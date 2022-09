科技创新和科技对社会各产业的影响是 BEYOND 国际科技创新博览会的焦点所在。为了集中展现前沿创新,促进资本、 产业和创新之间的全方位融合互动,让科技创新的影响力充分释放。

第二届 BEYOND 国际科技创新博览会(以下简称 “BEYOND Expo 2022”)特别设置 BEYOND Awards,包括 BEYOND Awards 影响力大奖和 BEYOND Awards 创新大奖两个部分。着重聚焦 “生命科学”、“可持续发展”、“消费科技” 三大领域,通过对各个行业领域中拥有杰出表现以及市场发展潜力和社会影响力的科技公司的产品及服务的发现和鼓励,向全球各界展示出科技创新及科技影响力的无限可能。经过为期数月的专业评审,25 日下午,BEYOND Awards 在 BEYOND 元宇宙中举行了颁奖典礼,揭晓获奖榜单。

创新大奖

BEYOND 创新大奖旨在发掘和鼓励年度具有突破性技术和行业领先解决方案的创新公司和创新产品,为品牌发声,通过 BEYOND Expo 2022,助力推进创业者与资本以及行业上下游的交流与对接,为前沿科技技术和解决方案呈现出一个面向投资者、以及全球观众的国际化展示舞台。

获奖名单如下:*以下所有榜单排名不分先后

生命科学创新大奖

公司名称:晶泰科技

获奖产品/技术/解决方案:智能化自动化 AI 药物研发平台

具体描述:晶泰科技是一家以智能化、自动化驱动的药物研发科技公司,为全球生物医药企业提供药物发现一体化解决方案。晶泰科技首创智能计算、自动化实验和专家经验相结合的药物研发新模式,致力于打造三位一体的研发平台,通过专业的服务助力客户缩短药物研发的周期,提高药物研发成功率。

公司名称:辉大基因

获奖产品/技术/解决方案:新型基因编辑工具在多种疾病中应用

具体描述:辉大基因致力于基因编辑工具的创新与应用,针对罕见单基因遗传病及常见病的基因治疗药物的研发和生产。研发管线涵盖中枢神经、眼科、肌肉、听力等多个领域,拥有多项全球领先水平的技术平台,涵盖从药物靶点筛选、药物优化、高效动物模型构建,到药效、毒理分析等临床前研发,再到药物工艺开发、生产转化 CMC 以及药品临床及注册申报的一体化研发能力。在未来的商业规划中,一方面公司会向细胞治疗、植物育种等企业 License-out 基因编辑工具;同时自研基因治疗管线,在进入临床二三期或商业化进程中,也将与跨国药企合作共同开发。

公司名称:步锐科技

获奖产品/技术/解决方案:呼出气质谱检测平台

具体描述:步锐科技专注于代谢组学研究并开发肿瘤及感染性疾病筛查诊断产品。基于高压光电离与质谱联用技术(SPI-TOF),通过分析人体呼出气体中的痕量挥发性代谢产物(VOC),实现高灵敏、低成本、无创的快速检测,帮助临床医生快速提升筛查诊断精度和效率,带给病人更佳的诊断体验和治疗效果。

公司名称:BrainCo 强脑科技

获奖产品/技术/解决方案:仰憩正念-智能舒压系统

具体描述:BrainCo 强脑科技创立于 2015 年,是首家入选哈佛创新实验室的中国团队,致力于成为全球领先的非侵入式脑机接口技术解决方案供应商,在康复、人机交互等领域具有领先优势。公司以技术为核心,以科研为导向。拥有领先的科学家团队,其中来自哈佛、MIT 等全球顶级学府的优秀校友在核心研发团队中占比超过 70%,目前拥有脑机接口领域核心专利数百余项,其中 60% 左右为发明专利。2019 年中国科学院发布了全球人工智能企业 TOP20,BrainCo 强脑科技作为脑机接口领域代表企业位列其中。2020 年 BrainCo 强脑科技入选《麻省理工科技评论》发布的 “50 家聪明公司(50 Smartest Companies,TOP50)” 榜单。

仰憩正念智能舒压系统是一款 App 与脑电、心率检测设备结合的 “智能冥想教练”,通过科学量化实时反馈,帮助用户迅速入门冥想,解决压力和心理问题。产品通过对冥想的科学量化和实时反馈,有望成为行业催化剂,帮助大众更好的练习,缓解各种由压力带来的心理问题。

公司名称:CELL4D

获奖产品/技术/解决方案:基于力学组学的细胞 “人脸识别”

