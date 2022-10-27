随着中国在 5G 技术开发和安装方面持续领先，中国云游戏市场正蓄势待发。最近的一份报告显示，2022 年中国的云游戏收入预计将达到 79.2 亿元人民币，同比增长 95.1%。但作为一个快速发展的领域，云游戏正面临着其迅速扩张所带来的挑战，比如画面分辨率低、网络传输能力差、将云技术应用于游戏的成本较高等。

其中，网络传输能力是降低时延的重要阻碍，需要特别重视。数据显示，全球固定宽带的平均下载速率仅为 9.10Mbps，洲际网络延迟普遍在 100ms 以上，而大部分云游戏服务要求网速达到 12Mbps 带宽。网络带宽和延迟的问题，将限制云游戏的内容选择、覆盖区域及用户体验，也将使云游戏厂商试水成本增加，盈利更加困难。

而在靠近终端用户的互联网边缘部署服务器将有效解决此类问题。边缘计算服务的应用潜力巨大，尤其是在与物联网和 5G 结合时。云游戏厂商若要与基于硬件的主机游戏厂商竞争，就必须使用边缘计算。边缘将服务器与游戏与其他玩家之间的长距离通信需求降到最低，从而减少网络延迟和带宽占用，提高响应速度。

为游戏开发人员架起从云端到边缘的桥梁

今年 2 月，全球领先的边缘计算平台 Akamai 收购了 “多云” 服务先驱 Linode。通过此次收购，Akamai 将 Linode 开发者友好型云计算能力与自身现有的领先边缘平台融合。这意味着 Akamai 可以使用一个独家云平台支持云游戏企业从云到边缘的应用构建、运行和保护。

这对开发人员来说是一个巨大的福音，使其能够在一个具有空前规模、覆盖范围、性能、可靠性和安全性的平台上构建应用。同时，Akamai 还在今年更新了面向开发人员提供的边缘无服务器计算服务，赋能更快的游戏开发和快速创新。游戏企业通过使用 Akamai 边缘计算实现了游戏内容的个性化。例如在赛车游戏中，根据用户所在地区推送对应的本地语言广告。

此外，Akamai 还帮助游戏企业降低云基础设施上的支出，并让云游戏商能够通过加速和保护游戏网站和应用来提供更好的玩家体验。

Akamai 亚太区架构师经理 李文涛

Akamai 亚太区架构师经理李文涛预计，随着 5G 和物联网的发展与扩大，未来几年，客户越来越需要通过从云到边缘的连续应用托管和计算选项来接近数十亿终端用户和数百亿连接设备的所在地。

未来，Akamai 希望大幅扩大 Linode 的全球影响力，同时进一步加强其云安全与 CDN 产品组合在行业内的领先地位。具体来讲，将 Linode 技术与 Akamai 广泛的全球化部署相结合，在 “分布式云计算” 方面加大投资力度。Akamai 会把 Linode 技术和产品部署到全球上百个节点之中，使得其计算能力更加靠近终端用户和设备。

服务模式与出海客户商业模式珠联璧合

游戏出海是当前的一大趋势，越来越多的国产游戏正走出国门，收获海外玩家。

在中国互联网企业出海的过程中，Akamai 认为有两点非常重要——基础设施资源与安全。其实这是两个彼此独立、但是又有些相关性的问题。

从资源来看，中国企业在走向一个新市场时需要快速占领市场，快速拓展业务。Akamai 对于整个 CDN 平台、计算平台持续的基础架构投入是非常巨大的，其网络规模也迅速增长。过去几年，Akamai 的网络流量也在勇创新高。因此，Akamai 也为中国企业提供了一个可靠、可扩展的平台去拓展自己的海外业务。

从网络安全来看，除了产品以外，Akamai 也在不断加强对于本地安全咨询能力的建设。过去几年，随着 Akamai 中国区业务的持续增长，Akamai 在本地建立了非常完善的安全服务团队。

这意味着如果客户在遇到安全类型的攻击时，或是特殊的安全事件时，都可以第一时间找到 Akamai 本地的服务团队寻求专业性建议，比如一些具体措施的防护。李文涛表示，“我们也希望当中国企业在互联网出海时，在遇到网络安全相关的问题时可以放心地找到 Akamai，Akamai 会用专业的团队帮助他们去解决面临的困扰。”

疫情常态化以来，全球游戏出海产业蓬勃发展，随着业务体量的持续跃升，体育游戏供应商 NSoft 的全球化战略面临着种种挑战：自身团队长期保持业务聚焦，亟需合作伙伴助力拓展全球游戏基础设施；业务覆盖全球不同区域，玩家数据管控持续升级，面临潜在的合规风险；

客群增长过程中，需要保障全球游戏零售商、策展人和玩家的网络性能与安全。

此时，Akamai 帮助 NSoft 突破了上述全球化增长瓶颈：通过选用 Akamai Linode 的网络骨干网、流量策略和 NodeBalancers 技术服务，NSoft 成功避免了全球加速扩张时的价格浮动，并优化了成本支出。

应对数据安全合规难题，NSoft 严格遵循欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）的同时，还积极制定自身数据保护计划。开拓全球业务时，NSoft 依托 Akamai Linode 遍及全球网络的业务优势与欧洲多个办事处，得以及时预见特定国家/地区的法律合规性、税收政策和安全协议详情及变化，并将其作为准则严格遵守。

NSoft 营销副总裁 Ana Dzida 表示，“我们不只是从 Akamai Linode 那里获得了基础设施，他们的客户成功团队还免费为我们提供了附加的服务”，并称赞 Akamai 是性价比最高的服务商。

云安全、基于分布式的云计算将是未来推动 Akamai 发展的两大引擎。未来，Akamai 将继续帮助企业提高用户体验和应用安全，推动云与边缘计算功能的进一步普及。