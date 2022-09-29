9 月 29 日，微软宣布进一步升级在华商业应用战略，落地一系列智能商业应用（Biz App）功能的同时，以 Dynamics 365 和 Power Platform 为基础，进一步完善商业应用战略与价值定位，助力更多客户和合作伙伴立足中国、拥抱世界。与此同时，联合本土合作伙伴，微软也将聚焦零售、消费电子、工业制造、汽车、医疗等行业的实际需求，打造有针对性的云行业套件。首期微软将推出面向医疗和生命科学领域的云行业套件，帮助相关领域客户量身定制技术和解决方案，为创新驱动的数字化发展和智慧医疗带来新的动力。针对企业在商业应用部署过程中可能产生的数据安全合规风险，微软发布了《微软商业应用如何赋能企业在中国安全合规运营》白皮书，深入解读合规保障下的商业应用策略，为企业业务转型提供数据及行业监管建议。

微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理康容

微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理康容表示：“新常态下，全球商业发展充满各种挑战与不确定性，企业对数字化转型需求更加迫切——数字技术帮助打通企业内部的数据壁垒，充分发掘业务数据中潜藏的洞察与智能，全面革新和重塑业务模式，将帮助企业以有韧性、充满创新、业务持续的方式赢得未来。微软将始终与合作伙伴一道，全力以赴地支持各行各业在充满挑战的未来，发现和赢得新的发展机遇。 ”

商业应用战略再升级，为企业出海入华保驾护航

2019 年，微软商业应用平台核心的 Dynamics 365 正式落地中国市场，进一步拓展微软智能云矩阵在平台、数据以及服务方面的优势；一年后，Power Platform 也正式在华商用，与微软智能云 Azure、Microsoft 365 以及 Dynamics 365 实现无缝衔接，为企业带来了更加灵活、高效的创新开发空间。

新常态下，中国的数字经济规模不断增长，现已发展成为全球第二大外资流入国，对外直接投资流量也高居全球第一。面对中国市场蓬勃的经济发展潜力，微软在华商业应用战略也迎来全面升级。在助力中国企业拓展全球方面，微软跟随中国公司的全球足迹，利用全球业务平台支持体系和云基础设施，全方位构筑企业全球拓展能力。基于从中国到全球一致的智能云技术架构，微软 Dynamics 365 和 Power Platform 不仅拥有全球 12 个国家的 100 余项安全、可信云平台认证，还通过了众多国家不同行业的核心法规与资质认证，助力企业在海外市场减少合规性风险。同时，Dynamics 365 支持 45 种语言，利用系统设置可以支持无限制多币种，同时还支持 30 余种国际财税体系无缝对接，通过财务模块支持多实体多账套。中央可控、集中管理的统一 IT 系统，提高各地灵活性，通过实时数据洞察为管理提供依据。微软 Dynamics 365 全球系统集成商加之 Microsoft AppSource 应用服务生态系统，将帮助全球用户更快获取适合企业业务发展的应用与服务。每年两次上百个产品功能更新，将进一步加快企业的数字化创新步伐，包括利用人工智能为销售人员提供个性化建议和见解的 Viva Sales、利用 AI 和低代码实现快速设计，以及将草图自动转化为应用的 Power Platform Express Design。

今年 3 月，由世纪互联运营的微软智能云 Microsoft Azure 新增数据中心区域正式启用，采用与全球一致的微软技术架构，同时严格遵守中国的法律法规，包括网络安全法等的各项要求，帮助在华发展业务的跨国企业迅速建设起全球统一的 IT 基础设施和业务应用。与此同时，微软拥有广泛、坚实的本土合作伙伴生态，商业应用相关合作伙伴达 100 多家，涉足金融服务、医疗健康、非营利组织、零售、制造、可持续发展等多个行业领域，超过 2000 个微软认证资源，支持全方位本地化。产品更新方面，由世纪互联运营的微软 Dynamics 365 和 Power Platform 相继于 2019 和 2020 年全面落地中国，为中国市场提供了更加完善、一致、融会贯通的智能云服务、产品与商业应用创新。随着微软智能云在华新增数据中心的启用，基于新增数据中心的微软商业应用以及 Wrap App for Power App 和 Power Pages 也将正式落地中国，助力在华企业提高组织运转效率、深入与客户交互、发掘更多业务机会。

微软大中华区商业应用事业部总经理李威

微软大中华区商业应用事业部总经理李威表示：“微软商业应用平台核心的 Dynamics 365 和 Power Platform 低代码开发平台在华商用 3 年多以来，在医疗、汽车、供应链、零售、电子、工业等领域打造了一个又一个成功的行业标杆。此次微软商业应用战略的全新更新，期待帮助更多本土企业加速融入国际市场、为海外企业快速入华保驾护航，基于微软智能云的行业洞见也将推动各行各业建立韧性、推动创新、不断前进发展。”

携手关键客户，共创云行业套件

加速数字化发展的过程中，微软为各行各业数字化转型、数字化创新提供安全、可靠、值得信赖的技术平台，并携手各行业合作伙伴，将商业应用的创新价值与实际的行业需求相结合，通过采用更快、更好的流程来帮助行业客户提升运营效率，有效提升全方位数字化能力。