具体描述:Cell4D is the world’s 1st cell mechanomics company. 与基因,蛋白组学类似,细胞力是一大类全新的组学,更是一片未开发的巨大蓝海。Cell4D 根据细胞力场指纹特征对样本中的每一只进行细胞精准画像和分选,堪称细胞的” 人脸识别 “。细胞是生命的基础,也是人类破解每一种疾病的钥匙。Cell4D 是世界首款无标记,实时,高通量,低成本的细胞力学芯片。人类细胞力指纹库的意义和重要性不亚于基因组数据库,针对每一种疾病,我们都可以高效采集独特的细胞力学指纹特征数据,结合人工智能,为细胞疗法,药物发现及精准医疗赋能。

项目 Top 12 入选默克加速器,Top 1% 入选奇绩创坛(前 Y-Combinator 中国),Top 20 入选全球最大的生命科学加速器 MedTech Innovator。期待与您一起共同定义生命科学的未来。

公司名称:Smartsound (Korea)

获奖产品/技术/解决方案:健全的 AI 诊断解决方案

具体描述:Skeeper AI 是一个基于 AIoT 的听诊器解决方案,通过整合边缘计算和设备上的 AI,加强听诊器医疗数据的安全性。边缘人工智能技术为医务人员和家庭护理(普通大众)发挥了心肺健康初级筛查的作用。

测量、诊断过程和服务历史–Skeeper/WithaPET 人工智能服务将作为一项免费服务提供给心肺/胎动以及是否有心肺疾病。通过专家和教授的咨询,基于临床数据的 “ 详细心肺疾病阅读 “ 分类的意见以及与健康管理相联系的程序,将提供收费服务。

公司名称:星亢原(neoX Biotech)

获奖产品/技术/解决方案:基于人工智能和生物物理的创新药物研发

具体描述:星亢原(neoX Biotech)是中国第一家将人工智能(AI)、生物物理以及高通量实验有机结合,进行生物大分子和多特异性分子(如蛋白降解剂)等前沿药物研发的科技公司。针对治疗药物的早期发现,通过深度表征蛋白质-蛋白质相互作用(PPI),星亢原开发了具有高度可拓展性的计算与实验紧密结合的研发平台。星亢原通过自主开发以及与国内外生物医药公司的合作开发,布局创新药物研发管线。星亢原已经完成了包括五源资本、红杉中国、元璟资本、真格基金、祥峰投资和 LYFE Capital 在内顶尖风险投资机构的四轮融资,总融资额近一亿美元。星亢原在北京、上海以及美国波士顿均设有研发中心,核心研发团队来自诺华、GSK、安进、勃林格殷格翰(BI)、中国科学院、北京大学、耶鲁大学、Scripps 研究所、美国西南医学中心等跨国顶尖药企和学术研究机构。2021 年,星亢原入选《The Information》“全球最具潜力 50 新锐企业”,名列中国区第一。

公司名称:复宏汉霖

获奖产品/技术/解决方案:创新生物药 PD-1 抑制剂 H 药——汉斯状

具体描述:围绕 H 药,复宏汉霖已在全球开展并加速推进多元化的肿瘤免疫联合疗法,广泛覆盖肺癌、食管癌、头颈癌和胃癌等高发癌种,全面覆盖肺癌一线治疗。截至目前,H 药全球累计入组超 2800 受试者,是拥有国际临床数据较多的 PD-1 抑制剂之一,为未来在全球范围内的上市注册申请打下扎实基础。

可持续发展创新大奖

公司名称:茶甡 Chazence

获奖产品/技术/解决方案:茶甡 Chazence ® 茶馀再生材料 Tea-Wastes-Based Material

具体描述:“茶甡 CHAZENCE” 是茶叶可持续再生项目,领先在澳门以循环设计应用于社会。项目集结永续工程团队开展,由多位具备文化设计、物理化学、生物医药及材料研发专业等跨领域成员组成。茶甡 CHAZENCE 与茶企业联乘,回收行业生产过程中的弃馀茶叶耗材,并研发成保留不同茶色,功能特性多样,可应用于工业,体现美学,建筑和制造日常用品的可降解新材料系列。“茶甡 CHAZENCE” 环保材料结合科研物理工程研发而成,独步环保技术利用茶纤维和茶叶萃取物,天然环保新材料由弃馀茶叶循环再生,不含塑胶甲醛成份,坚固强韧,原材更包含茶天然独有的益效功能,如自然抗菌等等,原材保留茶叶香气、颜色,更可 100% 全自然降解,通过埋入土壤回归自然。

