时尚、美容、生活方式产品电子零售商 SHEIN，最新宣布推出 SHEIN Exchange，这是一个综合的在线个人对个人的转售购物平台，用于买卖 SHEIN 的二手商品。

推出 SHEIN Exchange 的灵感来自于 SHEIN 的用户社区，他们热衷于通过时尚进行自我表达。在过去的几年里，通过社区创建的 Facebook 群组和其它社交群组，SHEIN 的粉丝们表达了对转售购物渠道的兴趣，在那里他们可以购买和出售以前拥有的 SHEIN 商品，而不需要他们支付通常高额的平台费用。SHEIN Exchange 的目标是通过为消费者提供一个一站式平台来满足用户社区的需求，使他们成为循环的积极参与者。

通过现有 SHEIN 的应用程序/官网即可访问该二手平台，新上线的 SHEIN Exchange 功能简化了转售过程，因此卖家可通过一键转售界面轻松转售他们的商品，该界面打通了 SHEIN 用户以前的购买记录，使订单到转售变得快速而简单。

SHEIN Exchange 在美国的试点是 SHEIN 可持续发展努力与承诺的一部分，该承诺旨在解决正在进行的纺织品浪费问题，并建立一个更加可持续的时尚未来。通过推动数百万计的美国用户在 SHEIN Exchange 上购买或转售，SHEIN 旨在影响和促进其用户的谨慎消费，最终尽可能多地延长商品的寿命。今年，SHEIN 还成为了 “世界循环纺织品日” 的代表企业签署方，这是一个由品牌、供应商和其他组织组成的联盟，他们的共同使命是到 2050 年前将时尚和纺织品行业推动发展成完全可持续。

在 SHEIN，我们相信，我们有责任建立一个对所有人都公平的时尚未来，同时也要加快减少纺织品浪费的解决方案，”SHEIN 环境、社会与企业治理（ESG）全球负责人 Adam Whinston 表示，”SHEIN Exchange 的目标是让转售就像购买全新的商品一样容易和方便，同时也在我们自己的 SHEIN 社区内点燃一场可持续循环文化的运动。我们呼吁我们的用户社区动员起来，让旧衣服尽可能长时间保持流通。通过利用我们不断增长的用户社区的影响力，我们相信，购物转售可以成为时尚行业的新常态。”

SHEIN Exchange 是与转售技术平台 Treet 合作创建。目前对所有美国客户开放，并计划明年扩大到全球其他市场。