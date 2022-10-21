零排放卡车的光明未来。预计 BEV 将在十年内超越内燃机技术。在全球范围内，鉴于基础设施正在迎头赶上，普华永道分析师预计，零排放车型将在未来 15 年内从根本上取代传统卡车。

在欧洲，推动相对快速脱碳的因素有两个：日益严格的监管要求和同时降低 ZEV 的总拥有成本 (TCO)。短期内，乌克兰战争也迫使欧洲各国政府重新调整能源政策，以减少对化石燃料的依赖。然而，加速的能源周转也对具体总拥有成本分析产生了积极影响。该研究证明，到 2030 年，纯电动卡车的成本优势将比内燃机汽车高出约 30%。能源成本在很大程度上推动了 TCO 的朝着电动卡车的方向推动。普华永道还预计，由于电池成本降低以及公众接受度提高等原因，车辆成本会下降，因此电动卡车最早将在 2025 年开始比任何其他技术更具经济意义。当然，在短期内，车队电气化努力必须降低电价风险。

推动变革的是法律要求和电动卡车日益增长的成本优势。在欧洲，从 2023 年 5 月起，他们预计只需支付一半的过路费。“因此，物流公司每辆卡车每年最多可以节省 25,000 欧元。” 另一方面，卡车制造商必须为超过越来越严格的二氧化碳限制支付越来越高的罚款。当然，还有基础设施的问题，分析师称其为 “加速增长的关键先决条件”。普华永道估计，到 2035 年，仅在欧洲就需要为充电和加氢站网络投资不少于 360 亿欧元。根据这项研究，要为电动卡车提供足够的绿色电力，还需要多达 21,000 台额外的风力涡轮机。

在充电站的数量上，这意味着到 2035 年至少有 2,000 个，到 2025 年将达到 120 兆瓦充电站，以实现成本高达 10 亿欧元的区域覆盖网络。从长远来看，欧洲的高需求场景需要 1,800 个充电站和额外的 600 个纯过夜公园，所需投资为 360 亿欧元。普华永道认为，一个由 6 个兆瓦充电站和 34 个夜间充电点组成的高速公路充电站将耗资 850 万欧元。换算成卡车电池需求，到 2035 年欧洲需要 170 GWh，北美和中国需要 800 GWh。

近日，马斯克公开宣布，特斯拉电动卡车 Semi 已经开始投产，预计 12 月 1 日就可以开始交付。早在 2017 年刚发布的时候，就有很多企业下单订购了，包括百事公司订购了 100 辆、沃尔玛订购了 130 辆等等，希望以此来减少运输中的碳排放和运输成本。Semi 拥有近 800 公里的续航能力，并且可以在 30 分钟内充满 70% 的电。Semi 的满载可以达到 82000 磅，也就是约 37.2 吨。量产后，特斯拉 semi 卡车将开始交付给加利福尼亚州的百事公司。而对手沃尔沃将向德国亚马逊交付重型电动卡车。

中国是世界上最大的商用车市场之一，中国电动中型和重型卡车的市场开始不断成熟。在 “双碳” 政策的驱动下，中国新能源重卡快速发展。自 2021 年开始，截至 2022 年 8 月底，新能源重卡销量突破 24000 辆，其中电动重卡占比高达 93.05%，总销量超过 22000 辆，是为新能源重卡主销车型。在最新的 362 批新车公示中，电动重卡有 95 款，在新能源重卡中占比 70.90%，车型涵盖牵引车、自卸车、载货车、搅拌车以及专用车（环卫类以及工程类）。徐工汽车、郑州宇通、福田智蓝汽车、三一汽车、东风汽车、厦门金龙、陕汽集团、汉马科技等车企申报了多款电动重卡车型。

在中国，由于 “双碳” 战略对钢铁厂、煤矿、水泥等高排放企业的碳排放指标具有较为严格的限制。为满足监管的碳排放指标需求，这些高排放企业大批量地将燃油重卡替换为电动重卡，赚得 “绿色积分”，从而提升企业的开工率，提升了电动重卡的销量。要推动中国电动卡车超前发展，既要吸收国外的先进技术，又要根据自身的市场情况做出调整。但无疑，在全球，电动卡车已经成为趋势。