公司名称:北京蓝晶微生物科技有限公司

获奖产品/技术/解决方案:蓝素™——一种生物可降解塑料

具体描述:本项目将生物质转化为聚羟基烷酸酯(PHA)材料,利用玉米淀粉、棕榈油等原料,通过微生物发酵过程,生产出可降解的生物塑料产品,可替代石油基塑料解决白色污染问题。

PHA,全名聚羟基烷酸酯(英文名:Polyhydroxyalkanoate),是一种生物聚酯,人们大多将其称为生物塑料。它广泛存在于自然界微生物的细胞内,帮助微生物储存能量并辅助代谢。蓝晶具备完全独立自主知识产权的 PHA 生产技术,从立项到工艺包完成,仅仅 2 年时间,就在主要指标如碳源转化率、生产速率、产品纯度等方面全面超越国内外主要竞争对手。目前蓝晶正在江苏盐城进行 PHA 的产业化放大。

公司名称:PEELSPHERE

获奖产品/技术/解决方案:PEELSPHERE™

具体描述:通过观察和开发植物废料的可再生性,PEELSPHERE™作为一种可百分百循环利用的材料,专注于开发水果废料与海藻的潜能, 通过科技与设计将它转化为美学与高性能并重的环保可生物降解材料, 将植物以另一种世相呈现。PEELSPHERE™取自自然,亦可从容回归自然。

公司名称:北京特拉库塔科技有限公司(大地量子)

获奖产品/技术/解决方案:“卫星遥感+AI” 技术助力清洁能源发展

具体描述:大地量子是一家技术驱动型公司,整合海量多源卫星数据,通过技术创新,让 60 万米高空的数据变得触手可及,面向不同行业提供丰富且强大的时空数据产品,助力清洁能源、农业、森林保护、生态环保、金融保险等行业实现数据驱动的业务升级,打造 “关于地球的数据百科”

公司名称:上海优也信息科技有限公司

获奖产品/技术/解决方案:优也 Thingswise iDOS 工业数据操作系统+优也吉光源实时能效导航系统

具体描述:优也的愿景是重塑中国基础工业数字化转型,为中国工业降本增效 1%GDP,优也从 2016 年成立至今已为超过 30 家流程行业钢铁、发电、煤化工、有色的企业带来总计超过年化 60 亿人民币的降本增效收益。优也具有极大的使命感 z 正在和工业企业以及生态伙伴携手为实现 1%GDP 降本增效的伟大愿景而努力。

优也 Thingswise iDOS 工业数据操作系统、优也吉光源实时能效导航系统两款产品定位是通过数字化技术提升基础工业的能源效率,在双碳大背景和企业数字化转型需求结合之下,帮助企业用创新手段节能减排,在实际落地过程中已经验证数字化技术带来的额外收益。例如优也在中国东部一家 500 万吨钢厂,通过工业互联网技术对煤气管网进行实时智能导航,带来年化 4200 万的降本增效收益。

公司名称:深圳矽递科技股份有限公司

获奖产品/技术/解决方案:SenseCAP 耘果系列产品

具体描述:环境监测是生态环境保护的基础,是生态文明建设的重要支撑。目前,我国生态环境监测网络存在范围和要素覆盖不全、信息化水平和共享程度不高、监测设备技术老旧、监测过程人力密集、监测与监管结合不紧密、监测数据质量有待提高等突出问题,难以满足生态文明建设需求。

SenseCAP 耘果试图解决城乡环境监测系统建设过程中遇到的技术老旧、设备利用率不高、设备能耗效能比低下、设备运行成本高、监测要素覆盖不全等问题,同时,在监测系统运营上试图以更高的集成度、更友好的人机界面和更简洁的系统接口降低运营难度和运营人力成本,增强环境监测系统间的互通性,促进环境监测系统运营向世界发达国家水平推进。

公司名称:弘润清源(北京)科技有限责任公司

获奖产品/技术/解决方案:新型空气制水产品

具体描述:弘润清源科技是一家以先进功能纳米材料赋能多行业场景的科技型企业,以先进材料和功能器件等为创新方向,以人类健康和可持续发展作为企业的使命和价值目标。项目核心技术来源于清华大学教授团队数年积累的科技成果转化。曾获联合国 75 周年特别奖等数十项资质。受到人民网、新华网等国内知名媒体广泛报道。深度开发全球领先的无源空气取水技术,实现了不受水源限制、不伤害地下水环境的清洁水大量制取。

