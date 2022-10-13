根据 Counterpoint 发布的最新报告，该机构称鉴于 Quest 2 成功的主要推动因素之一是其极具性价比的价格，辅以引人入胜的功能和内容。但 Quest Pro 要以 1500 的美元价格卖给 Meta 的老客户将会很困难，因此他们中的许多人可能会继续使用 Quest 2。

Meta 在 Meta Connect 2022 上推出了 Meta Quest Pro。这款产品将于 10 月 25 日上市，但 Quest Pro 的 1499 美元标价显然高于发布活动前预期的 700-800 美元的区间。

报告要点：