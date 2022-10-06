根据东南亚电商比价聚合平台 iPrice 近日发布的数据显示，2019 年第三季度至 2022 年第二季度间，东南亚前十大电商平台的网络流量增长了 64%。

数据称，在上述时间段内，Shopee 继续巩固了作为东南亚地区头号电商平台的地位，其网络会话量（流量）从 1.67 亿次/月的会话量增加到了超 4 亿次/月，增幅达 142%。相比之下，Lazada 的流量则在同一时期从 1.56 亿次/月下降到了 1.35 亿次/月。

值得一提的是，尽管 Shopee 在体量规模上处于遥遥领先的位置，但一些较小的本地电商平台却在增幅上呈现出了更可观的表现。根据数据，在统计期内，PG Mall 和 Orami 的流量分别增长了 2506% 和 314%。

另一方面，数据也指出，在此期间，印尼电商平台 Tokopedia 的网络流量同样得到了大幅增长，并以 1.58 亿/月的会话量成为东南亚地区的第二大电商平台。作为背景，该平台与 Gojek 的合并则成为了这一增幅的主要原因——去年 5 月份时，Tokopedia 与印尼共享出行独角兽 Gojek 合并成了一家名为 GoTo 的新实体。根据当地的一项调查研究显示，2021 年间，仅 Gojek 生态系统的经济产值就能在印尼 GDP 中的占据 1.6% 的规模。

此外，数据也强调，除了网络流量的大幅增长，在这段时间内，东南亚电商网站的直接访问用户的比例也越来越高（已从 2019 年 12 月时的 48% 增长到了 2022 年 7 月时的 58%），且其每次购物用时也在缩短（从平均花费 10 分钟下降至平均花费 5 分钟）。而这些意味着，东南亚的电商平台正在进一步向成熟化发展。