今日，微软年度技术大会 Ignite 2022 及 Ignite China 中国技术峰会同步开启线上直播。微软智能云矩阵发布超过 100 项新服务和新功能，并面向全球和中国市场，推出一系列线上主题演讲、技术论坛、专家讲座、案例分享，启发和助力来自世界各地、各行各业的客户、合作伙伴、开发者，在新形势下提升效率、降低成本、把握机遇，“事半功倍” 地加速数字化转型与数字化创新。面对中国市场不断增长的客户需求，微软宣布多项 Azure、Dynamics 365、Power Platform 服务落地中国北部三数据中心区域，提升中国市场服务能力；由世纪互联运营的 Office 365 上的 Teams 服务，以及由世纪互联运营的 Microsoft 365 服务，将于 2023 年上半年正式推出，为中国市场带来更加全面、更加优质的本土化服务体验和技术保障。

微软全球资深副总裁、微软大中华区董事长兼首席执行官侯阳博士

微软全球资深副总裁、微软大中华区董事长兼首席执行官侯阳博士表示：“全球各地、各行各业都在面对不确定性带来的巨大挑战。越来越多的企业发现，由科技创新驱动的数字化转型和数字化创新，正成为助力企业增强业务韧性和竞争优势的关键要素。我们在微软技术大会上所说的 ‘事半功倍’，就是要充分发挥微软智能云的潜力和优势，通过发掘数据智能、强化协作能力、自动化商业流程，尽可能地在控制成本投入的同时，提升企业生产、运营、创新的效率，帮助更多的企业和合作伙伴在日趋激烈的市场竞争中斩获先机，赢得未来。”

全面释放人工智能的最大潜力，让数字化转型 “事半功倍”

微软智能云加速实现 “事半功倍” 的关键诀窍，在于将一系列智能化、自动化技术潜移默化地融入微软智能云矩阵各项主要云服务的方方面面：从 Microsoft 365 到低代码开发平台和工具，从 Azure 数据服务平台到全方位确保身份安全和权限管理，让人工智能真正成为触手可及的现实体验。

作为 Azure 人工智能平台的组成部分，Azure OpenAI 服务推出 Dall·E 2 的受邀预览，该模型可根据用户输入的文本或者图片生成定制化的图像。借助该服务，用户可以在 Azure 安全合规、负责任的 AI 框架下，进一步拓展 OpenAI 服务的使用场景，将脑中一闪而过的灵感，转化为栩栩如生的图像、内容或程序代码。

Power Automate 进一步降低了低代码开发的门槛，现在用户只要用日常的自然语言说出需求，就可以自动创建云端的工作流程，将 “低代码” 进一步简化到了让更多人以完全 “无代码” 的方式来快速构建不同的自动化流程。

全新推出的 Microsoft Syntex 打通了从 Microsoft 365、Azure 到 Power Platform 及 Purview 的微软智能云矩阵，能够对海量内容自动进行读取、标记、索引并对相关内容建立背景关联，以便将其用于搜索、应用程序或者是可被调用的知识。它能从用户的需求出发，将所有相关内容都整合到协作及 eSignature 这样的工作流程中去。

由 AI Builder 和 Power Automate 支持的 Microsoft 智能文档处理服务无需代码即可实现端到端的文档处理，将繁重的文档处理工作自动化，让人们能够将精力集中到更有价值的工作上去。为了更好地满足销售人员对于移动办公和会议日益增长的需求，微软免费为 Dynamics 365 Sales Enterprise 和新发布的 Viva Sales 加入了对话智能服务。这项服务能够通过智能分析和数据洞察，为销售人员提供更多有价值的业务线索，指导与客户的对话，并帮助他们节省下大量用在行政工作上的时间，从而更好地服务客户，促进成交。

面对中国市场不断增长的客户需求，Azure 机器学习服务、Azure 认知服务也即将落地中国北部三数据中心区域，服务能力和规模将得到显著提升。

云端数据平台和开发服务持续升级，助力客户降本增效

今年微软推出了微软智能数据平台，用以统一微软旗下的数据库、数据分析和管理服务，帮助客户将分散割裂的数据负载融会贯通，从而更加快速、高效地获取业务洞察。该平台现在又得到了进一步的拓展，目前已经有 12 家合作伙伴加入这一生态系统。