核心产品为具备 10L/天的全球首款桌面空气制水消费级产品:产品体积小,灵活轻便,设计极具科技感与未来感,是美观与实用兼而有之的新一代家用饮水设备;产品具备高度自适应环境能力,具有广泛的适用性与通用性;针对各种条件进行了优化,甚至可在中低日照与湿度下生产水;水质满足全球各地的质量标准;结构简单,维护方便,无需如反渗透净水器般频繁更换滤芯,使用成本低廉;与传统技术相比,可节约 40% 至 60% 的能源;与瓶装水等相比,成本优势明显,均成本 0.1 元/L 饮用水;单一产品在其 15 年的使用寿命内消除了对 54000 个一次性塑料水瓶的需求。

公司名称:极飞科技

获奖产品/技术/解决方案:农业数字化:构建绿色低碳的粮食系统

具体描述:“农业数字化转型” 是极⻜科技为构建绿⾊低碳粮食体系所设立的⼀个重要项⽬,致⼒于⽤数字技术推动农业⽣产⽅式的变⾰。⾃项⽬启动以来,极⻜科技研制并推出了全球第⼀款电⼒驱动的全⾃主农业⽆⼈机,⽤以替代农⽥植保环节中的传统⼈⼯劳作和⼤型拖拉机设备,帮助农⺠实现全⾃动化和⾼效精准的农药喷洒。该项⽬还通过构建农⽥⾼清地图和厘米级⾼精度导航⽹络,⼤⼒推进数字乡村建设,从⽽开启了中国农业的数字化进程。

为了让数字化转型落实到农业⽣产各环节,极⻜科技开发了⼀套贯穿 “耕、种、管、收” 全周期的数字技术解决⽅案,为中国各⼤农场提供⼀系列以清洁能源运⾏的智能硬件设备与应⽤管理软件。在极⻜农业⽆⼈机和⽆⼈⻋辅助下,农⺠能够以更少的投入⾼效完成测绘、播种、撒肥和施药作业。在农机⾃驾仪的改造下,传统⼤中型农机也实现了精准作业和⾃动驾驶。通过遥感⽆⼈机、农⽥物联系统以及智慧农场管理软件,农⺠可以实时监测农作物的⽣⻓情况,并轻松地利⽤⼤数据分析和 AI 辅助决策来管理农⽥。

截⾄ 2021 年 12 ⽉ 31 ⽇,极⻜科技以⼴州作为项⽬的研发总部基地,将农业数字化解决⽅案推⼴⾄全国农村地区。该项⽬已累计为农户减少了粮食损失约 1042 万吨,节⽔ 3060 余万吨,并降低了农业碳排放 96 万吨,助⼒推进粮食系统向绿⾊低碳转型。数字农业技术在农村地区的普及和应⽤,也吸引了⼀批返乡创业的年轻 “新农⼈”,为中国农村经济发展输送新鲜⾎液。

消费科技创新大奖

公司名称:RoboSense

获奖产品/技术/解决方案:RoboSense 智能激光雷达系统

具体描述:RoboSense(速腾聚创)是全球领先的智能激光雷达系统(Smart LiDAR Sensor System)科技企业。RoboSense(速腾聚创)通过激光雷达硬件、感知软件与芯片三大核心技术闭环,为市场提供具有信息理解能力的智能激光雷达系统,颠覆传统激光雷达硬件纯信息收集的定义,赋予机器人和车辆超越人类眼睛的感知能力,守护智能驾驶的安全。

作为 AutoSens Award、Audi innovation lab champion 和两届 CES innovation Award 得主,RoboSense 在市场上已经获得成功的基础:合作伙伴覆盖全球各大自动驾驶科技公司、车企、一级供应商等,产品技术已广泛应用于自动/辅助驾驶乘用车&商用车,无人物流车,机器人,RoboTaxi,RoboTruck,RoboBus, 智慧交通新基建等细分领域,其中前装定点量产项目覆盖超跑、轿跑、SUV、重卡等 50 多款车型。

公司名称:珠海镓未来科技有限公司

获奖产品/技术/解决方案:可用于数据中心电源和储能双向逆变的 650V 低损耗氮化镓大功率器件

具体描述:本项目基于国际领先的级联式 GaN 器件技术,通过自主研发和技术创新,打造自主可控的供应链并提供 650V 超低损耗 GaN 大功率器件。借助 GaN 器件性能优势,特别是在中大功率电能转换的应用优势,将 GaN 器件高频高功率密度主打便携,以及高频高效率主打节能,完美呈现在数据中心电源和储能双向逆变器之中。产品转换效率从 90% 提升到 96% 以上,能耗从 10% 降低到 4% 以内,降幅高达 60%,将填补国内空白,赋能双碳目标达成。

