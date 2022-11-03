过去几年里，互联网行业一定是最跌宕起伏的行业之一。从 PC 互联网到移动互联网的跨越，创造了一段又一段波澜壮阔的故事，也有声音在不同阶段间或喊出 “每一个行业都值得被重做” 的豪言壮语。而如今，互联网行业开始从如火如荼走入平台阶段，当增长遇到瓶颈的时候，“竞争” 也被演化为 “内卷”。如果还有什么新故事可讲，聚焦到细分领域的产业互联网一定是其中之一。从 B2C 到 B2B 服务，从国内迈向出海，从大而全到专注某一个领域。这些在支付行业表现尤为明显。

2011 年央行正式颁发首批《支付业务许可证》（业内又称 “支付牌照”），一时间，参与者众。政策、资本、人才陆续涌来，支付行业作为此后十年中国远远领先全球的行业，正式进入加速道。

这一年，Summer 加入支付宝，正式开启她与支付产品 “交手” 的日子，而这距离她创业打造出第一款聚焦于 B2B 外贸收款的产品，还差八年。

中途转岗而来的产品经理

加入支付宝之初，Summer 并非从事现在持续发力的产品经理岗位，而是辗转做过销售支持、运营。现在回头看，挑战从转岗的第一天便开始。以往工作中对接的上下游是谁、需要做什么都非常清晰，而产品经理这个岗位没有明确的边界，你不知道谁会带着什么样的问题突然找到你，那个时候作为新人，先不用说怎么帮助团队解决问题，甚至连需求方的问题都无法理解。“最开始的半年时间都是迷迷糊糊的状态，从项目到协作方，缺少框架性的认知，有劲儿使不出。”

另外一个显性的因素是，产品经理，尤其是互联网产品经理的发展历程还非常短。彼时的 2011 年，一本叫做《人人都是产品经理》的书刚刚开始流行，由 iPhone4 发布引发的互联网行业对于乔布斯这位顶级产品经理的崇拜热潮刚刚显现，当时的团队对于产品经理还没有非常准确、完整的定义。

转岗后的 Summer 负责资金相关的产品，更加关注对产品本身的打磨。写文档，画原型图，协同研发、质量、运营一起把业务需求转化为产品需求成为日常工作。也是在成为产品经理后，她开始从更底层的角度了解支付产品的逻辑。“在很多用户的眼里，支付产品无非是 ‘管收钱和付钱的’，但是只有真正参与过支付产品的从业者才知道，在安全、便捷的支付体验背后是极其复杂的支付系统，看似简单的终端用户扫码、非接触式付款等支付行为涉及到大量的思考、创新和沉淀。”

另外一方面，对于 Summer 而言，成为产品经理并非是进入全新的岗位，她更愿意理解这是对以往工作的延伸。“都是从发现问题到解决问题的一个过程，不同的是产品经理要用产品的方式来解决，这涉及到底层系统架构的设计、后端与银行的对接、用户前端的产品设计等等。”

“美妙的、放松的” 创业初体验

在大厂做产品，面对大量的用户和相对成熟的体系，作为产品经理，可以提升其系统化看待问题的能力。尤其对于 Summer，在较早期加入大厂从事产品工作，不仅在打造产品，也在参与定义互联网产品经理这个职业。

在不断和资金相关的产品 “交手” 多年，对于其产品细节功能的持续迭代和优化让 Summer 有了变化，或许应该从一个更大的视觉来思考产品经理的价值。创业，便是一个绝佳的选择。

加入 XTransfer 开启创业之路，似乎是顺理成章的事。中国移动支付的规模、比重、技术储备领先全球，支付业务对于个人端的服务早已非常完备，但是对于企业端的服务依然存在欠缺，存在大量的机会。作为从业者，她看到了互联网支付服务企业端用户的需求。

XTransfer 成立初期的目标是为数百万中国中小微外贸企业提供 B2B 外贸收款服务，这是一个没有从业者进入的领域，有着明确的客户需求，另一方面，XTransfer 创始团队都来自支付宝及阿里巴巴团队，他们想打造一款针对 B2B 外贸行业的 “支付宝” 产品，这对于 Summer 而言，是一个靠得住、很熟悉的团队。而且，大家已经在一起打过胜仗。

2018 年 2 月 14 日，XTransfer 第一款产品正式上线。作为当时唯一的产品经理，Summer 清晰地记得产品上线当晚，大家挤在一个会议室，围在 Yanfang（XTransfer 联合创始人兼 CTO）身旁，紧张又兴奋的画面。

跨境支付的内在逻辑是不同交易币种、不同结算币种在不同跨国监管主体的转移。在设计产品的过程中，Summer 需要考虑到资金流动的每一个环节，例如在收款环节，本质是汇入行与客户之间进行资金处理，这其中涉及到的一个核心点是反洗钱风险控制。针对碎片化、小型化外贸交易，XTransfer 需要自建一套适用于 B2B 中小微外贸企业的反洗钱风控基础设施。“反洗钱风控基础设施是 XTransfer 外贸收款产品的核心支撑所在，也是产品能够持续稳定服务客户的根基，在整个产品的设计初期，对于风控的逻辑梳理是我也是团队的第一场硬仗。”

