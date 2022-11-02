11 月 2 日，隆基绿能全新一代光伏组件产品 Hi-MO 6 面向全球发布。Hi-MO 6 产品是基于高效 HPBC 电池技术打造的新一代组件产品，也是隆基绿能面向全球分布式用户 “量身定制” 的首款专属组件。

HPBC 是复合钝化背接触电池的简称，是以电池正面无栅线为特点的新一代高效电池技术，也是 PERC 时代后的颠覆性电池技术。据了解，隆基绿能 HPBC 电池的标准版量产效率突破 25%，叠加了氢钝化技术的 PRO 版，效率可以超过 25.3%。该技术通过电池内部结构工艺调整，可大幅提升电池的光线吸收和光电转换能力，有效增加组件输出功率。Hi-MO 6 产品量产最高效率可达 22.8%，将为全球分布式市场开拓出新的价值巅峰。

除了组件的效率，Hi-MO 6 产品在光线吸收、高温下的表现、低辐照响应和功率衰减等方面均进行了优化，全方位提升了发电表现。根据全球典型区域发电量模拟的结果，Hi-MO 6 产品较 PERC 产品平均增益 10%。

得益于 HPBC 电池采用全背面焊接技术，Hi-MO 6 产品的全背面焊接技术改变了传统电池 “Z” 字型的焊带连接方式，背面采用 “一” 字型焊接，可有效提升组件抗隐裂能力，让 Hi-MO 6 产品在可靠性上得到极大提升。在能量传输环节，创新性的背面正负极连接技术让电流的传输更具稳定性。创新的技术工艺设计配以隆基绿能的产品全生命周期管理标准，Hi-MO 6 产品的可靠性保障被瞬间拉满。

面向一些行业的高安全性和高智能场景需求，Hi-MO 6 产品还预制了智能优化器，这颗 “数字大脑” 让 Hi-MO 6 产品的 “主动安全” 和 “智能优化” 成为可能。当光伏系统发生故障隐患或阴影遮挡时，后台系统通过 “数字大脑” 的信息反馈可远程控制和及时优化，在确保电站发电安全的同时保证最大的系统功率输出，使客户收益实现最大化。同时也为迎接全球 “太瓦时代” 的全面开启，加速推进能源转型做出了响应。