雷诺提前了今年巴黎车展的阵容，其中包括不少于六款首发车型。其中最有趣的可能是复古风格的雷诺 4，将加入运动型雷诺 5、全电动 Kangoo E-Tech，以及来自 Alpine 的尚未命名的概念，预示着该品牌的未来。

从大新闻开始，传闻已久的雷诺 4 终于要展示它的设计了。这家汽车制造商没有对这款车型多说什么，但从之前的预告片中，我们知道它最终将提供跨界车和轻型商用车的车身款式，作为雷诺 5 超级迷你车的更大、更实用的兄弟版本。说到这，在后者成立 50 周年之际，雷诺将展示一款 “运动而另类的展示车”。

最后，纯电动雷诺 Kangoo E-Tech 的乘用版将作为一款适合家庭使用的 LCV 小型货车以生产形式首次亮相，准备与 Stellantis 的类似产品竞争。稍后跟进。雷诺的展台还将包括 Megane E-Tech 跨界车和 Kadjar 替代 Austral E-Tech 混合动力 SUV，后者在去年 3 月在线首映后首次公开亮相。

至于 Alpine，雷诺集团的性能品牌将推出一款 “体现未来产品和运动战略” 的全新概念车。Alpine 此前曾取笑过 A5 热舱口、GT X-Over 豪华旅行车和将于 2026 年首次亮相的全电动动力系统的低矮跑车。目前尚不清楚新概念是否会是上述三款电动汽车之一的预览版，但它肯定会让我们对阿尔派未来的设计语言有一个很好的了解。