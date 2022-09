在 BEYOND Expo 2022 可持续发展峰会上,新的圆桌会议围绕未来五年,社会影响力投资进行了讨论。两家投资公司结合自己的情况,分享了这个领域的看法。

圆桌参加人:

Matilda Ho, Founder and Managing Director, Bits x Bites / Bits x Bites 创始人兼董事总经理

Pieter Houlleberghs, Managing Director at the BlackRock/Temasek Decarbonization Partners JV / 贝莱德经理/淡马锡脱碳合作伙伴合资公司投资经理

Oliver Libby, Managing Partner, H/L Venture 管理合伙人

谈到影响力投资的定义,Matilda Ho 表示其公司对于投资,希望对环境产生正面的影响,对人和社会都有一定的影响力。并且内部有框架和流程以便能对所做的投资进行持续的评判,看影响力是否有所提升。Pieter Houlleberghs 则认为,他们的公司重点关注脱碳以及碳减排的问题,是一家双重目的的投资基金,从而变成能承载合作伙伴愿景的投资路径。同时要注重投资回报,影响力投资终究会通过财务报表体现。

对于影响力投资是虚拟的还是可以摸得着的形态,Matilda Ho 表示,他们一直把目标和利润放在同一条起跑线,基金运作方也会看长期的目标在实现过程当中是否可以实现比较稳定的发展。即使在对财务表现进行评估的时候,同样会跟那些业界最一流的 VC 的表现和业绩对标,不会去牺牲影响力去换取利润一时的增长。Pieter Houlleberghs 也认同一开始不能牺牲利润去做事情,之后牺牲长期的合作收益来换取利润一时的发展。并且发现许多国家的重要的市场都在这个认识方面取得了进展,表现很好。

对于跨领域投资,Pieter Houlleberghs 表示跨行业的趋势会在未来得到进一步的深化,在过去几年当中消费端也提出了非常强大的要求,也希望能够跳出原有的领域并且建立起跨领域的合作伙伴关系,而且事实也证明有许多跨领域和跨行业的合作更加成功,这也是影响力投资的一部分。Matilda Ho 表示,在中国宣布走向低碳的目标之后,几乎所有的公司都会有绿色的目标放在发展重要的位置,并且在投资早期阶段放入框架,加入一些政策的权重,比如说 ESG、环保、低碳等。Pieter Houlleberghs 表示,某些重大项目的框架对于未来的影响力投资来说是具有一定的借鉴作用的。影响力的评估包括直接和间接的,也就是说有一些手段去评估由于做了这样的投资所带来在环境、环保等方面的影响力。当然,未来需要一个普适的标准来驱动。

在投资过程中,也需要不同的影响力指标追踪判断,把每个要素进行评分,如果你希望建立起长期可持续发展的绿色公司指标和目的的话,那么你需要把这些要素执行到位。Pieter Houlleberghs 表示,管理团队需要去审视采购流程或者说是物资的储备流程,执行的时候商量进行改进,以及目前流程的布局方法。对于新投资者要进行理念引导,认识到影响力投资的重要性。当然,时间也是影响力投资的一个组成部分,Matilda Ho 表示,如果要对农业和所有行业进行投资的话,投资周期就不止一年那么简单,需要花 8-10 年的时间。并且举了一个蛋白质企业的例子来说明 ESG 在食品创新和漫长投资周期中所起到的作用。Pieter Houlleberghs 则谈到,相信那些能够对环境做出更友好举动的公司会迎来更多的投资。

Matilda Ho 表示,不用特别在乎投资周期、行业发展周期,尽管硬科技是基础设施,但是最终我们是要给团队进行投资,所有的技术都是要进行商业化的应用,很多时候其实我们看到的技术都是革命性和颠覆式的发展,另外你不可能改变消费者的需求,需要十年的计划肯定会建立一些周期,所以希望有耐心让技术的演化能够真正的渗透到终端用户上。

在影响力投资的机遇方面。Matilda Ho 表示,影响力投资成为主流究竟要花多长的时间而不是是否,关键在于是不是能有更多的例子,希望能够看到越来越多的成功的影响力投资的公司上市,让大家赚越来越多的钱。然后,越来越多的良性的钱进入到各个行业和领域,这才能形成良性的循环,所有的人都将这种 ESG、社会影响和环境影响内化为投资决策当中。Pieter Houlleberghs 则表示,接下来的五年时间非常重要,非常关键。

OLiver Libby 最后表示,所有的大趋势都是从人和听众开始,从投资者,从每一个对这个话题感兴趣的人开始。如果我们能够有效管住自己,能够很好跟创始人进行沟通,认真寻找一些对社会产生影响力的项目,能够真正为人们带来很好的投资回报。当然这件事情不会自动发生,这些大趋势取决于每一个人是不是有同样的目标和想法,对于所谓的影响而言一定有美好的未来。