公司名称:此芯科技

获奖产品/技术/解决方案:Arm CPU 芯片

具体描述:“低功耗、高拓展的 Arm 架构已在移动端市场形成了压倒性的优势,而苹果 M1、M2 系列芯片则让业界进一步意识到 Arm-based CPU/SoC 进军高性能计算市场的机会和趋势。” 此芯科技于 2021 年 10 月成立,由国内外知名芯片、IT 企业的核心技术和管理人员创立,是一家专注于研发通用智能计算芯片的企业。公司拥有业界资深的智能计算架构和全建制研发设计团队,在 CPU 内核研发、SoC(System on Chip,系统级芯片)、全栈软件开发和系统设计等领域具备雄厚的技术积累,致力于开发兼容 Arm 指令集的高能效计算解决方案。

公司名称:杭州宇树科技有限公司

获奖产品/技术/解决方案:四足机器人 Go1

具体描述:它是全球首款量产消费级伴随仿生机器人,拥有 ISS 智能伴随系统,采用专利无线矢量定位及控制技术,机器人位于人的侧向余光视线内,远远优于常规的跟随模式,人机交互自然融洽,安心,安全。Go1 具有 SSS 超感知系统,5 组鱼眼双目深度感知+鱼眼 AI 感知+3 组超声波,超感知视角覆盖。内置的 16 核顶级 CPU+ GPU 的超级 AI 算力、强劲可靠的动力系统、全新专利设计的超轻量级低噪音长寿命动力关节、膝关节电机专利热管辅助散热系统,全方位保证了 Go1 机器狗的高超性能。机器人能够提供全向超广角的视频传图,通过 APP 可以观察到机器人的四周和地形情况,使得超视距范围内的操作变得和身在现场一样简单方便。Go1 的发布和量产开启了移动机器人真正走进大众生活的纪元。

公司名称:弗迪电池有限公司

获奖产品/技术/解决方案:刀片电池

具体描述:比亚迪旗下子公司弗迪电池有限公司 “刀片电池” 在 2020 年 3 月正式发布,由弗迪电池完全独立自主研发,通过结构升级后,单位体积能量密度增加,系统零部件数量减少 40%,成本下降了 30%,体积利用率(VCTP)提升 50%。通过了有电池测试领域 “珠穆朗玛峰” 之称的针刺实验,并成功挑战了由 48 吨重型卡车碾压的极端强度测试。具备超级安全、超级强度、超级续航、超级寿命、超级动力、超级强度、超级纤薄的八大特点。

公司名称:OPPO

获奖产品/技术/解决方案:SUPERVOOC 超级闪充技术

具体描述:SUPERVOOC 超级闪充技术是 OPPO 独立自主研发的快速充电技术,作为首个发布快充技术的手机品牌,自 2014 年发布以来,OPPO 持续带动充电技术的革新与普及。目前,OPPO 在快充领域专利全球申请约 3,500 件,累计授权超 1,800 件,并累计向 50 余家企业开放闪充专利许可。作为手机行业内首个快充技术,OPPO 闪充通过开放行业专利授权、推出人性化产品,提升全球 2.2 亿用户的使用体验,全面引领行业内充电技术、充电形态、电池健康等走向创新。

在可持续发展理念的引导下,OPPO 对电池安全和寿命进一步探索思考。在 BEYOND Expo 2022 上,OPPO 展出了行业领先的电池健康引擎技术,通过底层电池健康算法和电池化学体系将手机电池寿命提升至行业标准的两倍,减少锂电池废弃,从而减少环境污染,用科技的力量为大家创造可持续的生活。

公司名称:影石创新科技股份有限公司

获奖产品/技术/解决方案:影石 Insta360 ONE RS

具体描述:采用创新性模块化设计,切换镜头即可满足多种场景下的拍摄需求。4K 广角增强镜头、360°全景镜头和与徕卡联合设计的一英寸广角镜头,通过切换不同的镜头模块,ONE RS 既能拍摄 360°全景视频,也能拍摄超高清广角视频,带来全面的拍摄表现。

更有与徕卡联合设计的 ONE RS 一英寸全景版本,搭载双一英寸传感器,出众画质与便携机身兼备,开启全景画质新境界。百年徕卡的光学成像技术首次与 360°全景技术深度融合,由中德两国⼯程师联袂设计,经过严谨质量把控,徕卡的精⼯典范呈现于影⽯全景相机,焕新影像创造力。

公司名称:Nreal

获奖产品/技术/解决方案:Nreal Air

具体描述:Nreal Air 搭载了 Nreal 自主研发的 “惊鸿锐影” 光学引擎 2.0 显示架构,配备了 201 英寸 AR 巨幕,支持 130 英寸的空中投屏。具有轻薄、便携、时尚的特点,能够连接手机、平板、笔记本、掌机、游戏主机等多种设备。同时,Nreal Air 还是全球首款获得 TUV 莱茵低蓝光、无频闪、Eye Comfort 三项护眼认证的 AR 眼镜产品,在质量、安全和视觉健康保护方面,达到了全球领先水平。

