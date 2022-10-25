根据新加坡科技产业贸易协会 SGTech 日前发布的一份白皮书报告预测，在截至 2027 年的未来 5 年内，新加坡数字信任（digital trust）产业的规模有望从当下的 17 亿新元（约合 87 亿人民币）增长至 48 亿新元（约合 246 亿人民币），实现近 200% 的增幅。

尽管可能呈现出如此惊人的增幅，报告强调称，这一数字的计算范围中并不包含数字信任为促进数字经济发展而产生的联动推动效应。

根据报告，数字信任产业的概念被定义为：“参与者针对数字生态的一种基于透明、负责、融洽（frictionless）的方式进行安全互动的信任体现。”

报告认为，这一行业的发展前景将会主要由以下五个关键趋势塑造：

普及化的错误信息以及这些信息对人们产生的不良影响；

日趋增长和主流化的针对隐私和有责任的运用数据行为的期望；

亚太地区网络犯罪数量的增长；

日益高涨的数据本地化和数据主权趋势，以及跨境数据流动中不断兴起的挑战；

针对数字信任技能和风险管理解决方案的愈发旺盛的（市场）需求。

报告表示，作为这一预期产生的背景，长期以来，新加坡基于其信任基础为自身在全球商业、航运、航空、金融以及服务行业方面确立了重要地位。因此，在面对数字领域时，新加坡可以基于这种基础来营造自身的数字信任，从而为自己带来相应的竞争优势。

另一方面，作为数字信任对市场就业情况的影响体现，报告指出，到 2027 年，该产业将产生 3.4 万规模的员工，是目前 1.5 万人的两倍之多。而报告也进一步强调称，如果其中的隐私增强技术（PET）、分布式账本技术（DLT）、数字身份解决方案细分领域能够继续强势增长下去，这一行业的就业需求也将会随之变得更加旺盛，有望实现 4.5 万人的就业规模。

目前，在新加坡数字信任产业中，有超过一半的规模来自网络安全领域。