10 月 19 日，备受用户期待的一加 Ace Pro 原神限定版终于官宣，将于 10 月 24 日正式与用户见面。此前一加 Ace Pro 发布会上，一加就宣布了将于 10 月发布一加 Ace Pro 原神限定版，该定制机将围绕《原神》中的人气角色——胡桃进行设计。消息一经公布，便引发广大《原神》玩家的关注与讨论。

一加中国区总裁李杰表示，一加 Ace Pro 原神限定版凝聚了许多一加和《原神》团队的创意结晶，是业内乃至全球首款原神定制手机。

《原神》是一款开放世界冒险手游，拥有庞大的玩家群体，日活跃人数超千万，这款游戏对手机的性能和调度能力要求极高，需要手机拥有强大的性能表现。一加作为一个专注性能赛道的手机品牌，强大流畅的游戏性能能够轻松应对《原神》挑战。对性能的共同追求，让双方展开了多次合作。不仅推出了一加 9RT 原神限定礼盒，还发布代号 “炼金” 的独家游戏体验优化计划，通过不断联合调优，给玩家带来一流的《原神》游戏体验。此次联名，一加与原神将展开更深层的合作探索，为《原神》玩家带来诚意满满、精心定制的信心之作。

一加 Ace Pro 原神限定版，是以一加 Ace Pro 为基础精心打磨而成。作为性能手机新标杆，一加 Ace Pro 首销便取得销售额一秒破亿的佳绩，同时斩获京东、天猫、OPPO 商城三大电商平台安卓手机销量及销售额双冠军。一加 Ace Pro 配备第一代骁龙®8+移动平台 + LPDDR5 + UFS 3.1 满血性能铁三角，至高支持 16GB 大内存，启动更快，后台更稳，运行更流畅。一加 Ace Pro 在硬件配置拉满的同时还对游戏表现进行深度调校，在 HyperBoost 游戏稳帧引擎加持下，一加 Ace Pro 的《原神》表现相当亮眼，在 810p 的高清画质游玩 1 小时情况下，平均帧率高达 59.3 帧，为用户带来高帧、稳帧、高画质的极致游戏体验。

即日起，一加 Ace Pro 原神限定版开启预约，登录 OPPO、京东、天猫商城的一加官方旗舰店即可参与。伴随着新机发布，一加将于 10 月 29 日在上海、北京、广州、深圳、武汉举办线下 Pop-up 快闪活动，现已开启招募，登录一加官网即可报名。