10 月 17 日，戴森发布其首款干湿全能洗地吸尘器——V12 Detect Slim Nautik™洗地吸尘器。在原有的光学探测、防缠绕等科技基础之上，V12 Detect Slim Nautik™洗地吸尘器全新配备戴森首款地面清洗配件——Nautik™ 洗地滚筒配件，成为集 “灰尘探测、防缠绕、清洗地面” 于一体的整屋深度清洁解决方案，凭借 “一机多用” 让家中的灰尘、尘垢、液体泼洒等多种清洁难题迎刃而解。

戴森 V12 Detect Slim Nautik™洗地吸尘器

经过精密设计，Nautik™ 洗地滚筒配件通过释水浸润、吸附和刮污三步一体，能够高效清除硬质地面上的灰尘、碎屑、泼洒液体和顽固污渍。

全新 Nautik™ 洗地滚筒配件，灵活湿拖不再棘手

中国家庭的家具地面以硬材质居多，在除尘之后使用湿拖方式对地面进行二次清洁是很多家庭的清洁习惯。但面对越来越复杂的家居环境，传统湿拖及除尘工具由于功能和适用场景的局限性，已难以满足现代家庭对于硬质地面、家具、软装乃至精细物品表面日常清洁的全方位需求。如何针对复杂的地面情况实现轻松且 “看得见” 的深度除尘，同时便捷、灵活又省力地完成湿式清洁，是许多家庭的清洁难点。

戴森相信，充分了解问题本身是设计解决方案的前提。为此，戴森通过多年调研深入探究人们日常的家居清洁习惯和清洁场景，以及使用便捷度、易操纵性等用户需求，有针对性地在戴森的干式除尘基础上进行洗地的技术创新。通过研发全新的 Nautik™ 洗地滚筒配件，戴森为中国家庭带来一款可实现高效除尘、灵活湿拖、自动防缠绕且使用便捷的全能清洁工具。

“干湿清洁品类形式多样，难以界定，从传统清洁工具到吸拖一体机等不一而足。尽管如此，用户仍面临着诸多棘手困扰，尤其是在清洁工具的操作灵活性、卫生性、易维护性和吸尘性能方面。“戴森地板清洁品类副总裁 Charlie Park 表示，” 我们 30 年来对于地板清洁品类的研究经验告诉我们，我们需要一个解决方案，它不仅可以实现戴森既有的高效除尘表现，还要能清洗地面。戴森 Nautik™ 洗地滚筒配件的设计目标是利用释水浸润、吸附、刮污技术来打造一种用于清洗硬质地面的湿式清洁滚筒。结合戴森 V12 Detect 已搭载的核心科技，我们为用户提供了一种操作简单、利落高效的完整地板清洁解决方案。”

清水释放、脏污回收，残渣液体同步搞定

Nautik™ 洗地滚筒配件内置 8 个沿着滚筒均匀分布的出水口，通过加压实现均匀喷射，以此达到浸润滚筒、均匀湿润硬质地面的效果。

同时，凭借内置马达驱动，滚刷以每分钟 900 转的转速高效清除污渍，并实现动力全覆盖，照顾到边角缝隙。伴随着滚筒的旋转，230 兆帕抗弯曲强度的不锈钢刮条持续从滚筒上刮下污水和污垢并回收至独立的污水箱中。

戴森 Nautik™ 洗地滚筒配件，释水浸润、吸附、刮污三步一体

此外，Nautik™ 洗地滚筒配件配备 300 毫升的清水箱，可支持高达 160 平方米的日常地面清洁。污水箱容量更是达到 360 毫升，确保足够容量防止污水因满溢而造成清洁过程中的二次污染。

轻量设计、丰富配件，全能清洁体验升级

针对传统清洁工具体积较笨重、不灵活、难以触及家具底部及边角等问题，戴森 V12 Detect Slim Nautik™也延续了戴森 V12 Detect Slim 的轻量化设计，主机身仅重 1.5kg，轻盈手感方便消费者轻松随取随用，而 Nautik™ 洗地滚筒配件也装有灵活转轴接口，推杆可轻松放倒让机器深入低矮家具底部进行清洁，一次推拉清洁率高达 95%。另外，整机密封 HEPA 过滤系统将继续助力用户打造全方位的洁净环境——5 重过滤配合整机密封，吸附并锁住 99.97% 小至 0.1 微米看不见的颗粒物，有效防止清洁过程中的二次污染，排出洁净空气。

同时，戴森 V12 Detect Slim Nautik™洗地吸尘器依旧配备了光学探测吸头、防缠绕螺旋形吸头以及精细清洁配件套组，帮助用户实现真正的 “一机多用”。人们在打扫时不再受限于手中的清洁工具，只需更换吸头配件即可灵活应对多场景、多种类的湿拖或干式清洁——除了使用 Nautik™ 洗地滚筒配件清洗地面污渍之外，切换为光学探测吸头就能够照亮看似 “干净” 的地面上肉眼难以察觉的微尘，避免灰尘遗漏或反复清洁；而防缠绕螺旋形吸头则帮助高效吸除床褥和宠物窝等软装上容易缠结的毛发，更将深处的尘螨 “一网打尽”；精细清洁配件套组的无痕软毛除尘刷则能够在除尘同时为精细的表面提供无划痕的保护，而超窄缝隙转角吸头也让深窄缝隙的除尘更自如。“走到哪就清洁到哪” 变得轻而易举。

多样化解决方案满足多场景清洁需求，手持除螨吸尘器深入解决尘螨难题

伴随此次戴森首款洗地吸尘器的发布，戴森还推出全新 V8 focus mattress 手持除螨吸尘器。据戴森《全球灰尘研究报告》显示，在中国，每 10 人中就有 7 人忽略了床垫的清洁，但事实上这一清洁盲区正是尘螨及尘螨排泄物等过敏原的 “温床”。针对这一 “被忽略的问题” 以及人们对于针对性、精细化清洁的需求，戴森推出新款手持除螨吸尘器，实现 99% 高效除螨——其搭载了戴森强劲的 Hyperdymium™马达和先进的整机密封过滤系统，可以捕获 99.99% 小至 0.3 微米的颗粒物。

继不久前推出的戴森史上最强劲 G5 Detect 无绳吸尘器之后，戴森此次推出的两款新品将进一步丰富其地板清洁品类产品线，解决方案涵盖不同清洁习惯、各类清洁场景和家中各个维度，让每一个家庭都能找到满足他们需求的家具清洁方案。