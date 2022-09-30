据外媒援引彭博社报道指出，软银正计划对愿景基金（Vision Fund）部门进行大规模的裁员计划。这一计划预计将涉及至少 30%、近 150 名的全球相关员工。

消息人士称，就裁员中的高管而言，其美国合伙人 Tom Cheung 和专注于气候科技投资的高管 Raman Nanda 似乎正处于名单当中。

本月早些时候，曾有消息指出软银计划对愿景基金裁员的规模定为 20%。不过，其中一些高层人士希望把该数字提升到 50%。

作为背景，如本栏目此前指出，在软银于今年 5 月份进行的财报会议上，该公司透露其上一财年中其愿景基金（愿景基金 1 号和愿景基金 2 号）的亏损金额已经达到了 3.5 万亿日元（在当时约合 275 亿美元），为成立以来该基金最大的亏损。

当时，软银 CEO 孙正义表示，接下来，软银将会采取 “防守措施”，并将会更有选择性地进行投资交易，这包括对新投资举动制定更加严格的标准、在新投资方面采取更加更加保守的做法。此外，他也指出，软银也将会专注于提高其投资组合公司的回报效率。

至 8 月份，孙正义宣布将在整个集团内实施削减成本的举措。而在随后，软银也对阿里的持股进行了减持，从 23.7% 降到了 14.6%，而这为软银带来了近 340 亿美元的税前利润。

值得一提的是，在本月中旬，有消息表示，尽管其愿景基金为自身带来了巨额亏损，但软银似乎也正在考虑发起第三支愿景基金。

目前，软银尚未对裁员传闻作出回应。