汉朔科技首席财务官李峰

汉朔科技作为中国电子价签行业的开拓者，秉承以客户为中心的创新精神，致力成为全球零售领域数字化解决方案领跑者。在拓展全球业务及数字化转型的道路上，汉朔选择携手微软探索创新方案，兼顾中国网安法及海外 GDPR 要求，基于 Dynamics 365 平台构建全球敏捷弹性供应链，实现物流、信息流、资金流三流合一，并计划打造 ERP 和 CRM 一体化端到端全覆盖的业务平台，支持未来全球业务灵活扩展。“与微软的合作，不单是选择产品，而是微软可以作为战略合作伙伴和汉朔科技共同发展与创新”，汉朔科技 CFO 李峰表示。

普华永道中国数字化与科技咨询服务合伙人李临生

受企业数字化加速和上云迁移等因素影响，以及销售、营销、服务等流程管理效率和服务效果提升的需求，普华永道预测 2025 年 CRM 市场规模预计达 654 亿，将迎来广阔的市场空间。企业对客户管理的要求不断提升，系统服务商通过上云、大数据、AI 等新兴技术加强 CRM 功能以满足市场需求，未来将呈现四大发展趋势——基于云端服务、数字应用链接、客户数据支撑以及利用创新技术赋能。普华永道中国数字化与科技咨询服务合伙人李临生表示：“新形势下，企业选择商业应用平台加速数字化转型的关注核心是构建 ‘以客户为中心’ 的能力平台，其平台的敏捷、智能、合规，保障业务的连续性将成为选择 SaaS 和 PaaS 平台的关键考量因素。”

医疗和生命科学行业是关乎国计民生的重要领域，其数字化转型需求迫在眉睫。医药企业在产品创新的同时，更关注数据整合、合规管理、系统拓展等问题，以数字化提升业务韧性。从全球到中国，强生医疗中国是微软在医疗行业的重要全球战略合作伙伴。微软基于 Dynamics 365 云智能商业应用以及 Power Platform 低代码开发平台，打造了安全合规的企业级智能云平台，搭建起以 “智能云+大健康” 为基础的医疗产业创新，有效提升了企业员工以及医护人员的工作效率，推进创新医疗生态体系建设。

此次合作，同样开启了微软商业应用在医疗领域的进一步探索。以微软与强生医疗中国的合作为基础模型，微软推出首个面向医疗和生命科学领域的医疗云行业套件，将向更多医疗行业合作伙伴和客户开放接口，降低开发成本与门槛，加速推进数字技术与大健康产业的融合创新，其优势包括：

构建本土化、超互联的业务新模式：稳定、稳健、一致、易于协作的云平台对加速跨国公司在中国的业务增长至关重要。微软将 Dynamics 365 云智能商业应用的供应链管理、财务、市场、营销、客户服务等功能，与 Power Platform 低代码开发平台的应用开发工具 Power Apps、业务流程自动化工具 Power Automate、网站开发工具 Power Pages、商业数据分析工具 Power BI 以及智能对话机器人开发工具 Power Virtual Agents 无缝集成，助力企业实现符合中国市场特性、满足中国市场需求技术创新及产品迭代。

开放共享，探索更多应用创新可能：基于 Dynamics365 云智能商业应用以及 Power Platform 低代码开发平台，微软将向更多开发者和合作伙伴开放接口，以此鼓励和吸引其发现和捕捉医疗创新机遇，创建智能流程、人员体验、数据洞察等智慧医疗定制化方案，为推动医疗卫生行业的数字化发展和创新带来更多可能。

安全合规洞察，确保企业运营无忧

数字经济时代下，数据和智能在企业数字化转型过程中正在发挥高价值作用，但数据的安全合规也成为企业无法回避的问题。网络空间秩序的治理、数据活动的安全合规以及对个人信息的保护等相关法律和规范性文件不断出台，为企业进一步梳理和审视自身网络信息系统的建设和运营提供了基点，以确保有关数据处理活动的合法合规性。

此次大会，微软发布《微软商业应用如何赋能企业在中国安全合规运营》白皮书，为企业梳理《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》中国网络空间治理的三部核心法律主要要点，以及同一系列配套的法律法规、部门规章和规范性文件等，以帮助企业有针对性地进行数据合规治理，高效合规地进行数据安全建设。白皮书还从合规选择、业务管控、部署及拓展等多个角度，为企业数字化合规转型提供参考。在中国，由世纪互联运营的微软智能云是第一个根据中国法律实现在华商业运营的国际公有云服务。根据中国监管部门的要求，世纪互联蓝云在中国运营的 Azure 数据中心区域与微软在全球运营的云服务物理与逻辑隔离。在全球，微软 Dynamics 365 和 Power Platform 拥有全球 100 余项安全、可信云平台认证，采用行业领先的安全措施和隐私策略来保护企业在云上的数据。微软 Dynamics 365 和 Power Platform 可为企业提供满足中国及海外市场本地化合规增长需求的解决方案，借助其在全流程业务管理、数据洞察、决策分析等方面的数字化能力，与在合规性、安全性和灵活定制等方面能带给企业的强有力支撑体系，以及各行业合作伙伴深度定制的解决方案，可全面助力企业加速提升转型进程，共筑数字化新未来。