Nreal 成立于 2017 年 1 月,总部位于北京,是一家引领创新的 AR(Augmented Reality/增强现实)科技创业公司,致力于提供能够真正应用于人们日常工作、生活与娱乐的增强现实产品与体验。虽身为中国企业,Nreal 却从海外市场起家,其 AR 眼镜产品已在韩国、日本、德国、西班牙、英国等商业化落地。在海外市场打拼多年后,此次 Nreal 正式进军中国市场,已与蔚来、爱奇艺、快手、咪咕等达成合作,将开展一系列空间化、AR 化的应用尝试。

公司名称:Cocos

获奖产品/技术/解决方案:基于 Cocos 引擎的一站式元宇宙内容开发解决方案

具体描述:Cocos 成立于 2010 年,是全球领先的数字互动内容开发平台。基于 Cocos 开源引擎的技术能力,为开发者和客户提供便捷的创作工具与可靠的解决方案。同时,Cocos 的行业应用已经拓展至游戏开发、汽车、XR、在线教育等不同领域,助力各行各业将创意变成现实。截止目前,Cocos 在全球 203 个国家和地区,拥有 150 万开发者,覆盖全球超过 16 亿终端用户 。

在元宇宙领域,Cocos 扮演的是降低应用门槛的角色。Cocos 致力于打造元宇宙世界的技术底座,为创作者生产 3D 化和高互动的数字内容提供强大和便捷的创作工具。目前 Cocos 已经联合百度希壤,推出了基于 Cocos 引擎的一站式元宇宙内容开发解决方案希壤 Lite,为广大开发者 “开拓” 元宇宙提供更为多元、便捷的开源模板,大幅拓宽元宇宙开发维度。依托于引擎工具链的完善和渲染技术的提升,Cocos 将携手合作伙伴,不断推动更多元宇宙场景解决方案的落地。

公司名称:成都极米科技股份有限公司

获奖产品/技术/解决方案:极米家用智能投影 H5

具体描述:极米家用智能投影 H5,是极米旗舰 H 系列的全新之作。从极米 H 系列在 2016 年推出首款产品以来,已经发布多代产品,销量突破 100 万台,而每一代产品都凝聚了极米追求极致的产品理念。

极米 H5,采用极米自研光机,搭载 SUPER 全色 LED 系统,电影色彩亮度达到 1400 CCB 流明,相比上代产品提升 27%,是迄今为止画质最好的 H 系列投影。凭借定制开发的 3D ToF 模组,MAVII 鹰眼感知系统提升到了 3.0 版本。H5 首次推出墙面颜色自适应功能,进一步拓展了家用智能投影的使用场景;升级的实时跟随防射眼功能,让智能投影的护眼能力再突破。

影响力大奖

2015 年联合国所有会员国一致通过 17 项可持续发展目标,目标提出了我们面临的全球挑战,包括与贫困、不平等、气候、环境退化、繁荣以及和平与正义有关的挑战。17 个可持续发展目标是实现所有人更美好和更可持续未来的蓝图。(包括:无贫穷;零饥饿;良好健康与福祉;优质教育;性别平等;清洁饮水和卫生设施;经济适用的清洁能源;体面工作和经济增长;产业、创新和基础设施;减少不平等;可持续城市和社区;负责任消费和生产;气候行动;水下生物;陆地生物;和平、正义与强大机构;促进目标实现的伙伴关系)



*17 项可持续发展目标

BEYOND Awards 影响力大奖,以 17 项可持续发展目标为依据评选出本年度获奖企业,以褒奖对与自然,环境,社会,经济,科技等方面作出极大贡献和改革,以科技创新解决碳排放,全民健康,生态保护,社会脱贫等议题的企业。鼓励其解决全球紧迫且普遍的问题,并释放规模化的社会和环境影响力,为可持续的未来提供源源不断的动力。

获奖企业如下(*以下所有榜单排名不分先后)

公司名称:北京蓝晶微生物科技有限公司

获奖产品/技术/解决方案:蓝素,一种可以在海洋中生物降解的天然聚合物

致力于联合国 17 个可持续发展目标:12 负责任消费和生产;14 水下生物

具体描述:蓝晶微生物发起了对塑料的革命,通过整合合成生物学、发酵工程、材料科学和数字与自动化技术,蓝晶可以将 PHA(一种生物可降解塑料)的生产成本降低,实现规模应用,以替代石油基塑料解决白色污染问题。

