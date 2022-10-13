10 月 13 日，以 “自由构建 探索无限” 为主题的亚马逊云科技中国峰会于今天在线上召开。在本次为期 2 天的峰会上，亚马逊云科技发布了云计算技术趋势展望，宣布 “连中外、襄百业、携伙伴、促绿色” 四大战略举措，进一步利用亚马逊云科技全球优势和资源，更好地植根中国本地，赋能客户数字化探索与创新，助力中国数字经济可持续发展。

亚马逊云科技 CEO Adam Selipsky 表示 “中国一直以来都是亚马逊云科技全球最具战略意义的布局之一。中国客户在实现可持续发展和数字化转型两个领域取得的成就令人倍感兴奋。我们也很高兴能继续与这些优秀的客户开展密切合作，并对我们共同的未来充满期待。”

“连中外”

亚马逊云科技通过 “连中外” 战略举措，致力于成为企业全球化拓展的最佳技术桥梁。针对中国出海企业，亚马逊云科技通过覆盖全球的基础设施，引领行业的安全合规理念和实践，丰富的大数据、人工智能和机器学习、物联网等云服务，以及亚马逊的全球业务体系，帮助他们快速拓展全球业务布局，应对各地区安全合规挑战，并支持他们在海外业务的创新及拓展。同时，亚马逊云科技还通过全球一致的技术架构，本地安全合规能力和经验，本地合作伙伴解决方案，以及全球一体化的团队，为跨国企业植根中国提供强有力的支持，加速他们在华业务的创新和转型。

“襄百业”

其次，亚马逊云科技利用 “襄百业” 战略举措，帮助各行各业数字化转型和创新。针对金融、制造、汽车、零售快消、医疗与生命科学、教育、游戏、媒体与娱乐、电商、能源与电力等重点行业，亚马逊云科技组建了专业的团队，深入了解客户需求，利用其领先的技术和解决方案，推动整个行业的转型和升级。例如，针对汽车行业，亚马逊云科技在自动驾驶、车联网、软件定义汽车三个重点领域发力，全面赋能汽车行业向数字化转型。在制造行业，亚马逊云科技将从工程与设计、设备综合效率及生产优化、供应链管理、智能设备、质量管理等核心应用场景，推动中国制造业向高端化、智能化、绿色化转型。在零售行业，亚马逊云科技将从私域运营、线上零售/电商、智能客服等核心业务场景出发，推动从产品设计、业务模式到购物体验的全方位变革。

在本次峰会上，亚马逊云科技还宣布将升级推出 “汽车行业创新加速计划”2.0。这是继去年发布该计划之后的又一新阶段。在新的阶段，亚马逊云科技将利用自身在技术、服务、行业方面的全球经验和优势，围绕解决方案、车企出海、伙伴计划三个核心命题，帮助参与的企业研发更具竞争力的汽车行业解决方案，助力中国汽车行业升级转型，加强全球竞争力，在汽车 “新四化” 的征程中建立自己的护城河。

“携伙伴”

第三，亚马逊云科技进一步打造合作伙伴网络，从合作伙伴技术及服务客户能力提升、行业解决方案开发、新地域业务开拓三个方面，实现合作伙伴网络全类型、全行业、全地域的覆盖，“携伙伴” 更好地满足客户的需求。为此，亚马逊云科技还推出了 ISV 全成长路径，提供技术支持他们加速产品 SaaS 化、服务专业化；通过销售资源、亚马逊云科技 Marketplace 以及亚马逊创新文化，助力合作伙伴打造业务增长飞轮；利用亚马逊独有的全球资源和支持，助力合作伙伴出海，加强对全球客户的触达。

在本次峰会上，亚马逊云科技也宣布深化与 SAP、普华永道、Infor 三大合作伙伴的战略合作，助力各行各业云上重塑。亚马逊云科技与全球领先的企业应用软件和云解决方案提供商 SAP 达成战略合作，RISE with SAP 业务转型一站式加速包在西云数据和光环新网运营的亚马逊云科技中国区域正式落地。亚马逊云科技还将携手其全球核心级咨询合作伙伴普华永道，在人工智能、安全合规解决方案以及行业拓展方面进一步加强战略合作。全球领先的企业管理软件供应商 Infor 在中国全面选择亚马逊云科技，提供针对不同行业的 ERP 解决方案。继 Infor 的酒店管理解决方案之后，Infor 针对制造行业的 ERP 解决方案 Infor CloudSuite Industrial 也将在由西云数据和光环新网运营的亚马逊云科技中国区域落地。

“促绿色”

最后，亚马逊云科技将通过 “促绿色” 战略举措，帮助企业践行可持续发展战略。第一，构建可持续的云基础设施，不断打造高可用的基础架构、改善冷却数据中心的方法、降低能源和水资源的使用；第二，创新可持续的云服务，不断提升云服务的硬件和软件效率，帮助客户优化云上工作负载；第三，为可持续发展开发云上应用，提供丰富的解决方案，全面评估企业自身的碳排放情况以及直接和间接供应商的绩效，进行碳排放管理和供应链风险管理。比如，亚马逊云科技免费的碳足迹工具 “Carbon Footprint Tool”，以可视化的方式展示历史碳排放量，估算使用亚马逊云科技替代本地数据中心减少的碳排放量，并且能够根据当前用量预估未来的碳排放量。

此外，亚马逊在中国支持的两个可再生能源项目，山东的太阳能项目和吉林的风能项目，也正式投入运营。这两个项目预计每年能够产生 49.6 万兆瓦时（MWh）的可再生能源，相当于为 25 万中国普通家庭提供电力支持。

亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊表示，“亚马逊云科技对云技术的前沿探索，为全球各行各业、各种类型的客户加快数字化转型和创新提供了源动力。我们将继续秉承 ‘全球优势 植根本地’ 的中国战略，通过连中外、襄百业、携伙伴、促绿色四大战略举措，赋能客户的重塑，并助力初创企业成长，加强本地人才培养，支持中国数字经济的可持续发展。”