10 月 19 日，全球跨境支付网络技术服务公司 Thunes 与 Visa（NYSE：V）宣布达成合作伙伴关系，支持全球中小企业与个人用户汇款至各类移动钱包，覆盖 44 个国家和地区的 15 亿个移动钱包账户。同时，合作还使 Visa Direct（Visa 实时支付服务）的全球覆盖网络拓展至近 70 亿终端用户，其中包括超过 30 亿银行卡、20 多亿银行账户以及 15 亿移动钱包账户。

在金融基础设施相对落后的新兴市场，移动钱包越来越获得人们的认可和推崇，解决了当地银行普及率低的问题，并逐渐成为新兴市场连接国际金融生态系统的首要切入点。由于缺少银行卡或银行账户，如今这些传统金融服务尚未覆盖的中小企业和个人用户可直接通过移动钱包享受充值、转账和收款等金融服务，生活质量和工作效率获得显著提升，并有力推进了全球普惠金融的发展。

Visa Direct 全球负责人 Ruben Salazar Genovez 表示，“不论是身处孟加拉国的农业工人，还是在英国伦敦工作的年轻精英，我们都希望赋能他们轻松给海外亲友汇款。 Visa 一直致力于为全球个人用户和中小企业客户提供更多支付选择，让他们能够便捷地与全球经济紧密连接。我们很高兴与 Thunes 达成合作，从而帮助更多使用数字钱包作为主要金融工具的用户快速、便捷地访问全球金融系统。”

通过此次合作，Thunes 的 B2B 支付平台将与 Visa Direct 平台实现系统对接，允许 Visa Direct 用户向 Thunes 集成的移动钱包进行跨境汇款。今后，金融机构、政府、金融科技公司和汇款运营商只需与 Visa Direct 平台通过一个简单的系统集成，就可在以移动钱包为主要收款方式的新兴市场为中小企业与个人用户提供新的汇款渠道，涵盖非洲、亚洲和拉丁美洲等地区。

Thunes 首席执行官 Peter De Caluwe 表示，“我们非常高兴能够和全球支付领导者 Visa 开展本次合作，共同拓展全场景的实时支付网络。Visa 强大的清算网络和 Thunes 全球支付基础设施的结合，将推动全球支付产业迎来一个更亲民且更具包容性的新时代。”

随着 15 亿移动钱包账户的接入，Visa Direct 现在可覆盖 190 多个国家和地区，逾 70 亿银行卡、银行账户和移动钱包账户，支持 160 种货币结算，连接 16 个卡支付网络，66 个自动清算系统，11 个实时支付网络和 5 个支付网关。