公司名称:中国水环境集团

获奖产品/技术/解决方案:分布式下沉再生水生态系统

致力于联合国 17 个可持续发展目标:6 清洁饮水和卫生设施;11 可持续城市和社区;

具体描述:该技术体系被国家五部委认定为国家基础设施绿色升级 8 大技术之一,亚行赞誉该技术体系将引领中国乃至世界缺水缺地国家水环境治理未来发展方向。

公司名称:Huhtamaki 普乐

获奖产品/技术/解决方案:Push Tab 吸塑盖

致力于联合国 17 个可持续发展目标:8 体面工作和经济增长;12 负责任消费和生产;13 气候行动

具体描述:Push Tab 吸塑盖是全球首款面向医药健康行业的无铝单 PET 吸塑盖。由于采用单一材料 PET 制成,可显着提高包装的可回收性。该产品保持与现有高性能包装线的兼容性,可充分利用现有设备,减少额外投资,并保持原有的生产效率。

Huhtamaki 普乐集团是为世界各地的消费者提供可持续包装解决方案的全球知名供应商,成立于 1920 年,总部位于芬兰埃斯波。普乐致力于到 2030 年实现碳中和生产,并将所有产品设计为可回收、可降解或可重复使用。为此,普乐制定了基于科学的目标,这些目标已获得科学碳目标倡议组织 (SBTi) 的认可和批准。

公司名称:阿里巴巴

获奖产品/技术/解决方案:88 碳账户

致力于联合国 17 个可持续发展目标:12 负责任消费和生产;13 气候行动

具体描述:2022 年 8 月 8 日,阿里巴巴正式推出 “88 碳账户”,这是国内第一个覆盖超 10 亿人的消费者多场景碳账户体系。在形式上,88 碳账户由 “1+N” 母子账户组成,汇集了用户在饿了么、菜鸟、闲鱼、天猫等平台上产生的减碳量。阿里也将用多种激励方式,鼓励用户践行低碳生活方式。在 88 碳账户中,用户能够更清晰地看到自己的碳足迹地图及减碳成果。例如,在点餐时不选用一次性餐具、在菜鸟驿站回收快递纸箱等行为,都可会各 app 端子账户沉淀碳积分。同时,积分也会汇集到母账户,让低碳行为可知可感。

在国际上,碳排放的数据统计一般分为范围 1、2、3,大致对应自家资产的碳排放、购买能源导致的间接排放,以及带动业务上下游的排放。但阿里额外提出 “范围 3+” 的概念:在自身运营外,阿里的生态减碳潜力更大。在去年底发布的《2021 阿里巴巴碳中和行动报告》里,阿里就提出要带动生态里的商家和消费者减碳 15 亿吨。88 碳账户,就是阿里巴巴推进 “范围 3+” 个人减碳的一个重要载体。

公司名称:西门子(中国)智能基础设施集团

获奖产品/技术/解决方案:西门子智慧园区

致力于联合国 17 个可持续发展目标:9 产业、创新和基础设施;13 气候行动

具体描述:可持续发展是西门子业务不可或缺的组成部分 — 已经根植于我们的 DNA。西门子助力客户推动可持续增长和行业转型。通过 DEGREE 框架,西门子在环境、社会和治理等关键方面为所有利益相关者设定了远大的发展目标。2021 年西门子中国推出零碳先锋计划,力争至 2025 年在中国帮助超过 500 家重点供应商和上万家客户加速减碳步伐。智慧园区是其中一个代表性的项目。

常熟市协同创新产业园是常熟高新区第一个老旧工业区(点)更新改造试点项目,西门子与兰德充分依托各自的优势,共同推进智慧园区建设、制造业数字化升级等产业的发展。

在园区数字化方面,双方通过智慧园区标杆项目打造、智慧楼宇物联网技术等应用示范,来打造中国首个西门子智慧园区标杆项目,助力推动中国碳中和、碳达峰的进程。除此之外,西门子与兰德还将共同在协同创新产业园打造数字化工业赋能中心,进一步推进德国 “工业 4.0” 与 “智能制造” 在华平台对接。

公司名称:极飞科技

获奖产品/技术/解决方案:农业数字化:构建绿色低碳的粮食系统

致力于联合国 17 个可持续发展目标:2 零饥饿;5 性别平等;8 体面工作和经济增长;13 气候行动;

