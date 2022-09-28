9 月 28 日，全球首款氢动力人形机器人发布暨濮阳 “两能” 融合战略签约仪式在 “中原氢城” 濮阳举行。在全球首款氢动力人形机器人 “一行” 发布的同时，濮阳与优必选科技就人工智能与氢能 “两能” 融合达成战略合作，积极探索和实施以人工智能驱动新能源发展战略，助力实现我国 “碳达峰、碳中和” 的目标，推动经济绿色高质量发展。

濮阳市委书记杨青玖，人民网党委委员、副总编辑孙海峰，中国产业发展促进会氢能分会副会长兼秘书长张宇，濮阳市长万正峰，濮阳市副市长周锋，濮阳市城乡一体示范区管委会主任孔伟，濮阳投资集团总经理王永梅，优必选科技创始人、董事长兼 CEO 周剑，优必选科技首席技术官熊友军等领导和嘉宾出席了本次活动，共同见证人工智能与氢能创新融合发展的成果。

优必选科技首席技术官熊友军向参会领导和嘉宾介绍，全球首款氢动力人形机器人 “一行” 以氢能为动力来源，拥有更高的补能效率、更强的续航能力，氢能消耗过程中可实现零碳排放，即使处在北方的低温环境中，仍能保持良好的动力性能，卓有成效地实现了氢能与人工智能的优势互补。

2022 年 4 月，国家发改委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划 2021-2035》，明确了氢能是未来国家能源体系的组成部分和战略性新兴产业的重点方向，氢能产业是构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新增长点。而人工智能作为第四次工业革命的技术核心，对经济发展和社会进步等方面产生着重大而深远的影响。

濮阳市紧抓时代发展脉搏，大力布局氢能、人工智能等未来产业，“两能” 融合发展成为濮阳发展的闪亮名片。濮阳市委书记杨青玖表示，“‘两能’ 融合发展其时已至、其势已成，我们相信 ‘1+1’ 不止等于 ‘2’。优必选科技与濮阳发展战略相通、方向相同，有着广阔的合作空间、无限的发展前景，必将引领产业发展的无限可能。‘两能’ 融合发展，是新兴技术融合的大势所趋，是未来产业发展的战略性重构。此次战略合作协议的签署，必将全面开启我们优势互补、深度合作、共赢发展的崭新局面。”

目前，我国氢能产业处于产业链技术突破、从研发转入产业化示范应用的关键时期，当前氢能示范应用主要集中在交通运输领域，终端应用领域有待拓展。中国产业发展促进会氢能分会副会长兼秘书长张宇认为：“氢能与人工智能的融合，拓展了氢能市场应用的新空间，有效助推氢能产业的高质量发展，助力我国实现 2035 年形成多元氢能应用生态的战略目标。” 全球首款氢动力人形机器人发布，是践⾏新发展理念的重⼤科技创新典范，不仅对能源及科技⾏业有重大的意义与影响，更将助力我国实现 “碳达峰、碳中和” 的目标。

基于 “两能” 融合发展，濮阳市及城乡一体化示范区分别与优必选科技签订协议，共同打造人工智能和机器人示范区，建设人工智能与机器人科技小镇，打造机器人特色文旅项目，并建设科技展馆与教育基地，双方共建人工智能和机器人产业发展布局，将濮阳打造成华北地区首个人工智能和机器人多元化应用的典范。

随着人机协作时代的到来，越来越多的机器人将在各行各业应用，并走进我们的家庭，让机器人使用清洁能源对于应对全球气候变化具有重要意义。优必选科技创始人、董事长兼 CEO 周剑表示，“硬核科技的长期价值在于解决社会的重大问题和满足社会的重大需求，加速推进我国能源清洁低碳转型，把握全球能源变革的大势和机遇，优必选科技将贡献科技智慧和 AI 力量，推动人工智能产业高质量、可持续和绿色发展。”

此次达成 “两能” 融合示范合作后，濮阳与优必选科技将进一步聚焦国家战略和产业发展需求，把握前沿技术发展趋势，紧扣实现 “碳达峰、碳中和” 目标，为实现绿色高质量经济发展提供有力支撑。