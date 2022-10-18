在数字藏品、Web3 以及元宇宙概念的愈发火热下，一场名为 “时尚科技” 的行业革新正在席卷全球时尚领域。

虽然时尚科技（Fashion Tech）并非新近出现的产物，在已然过去的并不算太过遥远的一两年时间内，从 Ralph Lauren 在 Roblox 中开设的虚拟商店到耐克对虚拟球鞋公司 RTFKT 的收购，再到业界首场元宇宙时装周乃至以伦敦初创公司 Auroboros 为代表的实验性纯数字化时尚服饰品牌的不断涌现，时尚界仿佛在一夜之间达成了某种共识。

当然，从市场前景的角度上来说，这种对新兴数字技术的拥抱也并非是一种偶然现象。摩根士丹利此前曾预测，到 2030 年，虚拟时尚领域的市场规模有望达到 550 亿美元以上。与此同时，作为其中的具体体现，届时，数字藏品和社交游戏也能够帮助奢侈品行业将其潜在市场总规模扩大 10% 以上，并为行业的税前利润带来近 25% 的提升。

在消费者的层面上，随着 “时尚科技” 技术在时尚品牌中的不断应用，消费者的购物体验也能从中随之得到改善。以在珠宝和奢侈品行业中炙手可热的虚拟现实沉浸式购物体验为例，在这种技术解决方案的加持下，消费者可以无需亲临实体店铺，仅通过智能手机或者电脑对自身的虚拟建模就能 “试戴” 为自己所中意的产品，并且这种足不出户的购物模式在后疫情时代的当下显得格外重要。

此外，作为当下数字化进程的另一种体现，与这种数字化技术的结合也能很好地帮助时尚品牌吸引新生代群体——Z 世代的关注。他们既是下一代的消费群体，也是随着互联网热潮的出现而出现的 “数字原住民”，在数字生活中的参与程度会和线下实体生活中的不相上下。而这意味着，时尚品牌的时尚科技化转型也是在为自身的未来发展提前谋划布局。

于此，不难发现，无论是对于时尚企业还是消费者而言，无论是出于当下市场需求还是未来发展战略，面对这些新的技术模式和技术理念，如 LVMH 首席信息官 Franck Le Moal 所说，“我们认为数字和实体之间应该存在紧密的联系···这是一个巨大的机会。” 于此，作为这种联系的载体，如我们所见，作为欧洲最大的科技生态系统和全球四大国际时尚之都之一的地区，伦敦显然正以得天独厚的优势处于这场行业革新的前沿阵地。

根据伦敦发展促进署（London & Partners）和 Dealroom.co 此前联合发布的一份报告显示，英国在数字购物领域的风投规模方面已经达到了全球第四的位置。其中，在 2021 年期间，伦敦在这一领域的风投金额为 50 亿美元。并且与此同时，伦敦数字购物公司的总企业价值也达到了近 1200 亿美元。而作为体现，除了时尚电商独角兽 Farfetch、时装设计师社交平台 By Rotation 和上文中提到的 Auroboros 等为代表的新兴知名初创企业外，包括 Klarna、Stitch Fix 和 Faire 在内的众多国际巨头也纷纷选择在伦敦开设办事处。

在以沉浸式科技为代表的前沿时尚科技技术领域，作为全球领先的沉浸式科技产业中心，伦敦在该领域中也始终保持着无与伦比的重要地位。有数据指出，伦敦拥有超 215 家沉浸式科技公司，占英国所有相关企业的 48%。

其中，伦敦 3D 扫描技术供应商 M-XR 已经开始与包括 Mulberry 等时尚品牌合作，以 AR 的方式呈现新产品，来提供全新的视觉体验，而此项技术原本更多应用于游戏、电影的内容制作。将购物与游戏结合在一起、由前《Porter》杂志时尚编辑 Lucy Yeomans 创建的名叫 “Drest” 的 APP 则正在同 GUCCI、Prada 和 Valentino 这样的品牌合作，进行相关产品的内容产出，并成为当下最时髦的集内容、游戏、购物于一体的话题性创意平台。

目前，在英国近 220 万的创意产业从业者中，有 1/3 都分布在伦敦，且英国创意科技产业排名前 10 的投资机构中有 8 家位于伦敦，这些也为沉浸式科技企业在伦敦拓展业务时提供了更加丰富的资源支持。

而从更具体的的角度上来看，伦敦也在通过对时尚科技领域的深入探索持续引领着行业的前进方向。

现阶段，伦敦时装学院旗下的时尚创新机构（Fashion Innovation Agency，FIA）正不断致力于通过新兴技术来推动传统时尚零售行业的变革，而这些举措也得到了包括伦敦东部的时尚区组织在内的众多当地机构的大力支持。另一方面，以 “Dream Assembly Base Camp”Web3 加速器为例，这是一项由 Farfetch 和 Outlier Ventures 联合推出的初创公司孵化加速项目，致力于通过自身的资源网络为希望在 Web3 时尚奢侈品领域有所发展的初创企业提供发展助力。在这些创新力量的积极涌现下，伦敦正在深刻地为时尚产业注入新的活力。

随着时尚行业和科技领域的碰撞，“时尚科技” 再次被推向了聚光灯前。尽管这些新的愿景的落地距当下还有很长的一段距离，但正如伦敦发展促进署 CEO Laura Citron 所表示，“长期以来，伦敦一直都是公认的全球时尚、创意和设计行业先锋。近期，这座城市也成为了欧洲最大的技术和创新中心，以创造顶尖的前沿技术为最新使命。从金融服务到时尚消费，从零售到医疗健康，技术正在不断颠覆着传统行业的基础。而凭借这些在行业中所积累的优势，伦敦正处于融合趋势的最前沿地带。在伦敦世界级的时尚和科技产业的结合下，这里也将成为发展和扩大时尚科技业务的不二之地。”