苹果今日宣布推出 Ask Apple，这是一项全新的互动式问答和一对一咨询系列活动，为开发者提供更多机会与 Apple 专家直接交流沟通，获取洞见、支持与反馈。

参与 Ask Apple 的开发者可以就多种主题展开咨询，包括测试最新 seed；部署全球开发者大会（WWDC）上新发布或更新的框架；适配灵动岛等新功能；转用 Swift、SwiftUI 和开发辅助功能；提前准备 app 以迎接新 OS 与硬件发布等等。Ask Apple 不收取费用，面向 Apple Developer Program 和 Apple Developer Enterprise Program 的所有会员开放注册。

通过 Ask Apple，开发者们可以通过 Slack 上的问答或一对一 “办公时间” 咨询形式向各个 Apple 团队的成员提出疑问。通过问答，开发者可以直接联系 Apple 布道师、工程师和设计师来解决疑惑、分享心得，并与世界各地的其他开发者交流沟通。“办公时间” 的主旨是创造和分发利用最新技术与设计的精彩 app。开发者可以寻求代码级协助、设计指导、部署技术与框架的支持、解决问题的建议，或者有关《App Store 审核指南》与分发工具的帮助。“办公时间” 将在全球各时区、通过多种语言开展。

“我们一直在听取全球各地开发者的反馈，希望在他们构建创新 app 时给予最有力的帮助。我们发现，开发者们对获取一对一支持以及与 Apple 专家探讨机会的呼声日益增高。”Apple 全球开发者关系、企业与教育产品营销副总裁 Susan Prescott 表示，“我们的团队致力于持续发展对全球多元开发者社区的支持。我们很高兴能为他们提供又一项新的资源：Ask Apple。”

Ask Apple 以 Tech Talks 和 Meet with App Store Experts 等成功项目为基础，这两个项目在过去一年中为开发者们提供了超过 200 场现场讲演与数千小时的 “办公时间”。

来自荷兰阿姆斯特丹的 iOS 开发者 Jordi Bruin 已在 App Store 推出了 20 多款 app。他通过 Tech Talks 和 Apple 年度 WWDC 参与了 50 多场 Apple 开发者课程与实验室活动。他最近推出的一款 app Posture Pal 旨在利用 AirPods 的运动传感器帮助用户改善体态。他为我们详细介绍了与 Apple 专家的对话如何指导 app 的构建与改进。

“在 Posture Pal 的开发初期，我参加了一场以 AirPods 运动传感器为主题的 Tech Talk。我与一位技术布道师进行了交谈，这位专家不仅帮我了解了这项技术的参数与可能性，还与我一起头脑风暴，构想了我此前没考虑到的更先进功能和使用场景。”Bruin 表示，“一位 Apple 的设计师也完整总结了 Posture Pal 的用户引导体验，并提出了若干有待改善的问题。基于这些反馈，我删掉了多余的信息，简化了 app 的几个关键界面的设计。UX 设计专家的建议也帮我为所有项目构建了总体设计方针。”

Ondine Bullot 是 Better Kids 的 CEO，也是教育类 app Wisdom: The World of Emotions 的创始人。这款 app 旨在通过游戏和增强现实（AR）教低龄儿童掌握社交与情感技巧，比如情绪管理与解决冲突。Bullot 与来自世界各地的团队成员参与了多种系列活动，包括 Tech Talks、Meet with App Store Experts 和 WWDC 的线上聊天室。

“我清楚地记得参与一对一 ‘办公时间’ 的经历。这项极富创意的活动帮我们的 app 构想了新的功能与使用场景。其中产生的一项创意是在 app 内整合 Siri 功能，让孩子们可以说 ‘嘿 Siri，我需要情感帮助’，然后 app 的主人公 Wisdom 就会出现，为孩子们提供各种镇静策略指导。我们目前正在努力实现这个创意。”Bullot 表示，“我们的 app 提供了丰富多彩的内容，包括互动式游戏、AR、冥想指导、练习活动、可打印内容、家长建议、教学资源等。得益于 Apple 专家的反馈，我们最近重新设计了 app 的导览方式，分别为孩子、教育者和家长创建了单独的路径，帮助他们分辨哪些资源和自己有关。我们还重新设计了冥想版块，加强视觉效果，对孩子们更加友好。”

Ask Apple 是持续性系列活动，首轮活动将从 10 月 17 日至 21 日举行。Apple Developer Program 和 Apple Developer Enterprise Program 的会员可访问 developer.apple.com/cn/events/ask-apple 进行注册并获取日程信息。

除了 Ask Apple 系列，开发者还可在 Apple Developer 网站和 Apple Developer app 中点播数百小时的课程，在同一个地方直接向 Apple 了解最新技术与重要新闻。网站与 app 全年无休，随时随地为开发者提供便利访问。开发者可访问丰富的资源库，从 Apple 专家与工程师处获取及时、富有意义的实用内容，包括从 API 与框架变化到 Apple 人机交互指南的新闻、项目公告和技术文章，还可访问技术与设计视频资源库。Apple 还面向所有 Apple Developer Program 会员提供向技术支持工程师获取一对一代码级支持的机会，以解决 app 代码问题或提供加速开发的解决方案。

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