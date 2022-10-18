根据贝恩联合 Monk’s Hill Ventures 于近日联合发布的一份报告预测，尽管当下阶段正面临经济衰退的不利因素，报告预测，在截至 2032 年的未来十年内，东南亚的 GDP 将会呈现出 4% 到 5% 的年增长速度。并且在其中，越南将以 5% 到 7% 的增幅居于东南亚各国的增幅首位，菲律宾和印尼则会以 4% 到 5% 的速度并列次之。

报告指出，自 1991 年以来，东南亚地区的经济发展呈现了强劲而稳定的增长，其人均收入已从当时的 1900 美元翻倍增长到了 2020 年的 4700 美元。而这一转变的促成因素包括稳定的政府政策、激增的创业活动、健康的人口结构以及相对良好的国际环境。

报告称，尽管当地的促进性政策、稳定的宏观经济以及相对健康的人口结构是这种继续增长趋势的因素来源，但经济学者们往往也会忽视其中的另外两个关键因素：

科创企业家在投资与社会生产力方面产生的影响越来越大，当地的经济包容性也在随之提高；

中国是东南亚最大的贸易关系伙伴。随着中国经济的增长，东南亚也在随之受益。

具体而言，报告表示，大多数发展中国家能够取得进步的最大力量——技术驱动的颠覆因子（tech-enabled disruptors，TED）也一直是推进该地区经济发展的最有效的催化剂，而这一因素已经影响了七大传统经济增长动力中的六大部分：促进健康竞争、促进投资、政府提升（电子政务）、改善社会基础设施、促进企业生产、以及提高教育和生产力水平。

另一方面，报告也强调称，与传统观点相反，东南亚的经济发展从不断增长的中国经济中受益最多，而不是非中国地区的那些分散性的商业因素。其中，作为体现，中国目前为东南亚对外贸易的最大市场，以及该地区外国直接投资（FDI）的重要来源——后者则主要得益于中国地区的本土及非本土企业的供应链的对外转移。

此外，作为东南亚劳动人口规模和正在增长的预期人口红利的体现，报告也补充道，未来十年间，该地区的消费市场规模也有望随之得到提升。

去年晚些时候，根据谷歌、淡马锡、贝恩曾联合发布的数据报告预测，到 2025 年，东南亚地区的数字经济规模有望从 2021 年的 1740 亿美元增长至 3630 亿美元。而此前，三家机构曾在 19 年时预估这一数字将为 3000 亿美元。