微软推出的支持超大规模拓展的企业级无服务器分布式数据库 Azure Cosmos DB，已经被全球各地的客户广泛用于支持各种不同规模的关键业务应用，其地理高可用性、高扩展性和分布式部署，得到了客户的广泛认可。Azure Cosmos DB 增加对开源分布式数据引擎 PostgreSQL 的支持，以便开源开发者借助 Azure Cosmos DB 在速度、规模化和性能上的优势，用同一个数据库服务访问结构化和非结构化数据。

在多云开发部署方面，微软为了给客户提供最大的灵活性，推出了支持本地部署和通过 Azure Arc 在边缘部署的 Azure Kubernetes 服务。此外还有最新推出的 Azure 公共多路访问边缘计算服务，已经被 AT&T 等运营商用于 5G 网络的建设。现已面向开发者提供预览的 Microsoft Dev Box 云端编程工作站推出了 Visual Studio 镜像，开发者只要登入服务就能直接进入 Visual Studio 开发环境，更有利于节约时间和集中精力。

在中国市场，Azure SQL、Cosmos DB、Power BI、MySQL、PGSQL 等微软及开源数据平台已经落地中国北三数据中心区域，Azure Databricks、Azure Synapse 分析服务也将于本季度落地北三。中国北三区域带来了 Availability Zone 高可用能力, 可为企业关键业务应用提供 99.99% 的高可用保障，并提供更完善的灾备和恢复能力；支持超大规模 SAP 系统云端运营的 Mv2 系列虚拟机也已落地中国市场，加速企业 ERP 及核心业务系统上云, 实现真正的降本增效。

创新工作方式，让混合工作更加灵活高效

微软最新发布的 “工作趋势指数” 报告显示，超过 80% 的雇员选择回到办公室，是为了彼此见面。在 Ignite 技术大会上，微软发布全新的 Microsoft Places 应用，用来优化物理办公场所的使用。Places 能够提供关于同事们该在何时进入办公室的洞察，并能提供哪些会议更适合在线下召开的建议。此外还有智能会议总结功能，就像是为每个会议安排了一个智能助手，它可以借助 AI 自动按照会议记录分配工作任务，给会议划分段落，并且从会议记录中提取出与每个人关系最紧密的内容，让人更好地抓住重点信息。智能会议总结和其它一些新功能将作为 Teams Premium 版的附加组件供单独选购。

Microsoft Edge Workspaces 是 Edge 浏览器上的共享标签页，用来在群组成员之间同步分享网站和线上工作文件的地址。比如有新成员加入某个项目时，就可以分享一个 Edge Workspaces 的标签，通过浏览器就能找到所有相关文件和链接，而无需再通过邮件转发大量文档。在小组成员共享工作期间，标签也会自动实时更新，确保每个人的工作进度随时同步。

在混合办公新常态下，包括 Teams 和 Office 组件的 Microsoft 365 现代办公平台，正越来越多地扮演着 “组织数字中枢” 的角色。微软和世纪互联计划将于 2023 年上半年，在中国发布由世纪互联运营的 Office 365 上的 Teams 服务。与此同时，我们将结合 Office 365 和企业移动性+安全性（EMS），正式推出由世纪互联运营的 Microsoft 365 服务。此外，由世纪互联运营的 Dynamics 365 和 Power Platform，即将落地中国北部三数据中心区域；Wrap App for Power App、Power Pages 等创新功能也已上线，持续助力企业加速推进业务创新。

从开发平台到身份管理，构建完善的安全保护体系

微软致力于为数字化转型，构建最无微不至的安全防护体系。在今年的 Ignite 大会上，微软特别针对常常被忽视的开发环节，推出了一系列安全措施。全新推出的 Defender for DevOps 用来在开发运维过程中，为各类新老代码自动添加完善的保护措施，以防其中的漏洞被攻击者所利用。企业在打造应用程序的过程中，就能直接为程序加入安全保护，杜绝安全漏洞，让程序员安心地调用来自外部的代码，或者是在大规模的开发团队中相互协作。Power Platform 可以将现有环境变成托管环境。托管环境提供了数据管控、权限管理和自动发送报告等功能，从而更轻松的管理低代码资产，简化 Power Platform 的 IT 管理工作。