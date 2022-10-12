据 YourStory 和 VCCircle 等全球知名创投科技媒体报道，SOSV 新创品牌 Orbit Startups 投资与加速的初创企业项目 Flickstree 近期完成 500 万美元 (约合 3591 万元人民币)Pre-B 轮融资，该笔融资由 Venture Catalysts 和 9Unicorns 领投，其早期投资机构和投资人还包括 SamsungVenture，SOSV Orbit Startups，LionRock Capital，Accretio Investment，Facebook FBStart program，FULD&Co.，AB Claymore，Lets Venture，Angelbay 和板球明星 Sourav Ganguly。Flickstree 计划将本次融资用于全球市场的扩张，与此同时加强其产品和技术的开发和提升。

Flickstree 成立于 2016 年，由 Saurabh Singh, Rahul Jain 和 Nagendra Sandra 等核心成员创建。Flickstree 本身并不产生视频内容，可以理解为印度视频领域的 “ 今日头条 ”，是印度首个专注于借助通过人工智能技术 (AI) 技术进行视频类流媒体聚合和发布的流媒体平台，驱动客户制作和 “ 免费观看 ” 个性化视频内容，品牌方通过平台人工智能技术和算法达到营销推广和转化。

Flickstree 平台拥有 AI 画外音，AI 脚本和自动生成品牌视频内容等功能。视频本身会通过所在应用程序和网站，例如 Plus You Club 和一个拥有 150 多家出版商组成的网络发布。Flickstree 目前在印度、中东、东南亚、英国、澳大利亚和美国拥有较多相对活跃的客户基础。

对于此次 Flickstree 的投资，Venture Catalysts 和 9Unicorns 联合创始人兼董事总经理 Apoorva Ranjan Sharma 博士与媒体分享道：“Flickstree 应用 AI 技术大规模创造，对于此次投资，Venture Catalysts 和 9Unicorns 的联合创始人 Apoorva Ranjan Sharma 博士表示:“Flickstree 利用了人工智能的强大技术，大规模品牌方创造高粘性，强吸引力和无成本的视频内容。不仅如此，该项目通过大数据引擎推广视频内容，这使得交易保持在 ‘自动驾驶’ 的模式下。整体来说，通过使用该平台，品牌方免费获得视频，用户可以免费观看视频并产生购买品牌方的产品和服务的行为，为全球品牌方建立了一个双赢的机制。”

对于 Flickstree 项目的早期投资人 SOSV 执行合伙人兼 Orbit Startups 董事总经理 William Bao Bean 与媒体分享道：“内容驱动商务是亚洲在线营销领域中增长最快的一部分，Flickstree 是印度领先的 AI 公司之一，现在他们的定位是市场扩张，帮助品牌方利用视频内容增长营销业绩。”

Flickstree 采用 “即插即用” 的工作模式。该公司团队由一批来自品牌、销售、分销、数字营销、深度学习、人工智能技术等领域的专业人才组成。公司对外公布服务全球 200 多家品牌方，每年产生交易额超 5000 万美元，平台活跃用户基数为 2500 万。

“一般情况下，消费者都喜欢在消费前先观看品牌视频内容。”Flickstree 联合创始人兼 CEO Saurabh Singh 在 B 轮融资期间与媒体分享道：“这也是为什么以内容为主导的商务是电商的未来。对于全球品牌来说，Flickstree 的前沿人工智能技术为用户创造喜欢观看和同时产生交易的优质内容，使得我们全球品牌方的有利合作方。”