近日，让用户能够在 XR 和其他数字体验中创建和体验全新水平沉浸式现实的沉浸式社交应用 VUZ 完成 2000 万美元 B 轮融资，国际领投方包括 Caruso Ventures、Vision Ventures VC Fund，以及战略投资方包括 e&（前身为 “Etisalat Group”）旗下的投资支柱 e& capital、DFDF（Dubai Future District Fund）、SRMG 和 WIN（Webit Investment Network）。

这轮融资的投资方包括来自欧洲的 WIN、Elbert Capital 和 Yasta Partners 等三家战略基金。加入这轮融资的其他投资方有 Faith Capital、Panthera Capital 和 7 家以前跟投的投资方。通过这轮融资，VUZ 现在得到了美国以及欧洲、中东和非洲的投资方支持，他们将在支持 VUZ 的国际扩张中发挥重要作用。

VUZ 之前称为 360VUZ，致力于缩小物理世界和虚拟世界之间的差距，提供世界上最大的优质沉浸式内容库之一，拥有超过 2 万小时的沉浸式内容，涵盖娱乐、创作者和体育领域，以及来自世界上几乎任何地方的 XR、VR 和 AR 体验。VUZ 的愿景是通过提供真实的沉浸式体验将人们聚集在一起、连接世界，同时为世界各地无数人消除 “旅行、时间和访问”（TTA）的限制。

VUZ 创始人 Khaled Zaatarah 表示：“我们的使命是建立一个超连接产品，传送，赋能和娱乐全球无数用户。我们非常感谢那些实力强大的国际投资方参与我们的旅程，让我们去构建全球社交沉浸式平台的，同时领导新技术革命，加速 XR（AR 和 VR）等媒体和趋势的未来，并建立强劲的可持续增长。”

这笔资金将用于推动 VUZ 在核心业务增长上的扩张计划，加速经常性订阅收入每月 10% 增长的计划，投资顶级内容，招聘更多关键高级员工，创建新的社交功能，推出 Web3 产品，并在与全球 45 家电信运营商合作和整合后，将轻资产业务扩展到另外 8 个新的国际市场。电信业正在看到，沉浸式媒体是 5G 最强大的用例之一，是视频流媒体的未来。此笔资金还将支持 VUZ 进一步扩大其洛杉矶办事处的规模，并扩大美国、亚洲和欧洲的创作者和内容。

“我们未来的计划是要在我们过去 6 年建设的基础上扩大 10 倍，因为我们已经打下了基础，我们已经具备了在扩展阶段实现可持续扩展和增长的能力。特别感谢信任我们的所有人以及我们团队的每一位成员。” Zaatarah 补充道。

扩展现实沉浸式平台 VUZ 的屏幕观看次数超过 10 亿次，并计划在 2023 年达到 30 亿次。 VUZ 为世界各地的用户和顶级创作者提供最新的沉浸式技术、不同的真实视角和顶级沉浸式体验。创作者的沉浸式内容合作一直是 VUZ 的核心驱动力之一，VUZ 在全球拥有超过 1 亿顶级创作者。

Caruso Ventures 的董事总经理 Dan Caruso（投资方、三次十角兽企业家、创业精神的狂热支持者）评论道：“我们非常高兴能够领投 VUZ 的 B 轮融资，VUZ 在继续建设全球平台和与全球顶级电信运营商合作方面处于独特的地位。我们将利用丰富的扩大规模经验支持 VUZ 实现其全球愿景。”

e& capital 风险投资负责人 Kushal Shah 表示：“我们很高兴能投资像 VUZ 这样的科技公司，他们支持创建虚拟内容，并推进未来派的沉浸式体验。这符合我们与有远见的科技企业合作的承诺，我们相信这些企业将为建设更美好、更光明的数字未来做出贡献。我们将继续投资该公司的成功事业，与他们合作帮助他们实现增长并推动对数字世界发展有意义的进步。”

除了新投资方外，360VUZ 还得到了 Knollwood Investment Advisory、AlTouq Group、Impact46、Shorooq Partners、KBW Ventures、Media Visions、Hala Ventures、500Startups、DAI、Al Falaj、Magnus Olsson、Samih Toukan、Jonathan Labin、DTEC Ventures、Plug and Play Ventures、Al Rashid 家族等其他战略天使投资方的支持。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。