动点出海获悉，印度媒体 SaaS 云技术解决方案提供商 Amagi 于近日宣布，已从 General Atlantic 处获得了一笔 1.095 亿美元规模的融资。据了解，这笔融资由 8200 万美元的股权融资和 2750 万美元的股权回购资金构成。加上这笔融资后，Amagi 所获得的融资总额已达到了超 3.5 亿美元。

融资后，Amagi 的估值从超 10 亿美元提升到了 14.5 亿美元。今年早些时候，Amagi 曾获得一笔由 Accel 领投的 9500 万美元融资，并以此跻身独角兽之列。

Amagi 成立于 2008 年，主要基于其云端技术解决方案为广播电视和流媒体电视平台提供包含内容创建、内容分发和货币化（广告）在内的一站式 SaaS 服务内容。据介绍，Amagi 已在超过 40 多个国家/地区中服务了超 650 家内容品牌、800 多个播放链以及 2000+触达渠道，客户包括 NBC 环球、CBS 哥伦比亚广播、《今日美国》、乐天集团等。

值得一提的是，目前，就 Amagi 的市场情况而言，美国是该公司的全球最大市场，其次是则是英国和印度当地。

另一方面，就 Amagi 本次的融资规模来看，这笔超 1 亿美元的资金规模在近期以来的印度创投领域也并不常见。如笔者在昨日的文章中所指出，就 9 月份而言，这一领域中所出现的最大单笔融资规模仅为 8200 万美元（10 月份的最高单笔融资为 BYJU’S 的 2.5 亿美元，不过这家公司的体量过于庞大）。有消息透露，Amagi 本次的融资并未关闭，后续可能会有更多资金注入。