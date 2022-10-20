根据 Omdia 最新发布的研究报告，TikTok 已超越 Netflix 成为美国第二大最受欢迎的服务，只有 YouTube 保留了 35 岁以下观众的桂冠。这项服务仍受到年龄的严重影响，在 35 岁以上人群中占第六位。Omdia 的高级总监 Maria Rua Aguete 本周在 MIPCOM 公布了 Omdia 的最新消费者调查结果。

据报告，在英国和法国，TikTok 的受欢迎程度并不相同，整体排名第五，在英国低于 iPlayer、Netflix 和亚马逊，在法国低于 TF1 服务、Netflix 和 6Play。总体而言，YouTube 仍是这些市场中最受关注的平台，而对于 35 岁以上人群来说， TikTok 尚未进入前十名。

Omdia 高级总监 Maria Rua Aguete 表示，“对于热衷于吸引年轻观众的广播公司、商业公司或其他公司来说，TikTok 在接触和培养新观众方面日益重要的作用不应被低估。”

Omdia 分析的 9 个市场包括：英国、美国、西班牙、意大利、法国、德国、荷兰、瑞典、澳大利亚，在社交媒体平台上，每人每天观看视频内容的时间在 2021 年增加了 9 分钟，达到平均 60 分钟。

Facebook 是 2021 年社交媒体视频观看时长的领先平台，所有 9 个国家的平均观看时长达到 18.7 分钟；这比去年有所下降，因为 Facebook 的 MAU（月活跃用户）在当年大部分时间里都处于停滞状态。

相比之下，其竞争对手 TikTok 在 2021 年创下了社交媒体平台最快的增长速度，增长了 6.4 分钟，达到 18.1 分钟，因此几乎肯定会在 2022 年超过 Facebook 的视频观看量。

为了应对来自 TikTok 的威胁，Facebook 于 2022 年 2 月在全球推出了短视频功能 “Reels”，以迎合自 2012 年以来逐渐远离这项服务的人口群体——青少年和年轻人，在 2017 年 TikTok 推出后，他们离开的人数更多。