10 月 15 日，商汤科技与上海棋院联合举办了首场 “元萝卜杯人机巅峰对决” 挑战赛，邀请到中国象棋特级大师、世界冠军谢靖和青少年象棋冠军顾博文分别与 “元萝卜 SenseRobot”AI 下棋机器人展开 “楚汉之争”，为象棋爱好者们奉上了一场人工智能技术与顶尖头脑的 “巅峰对决”。对决期间，中国象棋泰斗胡荣华先生作为特邀解说嘉宾与商汤科技创新工程院院长沈徽共同为观众带来精彩讲解和对弈复盘。三代象棋冠军因 “元萝卜” 同堂共聚，不仅演绎了中国象棋文化的伟大传承，也为千年国粹焕发了创新科技的基因活力。整个对决期间观看人数突破 85 万，引爆关注焦点。

象棋特级大师、世界冠军谢靖与 “元萝卜 SenseRobot”AI 下棋机器人对弈

人机对决重焕象棋文化生机

本次巅峰对决也可谓是中国象棋历史上，人类顶尖棋手与可自主完成感知、决策、控制全过程的下棋机器人的首次公开交锋。从观察棋局变化，到推算走棋招数，再到取棋落子，全部由 “元萝卜 SenseRobot”AI 下棋机器人独自进行。它融合了商汤领先的人工智能和机械臂技术，不仅具备高超的棋力水平，还拥有毫米级的操作精度，共内置 26 关难度的棋力对战，“手眼协同” 与人类棋手面对面对弈。当年，AlphaGo 背后依靠的是连接着上千个 CPU 和上百块 GPU、能耗接近人脑 5 万倍的超级计算机，而 “元萝卜” 则是一台在家庭书桌上就能摆放的实体机器人，它将 AI 从 “远在天边” 的前沿技术带到了用户面前，让每一个普通人都能切身感受 AI 带来的新的生活体验。

对决中，青少年棋手顾博文选择中等棋力的第 16 关率先出战，执红先行，以仙人指路强势开局；而元萝卜棋高一着，积极进攻，凭借强大的棋力水平，最终取得胜利。特级大师谢靖直接挑战最高难度第 26 关，同样执红先行，采用飞相局开局，整个过程谨慎思索，精细应对；而 AI 下棋机器人稳中进攻，逐步占据主动，以炮 4 平 3 确立全局优势，最终锁定胜局。

青少年象棋冠军顾博文与 “元萝卜 SenseRobot”AI 下棋机器人对弈

顾博文是来自上海的 12-16 岁青少年组冠军选手，是中国象棋的冉冉新星；谢靖目前担任上海象棋队男队教练兼队员，是上海最年轻的象棋特级大师，也是 “象棋泰斗” 胡荣华的亲传弟子。在赛后的访谈中，谢靖提到：“和传统 AI 象棋软件不同，与 ‘元萝卜’ 对弈时给我的最大感触，就是它灵敏稳健的操作，以及沉着冷静的发挥，犹如一个真实存在的对手。在我看来，‘元萝卜’ 可以在未来的象棋学习和训练当中成为人类棋手的左膀右臂，这是传统文化的延续，也是科技进步的引领。”

胡荣华对顾博文和谢靖以及 “元萝卜” 的各种妙招和精彩的整场表现给予了高度评价。“元萝卜棋力很深，走法干净，节奏紧凑。两位选手与机器人的智勇攻守给我们留下了深刻的印象，这不仅仅是一场人类与人工智能技术的一次对弈，更是对象棋运动、象棋文化的一次有力宣传。比赛结果无论输赢，皆为传承。” 作为 20 世纪最杰出的象棋手之一，胡荣华曾 14 次夺得全国个人冠军，在 1960 年至 1979 年中创造 “十连冠” 纪录，1988 年被亚洲象棋联合会授予中国象棋国际特级大师称号，是中国象棋界当之无愧的传奇人物。对于象棋的未来发展，胡荣华也表达了期待，“象棋作为传统体育项目，不能只是囿于圈内的艺术，也需要一定观赏性，需要更多的观众。而人机对决这种形式可以让更多新一代年轻人感受到中国象棋的魅力，提高群众参与的热情，有望让中国象棋重新回到聚光灯下。”

商汤科技创新工程院院长沈徽（左）、中国象棋泰斗胡荣华（中）、象棋大师赵玮（右）解说 “元萝卜杯人机巅峰对决” 挑战赛

棋力惊人的 AI 机器人是怎样炼成的

2016 年 3 月，AlphaGo 在围棋人机大战中击败围棋世界冠军李世石，引发轰动。然而 AlphaGo 是一个实验室产品，造价高昂，难以进入千家万户。而进入家庭的机器人，一定要具有感知、分析、理解、决策和行动的能力。于是商汤的问题就在于如何让这样一款具备 AI 交互功能的对弈智能机器人能够以更合适的价格进入千家万户。

商汤科技创新工程院院长沈徽告诉记者：“用户对孩子或老人，使用电子产品这一块，希望有更加实体化的交互方式，它既要有一种沉浸感，当你真正是用这个实在的棋盘、棋子去下棋的时候，是一种沉浸式的体验。同时又要有一些用眼健康等各方面的诉求，在这样的基础上，我们能不能做一款实体的可以真正走棋的象棋机器人，我们发现了这样一个需求，里面的技术难点也都可以被我们的 AI，特别是商汤这样的一些 AI 技术所去解决，我们有很强大的视觉技术积累，不管是对于棋盘、棋子的识别，还是机械臂的手眼协同等，我们都可以找到技术方案。”

凭借着人工智能技术的创新，“元萝卜 SenseRobot”AI 下棋机器人开创性地将前沿科技和象棋文化连接在了一起。它可以 “手眼并用” 为用户教棋、练棋并讲述象棋知识，给用户带来 “执子下棋” 的真实感受，锻炼思维、保护视力。除 26 关棋力对战外，它还内置有 100 多个残局挑战和巅峰挑战等多种模式，让用户开动脑力享受高水平对弈的乐趣。此外，它还得到了中国象棋协会的权威认证和授权，为用户提供专业课程，并实现在家里足不出户就能完成 16-13 级的官方象棋考级评测。

沈徽坦言 “元萝卜” 在发布之前就已经经过了近 2 年的迭代，目前，通过软件升级的方式，还将不断提升元萝卜的使用功能和交互体验。同时他认为象棋需要的棋力引擎就是一个典型的 AI 决策引擎，用到了很多 AI 里面跟决策相关的技术，包括一些决策树蒙特卡罗、深度学习等，可以完美解决象棋的问题。

面对 “元萝卜” 这样一种全新的家庭服务机器人形态，沈徽表示：“我们希望通过 ‘元萝卜’ 这样一台实体的 AI 下棋机器人，让大众在家里就能够接触和感受真正的人工智能，不仅扮演棋手们的新朋友，更能成为家人们的话题中心及情感纽带。未来，我们还会举办一系列极具观赏性的人机巅峰对决活动，引导民众重拾象棋文化，助力象棋国粹在科技创新的桥梁下更好地走向普罗大众。”