资了不少创新药公司,5 到 10 年中国的生物医药发展非常快,生命科学的上游市场也快速扩张,由于地缘政治和行业周期以及国内企业的进口替代,陆续有不少优势公司迅速抓住这波机会,解决了不少卡脖子的问题。从中早期的投资来讲,清松资本会在合适的时间点对这个领域进行布局。

最近,下游的创新药、创新器械诊断领域都感受到了些许寒意,上游也会感受到压力,这也给整合并购带来了更多的机会。

此外,在创新技术方面,CCT 是一个比较活跃的市场。虽然细胞治疗在中国医疗市场并不是一个全新的技术,但在过去几年底层技术不断的发展完善中经历了快速的发展,尤其是以美欧为主,2021 年,通过了接近 10 款基因治疗药物,估计 2022 年将达到同等数量级,一批相关公司经过多年积累越来越成熟。在国内,随着一些基因编辑等技术的发展,这个领域也出现越来越多的机会,在下游的机会相对比较少的时候,清松资本也会先从上游的 CDMO、CERO 入手观察。

这两年,清松资本一方面不断投资,另一方面也进一步在不同的细分领域中里捕捉到更多优秀的机会,如何在境内的工艺等上游与国外形成协同。

从企业角度,并购并不是和睦家的核心任务,但在今年,和睦家分别收购了北京和上海的两家医院。随着对高质量医疗的需求增多,优质的整合机会也可以加速医疗机构的发展,带来运营效率的提升。

“康复医疗是我们的一个很重要的发展赛道,我们目前也收购了湘雅博爱康复医院,它是国内少数三甲康复医院、全国重点学科中心。现这对我们来说也是在能力的拓展。此外在供应链整合设备等方面也进行了小型收购,通过简单的整合,每年节省了 7000 万成本。” 规模化对和睦家来说意味着新的发展机会,近期和睦家也在考虑类似的收购。

在医疗健康投资策略的创新方面,太平医疗健康基金也在使用 F+D 策略,站在巨人和头部的肩上,寻求直接投资的机会,提高投资收益率,促进和保险主业的协同。

在目前的市场环境下,机遇和风险并存,未来医疗健康产业还有大量整合创新提效的空间,医疗投资人需要更好的把握趋势认知赋能才能穿越周期创造价值,促进健康产业的高质量发展。