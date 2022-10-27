10 月 27 日，RTE 2022 实时互联网大会媒体日在北京举行，声网重磅发布了实时互动行业首本聚焦应用场景解析的专业书籍《实时万象》，深度剖析了实时互动产业 20+赛道，近 200 个场景，并首次揭秘声网的音视频大数据，为全球 RTE 行业的开发者与创业者提供一个全面的借鉴与参考。声网市场副总裁彭小欢也介绍了即将于 11 月 1-4 日在线上举行的第八届实时互联网大会的亮点预告，并回顾了大会如何在八年期间发展成为全球规模最大的音视频行业峰会。

“RTE 万象图谱” 集结成书《实时万象》重磅发布

在去年的 RTE 大会上，声网发布了基于实时互动场景的 “RTE 万象图谱”，覆盖了泛娱乐、IoT、教育、金融、医疗、企业协作等 20+行业赛道，200+场景，今年 “RTE 万象图谱” 集结成书，《实时万象》重磅发布，这也是实时互动行业首本聚焦应用场景解析的专业书籍。

GGV 纪源资本全球管理合伙人符绩勋在推荐序中说：“实时互动赛道这两年诞生了大量的创新企业，这本书更让我们看到了，实时互动在各行各业的场景化应用与创新已经远超想象，全球市场的 RTE 场景也各有特色，相信可以给创业者带来更多灵感和新视角。书中分享的音视频大数据也凸显了技术对业务的价值，对于整个行业具有很好的借鉴参考作用。”

《实时万象》主要包含三大核心内容：

深度剖析实时互动近 200 个场景：更详细的介绍泛娱乐、IoT、教育、金融、医疗、企业协

作、工业等领域的实时互动场景，并进一步解析不同场景中实时互动实现的技术难点，希望给开发者和创业者带来更多灵感和新视角，一起去打磨、探索这些场景中真正的价值和创新点，促进 RTE 行业场景的进一步进化。

多维度揭秘声网音视频大数据：首次揭秘中国大陆、中东、北美、南美、欧洲、印度、东南

亚七大区域使用 RTC 的终端设备大数据，包含各区域 RTC 用量 TOP30 的机型清单、各区域低端机 RTC 用量占比、各区域终端设备重合率、设备常用网络占比等，为出海的开发者与企业在当地的业务布局和机型适配、性能优化等提供相应的策略。

《实时万象》中还解析了在语聊房、游戏语音、狼人杀、1V1 视频通话、秀场直播、电商直播、视频相亲等场景中音频、视频卡顿率对用户业务指标的关联性分析，清晰的展示了不同场景下，音频、视频卡顿率对用户的频道停留时长以及使用 RTC 留存率带来的影响，对于整个行业与企业将带来实际指导性的参考价值。

2022 全球区域 RTE 场景热力榜单：一张图展示全球不同区域 RTE 热门场景与创新场景，

希望为出海企业提供新的场景思路。例如，去年 “在线 K 歌房” 只是中国大陆区域的新兴场景之一，今年就已蔓延到东南亚、中东、非洲等区域，成为当地的新兴场景。同时 “Metaverse” 在日韩的发展速度非常快，已经从去年的新兴场景，成为今年 TOP1 的热门场景。

从亚太最早的实时互联网大会到全球规模最大的音视频行业峰会

当下实时音视频在各行各业快速普及，但早在 2015 年，实时音视频技术的布道在国内还处于 “三无” 状态，即：无行业会议、无专业书籍、无专业媒体及社区。在这样的背景下，刚成立不久的声网在 2015 年就将 webRTC 大会引入国内，成为整个亚太地区音视频技术大会的开创者。在第二年，声网独立举办实时互联网大会，并坚持一年一会。

声网市场副总裁彭小欢表示，“开发者一直是 RTE 大会的核心，大会能坚持八年不间断，一个很重要的原因就是声网的员工很多都是开发者，最了解开发者的实际需求，开发者爱分享、乐于切磋、很极客，崇拜技术大神、热爱前沿技术、追求效率，擅于创新等等需求在 RTE 大会中都能得到满足，一群拥有技术情怀，对技术极致追求的开发者创办了 RTE 大会，希望另一群开发者借助大会将 RTC 技术能力应用到极致。“

据统计 RTE 大会创办八年以来，已有 1000+专业讲师参与分享、累计影响 200 万+开发者、覆盖 200+行业场景，逐渐成为了在全球范围内规模最大、最具影响力的音视频行业峰会。此外，在这八年期间，会议内容也不断衍生，逐渐从技术蔓延到行业、产品、生态、创业、公益等各个领域，并凭借每一年大会都准确预言了未来 1-2 年行业的发展趋势，成为行业的风向标。例如，第一届大会曾预言连麦直播会推动直播爆火，2016 年就迎来千播大战，连麦互动成为直播的风口。2017 年第三届大会，会议议程加入了电商直播议题，2018 年电商直播开始爆发。

“今年 RTE 大会也是八年来议程最丰富的一届，来自线上的实名制报名人数已经超过 5000 人，围绕” 聚享万象 “这一主题，大会将分为主论坛与三大主题日，开发者日将有微软亚洲研究院、中科院、网易云音乐、小红书、Cocos、Rokid 等来自高校、企业的技术专家针对音视频技术、开源技术进行相关分享。行业日聚焦在泛娱乐出海、数字化转型、IoT、职业教育四个分论坛，分别有来自赤子城、Castbox、啫喱、小米、大疆、金山办公、众安保险、亮风台、环球网校等知名企业的嘉宾聚焦各个领域年度最热门话题展开讨论。此外，今年大会还将传统的线下逛展会搬到了线上，让观众沉浸式体验基于实时互动技术的虚拟展会。” 彭小欢介绍道。

