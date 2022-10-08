周四，谷歌在秋季的发布会上带来了 Pixel 系列的全新硬件产品，包括 Pixel 7 系列手机、首款手表 Pixel Watch，以及具体发售时间仍悬而未决的全新平板产品。

尽管 Pixel 系列产品市场占比不高，但在 Alphabet 第一季度的收益电话会议上，首席执行官 Sundar Pichai 表示，Pixel Series 6 是 “有史以来最畅销的 Pixel”，并表示该公司创下了有史以来的季度销售记录。该公司希望它能通过新的 Pixel 7 保持这一势头。

Pixel 7 和 Pixel 7 Pro

此次发布会带来了全新的 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 手机。新的 Pixel 手机再次使用了谷歌自主研发的 Tensor 处理器。在会上谷歌表示 Tensor G2 处理器可以为手机提供两倍的夜视处理速度和更清晰的照片，以及改进的超级分辨率缩放（Pixel 7 Pro 最高达 30 倍）。但实际上，谷歌 Tensor G2 在核心架构上与第一代 Tensor 没有变化，除了核心频率略有提升外，其他升级点主要围绕 GPU、TPU 和 ISP 图像信号处理单元。

从 Geekbench 平台最新显示的跑分数据来看，搭载了 Tensor G2 芯片的 Pixel 7 Pro 的单核成绩为 1068 分，多核成绩为 3149 分，相比 Pixel 系列此前的设备有明显提升，但与当前顶尖的高通芯片相比还有一定差距，目前仅追平了高通骁龙 888/888+。据官方介绍，Tensor G2 采用三星 4nm 制程工艺打造，由两颗 Cortex X1 超大核、两颗 Cortex A76 大核和四颗 Cortex A55 小核组成，参数提升有限。

Pixel 7 搭载 6.3 英寸 FHD 显示屏，90Hz 刷新率，峰值亮度 1400 尼特，支持屏下指纹，电池容量为 4355 毫安。Pixel 7 Pro 采用了 6.7 英寸 QHD + 微曲屏幕，大猩猩玻璃维克托斯玻璃面板，支持 120Hz LTPO，在特定情况下可降至 10Hz。谷歌表示屏幕的峰值亮度提高了 20%。Pixel 7 Pro 电池容量为 5000 毫安。

谷歌将后置摄像头的分辨率提高到 5000 万像素，能够比前代产品提供更清晰的图像。而且，尽管价格更便宜，但 Pixel 7 除了没有变焦镜头，具有与 Pixel 7 Pro 相同的前置和主传感器。

据悉，全新的谷歌 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 现已在部分国家与地区开启预售，预计在 10 月 13 日正式发售，首发起步价分别为 599 美元和 899 美元。

Pixel Watch

谷歌正式推出了旗下首款智能手表 Pixel Watch。Pixel Watch 搭载的是来自 2018 年的 Exynos 9110 处理器，但运行内存容量来到了 2GB。外观设计上，谷歌宣称 Pixel Watch 的设计灵感源于水滴，表盘和背部边缘均采用了非常圆润的曲面过渡设计，表带通过旋转式锁扣安装。

除了 Wear OS 3.5 预置的 Google 服务，Pixel Watch 将嵌入 Fitbit 的健康跟踪功能，此前，谷歌以约 21 亿美元收购了 Fitbit。

用户可以在手表上使用 Fitbit 来跟踪锻炼情况、睡眠情况和全天活动跟踪等。如果用户已经使用过 Fitbit，它将直接与手机上已有的应用程序同步。Pixel Watch 还附带六个月的 Fitbit 高级会员资格。该服务包括访问 200 多项锻炼，提供有关睡眠和心率趋势如何随着时间的推移而变化的信息等。

据了解，Pixel Watch 仅适用于 Android 手机。谷歌表示，Pixel Watch 一次充电最多可以持续 24 小时，这比 Apple Watch Series 8 长 6 小时。Pixel Watch 的蓝牙/ Wi-Fi 版本起价为 349.99 美元，而 4G LTE 版本起价为 399.99 美元。可惜的是，该款产品只有 41mm 一种尺寸可选。

Pixel Tablet

在 5 月的 I/O 开发者会议上，谷歌就透露了它正在开发一款新的平板电脑，“Pixel 平板电脑与磁性扬声器底座配对，可让您的设备 24/7 全天候充满电，为平板电脑提供智能显示屏的最佳功能。Pixel 平板电脑旨在从家用显示器无缝过渡到您可以随身携带的娱乐设备 —— 使其成为功能最齐全、可轻松适应您的平板电脑之一”。

实际上，这不是谷歌的首款平板电脑。自 2012 年第一款 Nexus 7 上市以来，该公司已经生产了不少平板电脑，上一款是 2018 年发布的 Google Pixel Slate。

与 Pixel 7 手机不同，Pixel Tablet 将采用 “微陶瓷” 涂层，采用和 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 同样的 Tensor G2 处理器。该设备有一个充电扬声器基座，该基座通过磁力连接到平板电脑的背面，将 Pixel 平板电脑变成可拆卸的家居中枢。停靠时，平板电脑可以使用小组件或谷歌助理显示照片或控制用户的智能家居。

该产品目前的发售时间未定，大概在 2023 年的某个时间，谷歌此次吊足了大家的胃口，但是在 Google Pixel 平板电脑进一步的官方消息披露之前，市场上仍有不少安卓平板和支持谷歌助理的智能显示器可供选择。

结语

总而言之，整场发布会十分紧凑，展露了谷歌对于自家硬件产品在跨设备生态里的野心。在苹果、华为、OPPO 等厂商都致力于打造跨设备生态的压力下，谷歌也不得不下场打版，然而其产品能否提供一致、可靠又创新的体验，还需要等后续的消息。