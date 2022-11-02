今日，动点科技据悉，SOSV 新创品牌 Orbit Startups 投资与加速的新加坡客户情报和风险评估项目「 Bizbaz」近期完成 400 万美元 ( 约合 2873 万元人民币 ) 种子轮融资，由英国汇丰集团 ( HSBC Group ) 投资分支机构汇丰资产管理公司 ( HSBC Asset Management ) 领投，其它跟投机构包括 SOSV Orbit Startups 和东南亚早期项目投资机构 Vynn Capital 等投资机构。「 Bizbaz」计划将本次融资用于全球市场的扩张，与此同时加强其产品和技术的开发和提升。

「 Bizbaz」成立于 2019 年，为银行，保险和金融科技公司提供客户情报分析和风险管理等解决方案。该项目由 Hayk Hakobyan、Vincent Choy、Onkar Swami 和 Yayoi Kamimura 等 20 多位来自行为科学、健康科学、人工智能 (AI) 和大数据等领域的技术专家组建而成。

东南亚风险投资公司 Vynn capital 和其他新天使投资人也参与了本轮全股权融资，其中包括 SOSV 和现有天使投资者的后续投资。在最新一轮融资之前，「 Bizbaz」在天使轮融资中筹集了约 30 万美元资金。