具体描述:“农业数字化转型” 是极⻜科技为构建绿⾊低碳粮食体系所设立的⼀个重要项⽬,致⼒于⽤数字技术推动农业⽣产⽅式的变⾰。⾃项⽬启动以来,极⻜科技研制并推出了全球第⼀款电⼒驱动的全⾃主农业⽆⼈机,⽤以替代农⽥植保环节中的传统⼈⼯劳作和⼤型拖拉机设备,帮助农⺠实现全⾃动化和⾼效精准的农药喷洒。该项⽬还通过构建农⽥⾼清地图和厘米级⾼精度导航⽹络,⼤⼒推进数字乡村建设,从⽽开启了中国农业的数字化进程。

为了让数字化转型落实到农业⽣产各环节,极⻜科技开发了⼀套贯穿 “耕、种、管、收” 全周期的数字技术解决⽅案,为中国各⼤农场提供⼀系列以清洁能源运⾏的智能硬件设备与应⽤管理软件。在极⻜农业⽆⼈机和⽆⼈⻋辅助下,农⺠能够以更少的投入⾼效完成测绘、播种、撒肥和施药作业。在农机⾃驾仪的改造下,传统⼤中型农机也实现了精准作业和⾃动驾驶。通过遥感⽆⼈机、农⽥物联系统以及智慧农场管理软件,农⺠可以实时监测农作物的⽣⻓情况,并轻松地利⽤⼤数据分析和 AI 辅助决策来管理农⽥。

截⾄ 2021 年 12 ⽉ 31 ⽇,极⻜科技以⼴州作为项⽬的研发总部基地,将农业数字化解决⽅案推⼴⾄全国农村地区。该项⽬已累计为农户减少了粮食损失约 1042 万吨,节⽔ 3060 余万吨,并降低了农业碳排放 96 万吨,助⼒推进粮食系统向绿⾊低碳转型。数字农业技术在农村地区的普及和应⽤,也吸引了⼀批返乡创业的年轻 “新农⼈”,为中国农村经济发展输送新鲜⾎液。

公司名称:OPPO

获奖产品/技术/解决方案:OPPO 可持续发展行动(电池健康引擎、绿色包装、电池回收等)

致力于联合国 17 个可持续发展目标:12 负责任消费和生产;14 水下生物

具体描述:在可持续发展理念的引导下,OPPO 对电池安全和寿命进一步探索思考。OPPO 电池健康引擎技术,作为一项系统级电池健康解决方案,通过底层电池健康算法和电池化学体系将手机电池寿命提升至行业标准的两倍,减少锂电池废弃,从而减少环境污染。通过搭载电池健康引擎,OPPO Find X5 系列在 1600 次充放电循环后,依然保持 80% 以上有效电量,达到两倍行业标准,有效减少电子垃圾的产生。

OPPO 在绿色产品包装和推动行业伙伴共同回收废旧电子产品上也持续努力,2021 年数据显示 ,从欧洲市场开始,OPPO 手机彩盒包装三年内实现减塑 95%,在中国市场,2021 年 OPPO 总计回收高达 216 吨手机产品,产品回收体系已经初见成效。

此外,由 OPPO 发起的 “微笑提案” 是面向全球科技创新工作者、创业者和社会科研力量发起的科创赋能平台。在历期三个月的征集和遴选后,十项创新技术提案最终胜出,这些优胜提案在 “科技无障碍” 和 “健康数智化” 两大领域上带来了创新性突破。

公司名称:中建海龙科技有限公司

获奖产品/技术/解决方案:模块化建筑产品(MiC, Modular integrated Construction)

致力于联合国 17 个可持续发展目标:9 产业、创新和基础设施;11 可持续城市和社区

具体描述:通过建造方式的革新,将施工现场大部分工作转移到工作环境更加友好的工厂内进行,改变目前建筑行业存在的管理粗放、污染严重、质量参差不齐、安全事故频发、劳动效率底下等问题,并协助解决未来即将出现的建筑市场劳动力短缺等问题。在工厂内通过自动流水线规模化生产,从产品的角度重新定义建筑,同时通过精细化管理,降低材料浪费,实现绿色建造。

恭喜以上 BEYOND Awards 获奖企业,在这里 BEYOND 组委会也要特别感谢合作伙伴对 BEYOND Awards 评选的大力支持,他们是:

生命科学大奖战略合作伙伴:肽度 TIMEDOO

可持续发展大奖战略合作伙伴:社会价值投资联盟

消费科技大奖战略合作伙伴:中欧创新中心、Plug and Play

影响力大奖战略合作伙伴:Impact Bread

BEYOND Awards 全球合作伙伴:启迪之星、Orbit Startups

BEYOND Expo 也将持续为引领未来、助推变革的企业家们提供一个共融共生、多元赋能、链接国内外生态的平台。用创新的方式、前沿的科技手段,创造出更多的商业机遇和价值!