实时互动联合实验室成立 构建实时互动系列标准体系

在媒体日现场，中国信息通信研究院泰尔终端实验室副主任陆冰松与声网市场副总裁彭小欢为信通院与声网共同成立的实时互动联合实验室进行授牌，陆冰松表示，“此次双方联合实验室的成立，不但能加快构建实时互动领域关键场景体验质量标准认证体系，还可以进一步加深实时互动技术与各行各业的深度融合，激发更多新场景与新应用，共创行业新价值。”

彭小欢表示：“此次合作，声网将基于自身积累的技术优势，并依托中国信通院强大的产业研究优势、产业发展能力和国际化视野，共同探索和拉动实时互动更大的产业规模，引领行业的创新发展方向。”

中国信息通信研究院泰尔终端实验室智能产品测评部主任张睿随后也分享了实时互动联合实验室在标准建设方面的工作进展。他表示，“实时互动标准体系分为音视频体验通用标准和场景标准两大部分，通用标准是结合实时音视频的通信能力和用户体验的测评框架，覆盖音视频体验、主客观测评。而场景标准则会更加结合实际应用，建立多重网络模拟场景，实时互动系统在各种不同网络环境下网络适应能力，进行端到端体验的评价。”

目前音视频体验通用标准针对音频和视频，从软件层面、硬件层面，分别制定了 “软件应用音频体验”、“软件应用视频体验”、“音频终端硬件性能” 和 “视频终端硬件性能” 四本标准。而场景标准将首先聚焦在成熟的视频会议和智能门铃门锁的创新场景上，这两个场景标准也得到了声网生态伙伴金山办公与乐鑫的大力支持。据张睿介绍，实时互动音视频体验通用标准 4 个系列标准将于 11 月正式发布。

实时互动生态升级合作倡议 推动行业生态化发展

11 月 4 日，是 RTE 大会生态日，声网生态拓展总监郭佳也在现场介绍了生态日的亮点预告，生态日上午将举办第二届 RTE 创新大赛决赛，今年创新大赛带来了更多优秀的海内外创业团队，也覆盖了更多领域，展示实时互动最酷最前沿的场景。大赛联合发起方五源资本，VC 伙伴 GGV 纪源资本、经纬中国的合伙人，将会在线上进行精彩对话和提问，也会在声网创始人&CEO 赵斌的主持下，带来当下创业者们最关心话题的炉边对话。在下午的生态分论坛，将邀请到实时互动领域的领军人物、垂直媒体、合作伙伴的负责人共话实时互动生态发展的最火热话题。

此外，活动现场声网还与中国信通院泰尔实验室、实时互动生态合作计划 REC、亚马逊云科技、AWE Asia、金山云、科大讯飞、甲骨文、Rokid、商汤科技、首都在线等 9 家生态合作伙伴代表联合发起了实时互动生态升级合作的倡议。在去年的 RTE 大会上声网举办了开放生态的启动仪式，今年年中，声网也作为副组长，邀请众多生态伙伴一同加入到信通院的《实时互动产业发展研究报告》撰写过程中，推动实时互动行业共识形成。经过一年与伙伴的沟通与多角度实践，有越来越多的实时互动上下游的基础设施、专业技术和场景应用伙伴加入到生态中，在现场，声网携手生态合作伙伴代表共同倡议实时互动全生态的合作升级，将 “连接”、“赋能”、“共创” 发挥到实处，才能推动全行业的持续发展与价值落地。

联合国人口基金与声网签署 MOU 利用实时互动推动社会可持续发展

在媒体日现场还举行了声网与联合国人口基金的 MOU 签约仪式，联合国人口基金（UNFPA）驻华代表兼联合国人口基金驻蒙古国主任康嘉婷博士在签约时表示，“实时互动技术让我们能够在任何程序上、任何时间、任何地点实现交互，它让世界上更多女性、 年轻人、 弱势群体能够像在线下面对面一样，获得高质量的信息和帮助。在未来两年里，联合国人口基金将与声网继续合作，利用实时互动技术实现积极的社会变革，支持年轻人获得健康、教育和创业机会。” 在 11 月 1 日的大会主论坛，康嘉婷博士也将带来精彩的分享。

声网公共事务部总监钱雷随后也从科技向善、安全合规、激励创新和可持续发展四个角度分享了声网如何通过实时互动创新企业责任新模式。在科技向善方面，声网一直响应教育部的政策方针，与伙伴一道为广大高校提供互动课堂，中小学校提供 “三个课堂” 服务，促进教育公平，提升教育质量。同时，实时互动技术也在医疗、应急、助残等社会服务应用中逐渐得到了实践。

在安全合规层面，声网一直致力于满足全球严格的安全合规和隐私政策要求。在最近一年，声网与中国信通院等国家智库合作，参与了实时音视频、SDK 安全、智能双录、儿童手表、智能电视等多项行业和应用相关的标准建设，促进行业合规发展。今年声网还成为了首批接入全国 SDK 管理服务平台的实时互动云服务商。

围绕激励创新，声网也持续推出了 RTE 创新编程挑战赛与超音速计划，鼓励开发者与创业伙伴构建更多实时互动创新场景，并为创业伙伴提供多方面的资源扶持。在可持续发展方面，声网积极响应国家双碳行动目标，除业务本身赋能场景对碳排放的节约，还主动与高能效的基础设施合作伙伴合作，并通过机器学习减少机房资源冗余，并通过资助清华大学公共管理学院社会创新与乡村振兴研究中心，深入助力中国乡村振兴的发展。