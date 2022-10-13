根据 Counterpoint 发布的最新报告，该机构称鉴于 Quest 2 成功的主要推动因素之一是其极具性价比的价格，辅以引人入胜的功能和内容。但 Quest Pro 要以 1500 的美元价格卖给 Meta 的老客户将会很困难，因此他们中的许多人可能会继续使用 Quest 2。
Meta 在 Meta Connect 2022 上推出了 Meta Quest Pro。这款产品将于 10 月 25 日上市，但 Quest Pro 的 1499 美元标价显然高于发布活动前预期的 700-800 美元的区间。
报告要点：
- Meta 宣布推出 Meta Quest Pro 混合现实头显，售价 1499 美元
- 该价格约为发布前市场预期价格的两倍
- 因此，对于想要从 Quest 2 升级的和新的消费者来说，这款新产品可能会很难卖
- 为了证明这一定价是合理的，Quest Pro 包含了更多的功能、更好的组件并且更时尚的外观
- 显示器已升级，但预计明年 Apple 和 Sony 会提供更好的显示器
- 最近与微软、Zoom 和埃森哲的合作，标志着产品在企业级层面上的扩张，因此定价可能不再那么重要