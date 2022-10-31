近日，丹麦奢华视听生活方式品牌 Bang & Olufsen 携兼具前瞻科技与匠心工艺的革新性 Soundbar 产品 Beosound Theatre 登陆上海，开启了一场震撼的影音盛宴。

在此次发布会上，Bang & Olufsen 亚太区总裁 Arnaud De Schuytter、Bang & Olufsen 大中华区市场总监 Leon Tang 及 Bang & Olufsen 产品体验负责人 Allen Cai 一同出席，为 Beosound Theatre 的首次亮相揭开帷幕。除此之外，Bang & Olufsen 还在线下打造了品牌历史体验区，弥足珍贵的经典产品犹如艺术品般被呈现在大家眼前，展现出 Bang & Olufsen 在不同时期对时代审美的启发和引领，传递 Bang & Olufsen 跨越时光的非凡魅力。

Bang & Olufsen 亚太区总裁 Arnaud De Schuytter 表示：“Beosound Theatre 重新定义了家庭影院扬声器。它将多产品家庭影院的强大视听功能浓缩在了一个单一扬声器上，达到了多台扬声器共同协作才能实现的沉浸式音效。自 1925 年成立以来，Bang & Olufsen 便以打造优雅动听的音效、永恒经典的设计和无与伦比的精湛工艺为使命，并坚持不断地在音效、设计与技术层面进行创新与突破。在近百年来，我们不断向用户传递如魔法般的视听瞬间，推出了 Beolab 28 及 Beogram 4000 等深受大家喜爱的臻品。此次 Beosound Theatre 的诞生也是 Bang & Olufsen 在视听产品研发上的又一个里程碑，我们很高兴可以将这款具有革命性意义的产品带入中国市场。中国作为 B&O 的全球战略增长市场，在全球零售业务扩张中一直扮演着重要的角色，并取得了非常好的增长。我们希望将高品质的产品及设计美学不断传递至每一代的中国消费者，让 Bang & Olufsen 的产品都能经受时间的考验，打造跨时代的聆听体验。”

颠覆传统 品质奢享

在活动现场，Beosound Theatre 首次正式对外亮相。随着帷幕的缓缓拉开，Beosound Theatre 如帆船般的优雅外观被呈现在大家眼前，位于铝制音箱之上的电视宛如一件悬浮在空中的流线型雕塑艺术品。为了让现场嘉宾们切身感受到将影院 “带回家” 的震撼体验，Bang & Olufsen 还在现场使用 Beosound Theatre 进行视听片段的演绎，带领观众共同沉浸于当下的美妙瞬间。

Bang & Olufsen 产品体验负责人 Allen Cai 表示：“Beosound Theatre 具备强劲的音质、先进的技术平台和模块化设计，并拥有多台扬声器共同协作才能达到的沉浸式音效，而且它可以与各种电视屏幕进行无缝连接。不仅能为用户提供强大的单一产品解决方案，它可以拓展为专门的声音系统中心，为家庭影院提供新选择。同时，Beosound Theatre 还可将所有 Bang & Olufsen 扬声器整合成统一单元，协同开展工作。例如，Beosound Theatre 还能与 Beolab 28、Beolab50 等其他 Bang & Olufsen 的标志性经典产品一起搭配组合，为追求更高配置的家庭影院系统的用户提供至臻的视听生活体验。”

据悉，Beosound Theatre 共配备 12 个扬声器驱动器，其中包括两台 6.5 寸的定制长冲程低音扬声器和 800W 功率的放大器。它还拥有 7 个内置输出模块，支持多达 16 个外部扬声器，可以成为 7.1.4 杜比全景声系统的全能中枢。除此之外，Beosound Theatre 使用了 Bang & Olufsen 全新的扬声器放置技术——空间感知技术。若将外部麦克风放置在收听位置，Beosound Theatre 则能够与 Bang & Olufsen App 协作测量收听者与 Soundbar 的距离。使每一位聆听者都能感受到 Beosound Theatre 传递出的标志性美妙音效。

经典永续，历久弥新

“Beosound Theatre 是一款为未来而设计的产品，它的模块化设计使得其可与其他第三方电视进行无缝连接，让用户可以升级而非更换产品，而且产品还会随时间不断进化，使其具有可持续性。”Bang & Olufsen 大中华区市场总监 Leon Tang 表示：“我们发现，在后疫情时代下，居家视听体验场景变得愈发重要。充满美学的居家视听场景不仅可以给人带来身心上的放松，更是精神上的支持。对于中国消费者而言，他们对于视听体验的需求也在不断提高。面对居家视听体验需求的日益增加，Beosound Theatre 的诞生不仅丰富了 Bang & Olufsen Staged 系列这一产品线，还能为想要打造家庭影音空间的用户提供一体化的解决方案。”

在发布会尾声，Leon 也谈及了 Bang & Olufsen 在中国市场的发展计划，他表示：“我们相信，在未来几年，新一代用户对视听设备及家庭影院产品的需求仍会不断增加。未来，Bang & Olufsen 也将致力于为用户提供更多产品解决方案，并不断扩展产品功能，打造高质量的视听盛宴。除此之外，Bang & Olufsen 也将积极尝试与具有相同愿景的品牌或音乐人开展跨界合作，共同探索更多领域。让 Bang & Olufsen 不仅成为视听产品的首选，更是高品质生活方式的代表。”