“从零到一打造一款行业没有的产品，遇到挑战是常态。每一个问题得到解决，就会明白大家又往前跨了一步，距离脑海中最终的产品形态也更近了一步。” 站在今天的时间里，回望当初因为搞不清楚 “结汇 “多次地铁坐过站的自己，以及多次在会议室和 Yanfang 激烈讨论的那些瞬间，很多画面早已模糊，反倒是记得创业早期反复出现的一些心理感受–“特别美妙、特别放松”。

(右一为 Summer)

支付无小事：越简单，越复杂

事非经过不知难。了解支付的人才会真正明白什么叫 “支付无小事”，这样一款针对中小微外贸企业的跨境支付产品，背后有一个庞大的体系在支撑，从底层系统架构的设计、后端与银行的对接，到交易的路由、财务的清分与结算等，再到用户前端的产品设计，都是这个体系不可或缺的部分。

理解如此庞杂的体系并非全部，对于 XTransfer 的产品经理必须理解客户– 中小微外贸企业。如今的产品团队，和客户深入交流是 XTransfer 产品经理们的一项基本工作，甚至有明确的要求，产品经理每三个月至少要完成一次和客户面对面交流。这里提到的面对面交流，是因为语音或视频通话不足以了解客户，即便已经知道他们多数是 10 人以内的小微企业、或是外贸 SOHO。

Summer 回忆起创业初期一次对客户的拜访，当时在和客户的交流过程中，客户数次被电话打断，需要对供应链发生的问题做出决策；随即又被敲门声打断，有来自团队的紧急问题需要处理；在堆满样品、略显逼仄的办公室工作，而且通常要逆着时差处理来自世界各地的需求。他们是如此的忙碌，如此的勤勉。自此，Summer 很明确，把产品做 “简单” 是多么重要。

产品经理最乐于谈 “用户体验”。在 XTransfer 所有用户体验的问题，最终都会归集到产品端。一个简单的例子是，如果 APP 客户端加载较慢，这毫无疑问是产品的问题，需要产品经理协同前端工程师一起思考解决；但是如果客户的入账慢了，虽然这背后可能是多类问题叠加的总和，但客户不满的依然是他所触碰到的产品，这时候产品经理就需要协同业务端、资金端、风控、研发等团队解决。支付行业有句老话 “越简单越复杂”，“好的支付产品一定是越 ‘简单’ 越好，但 ‘简单’ 背后的工作却异常 ‘复杂’“。

不同哲学下的两款产品

在第一款帮助中小微外贸企业完成外贸收款的产品获得客户认可之后，2021 年，团队有了新的计划，一款定位于中小微企业的外贸客户管理产品——安信成 CRM 正式上线。如果收款产品的核心目标在于帮助客户把贸易货款便捷、安全地 “收进来”，那么这款 CRM 产品的核心目标则是帮助客户更好地获客、转化，最后顺利 “赚到钱”。

如今，安信成 CRM 上线一年多以来，已经获得了不少外贸企业的青睐，这看起来是一个明智的选择，但是在彼时的 2021 年，团队对于是否要打造这样一款 CRM 产品存在不小的争议：为什么要偏离支付本身，去做一款相关性如此小的产品？这款产品会不会让团队 “失焦”？在 Summer 看来，这是一个很好解释的问题，这一切的本质可以回到 XTransfer 从创业之初到现在坚持的价值观– 客户第一，“这是不是客户需要的？如果是，那么为什么不做？”。

虽然已经不是第一次从零开始打造一款产品，但是对于 CRM 产品的打造，团队没有太多可复用的经验。原因是外贸收款产品和 CRM 产品对于客户来讲是两种截然不同的需求和体验，用户在收款产品端的体验是确定的路径，但是在 CRM 端却有着较为分散的路径，每个客户的需求都有可能是不确定的、甚至动态变化的。例如，有的客户有营销需求，需要群发邮件；有的客户需要做员工跟单管理，取代原先的 Excel；还有一些客户需要做产品、订单管理等等。

从零开始创造一款产品，需要才华和想象力，但是说到底还是对行业、客户本身的理解。一款符合业务场景的外贸 CRM 产品才能满足中小微外贸企业的需求，同时价格要更低，这点在产品定义过程中便已经非常明确，要用低于市场同类型产品 5% 的价格，帮助中小微外贸企业享受完善的外贸客户管理服务。

在此之外，一个更加充满想象力的点在于，外贸收款产品的 “简单” 和 CRM 产品的 “丰富” 可以耦合形成合力，覆盖中小微外贸企业从获客到收款的全部流程，真正为客户提供一站式的体验。这些都在 Summer 和团队的规划中，并且正一步步成为现实。

无论是现在已经完善的外贸收款产品和 CRM 产品，还是未来将要上线的其他产品，Summer 认为创业团队应该尽可能少地 “设置边界”。用她自己的话就是：“我不喜欢给自己设置边界。我负责产品，但遇到技术上有问题，也会积极地参与讨论；遇到客户有问题，我也会第一时间响应，和大家一起想办法解决。按部就班注定落入平庸，责任心会带我们去更远的地方。“

(Summer 入职五周年)

长期有耐心

在 XTransfer 产品团队的办公室墙壁上，可以看到三个英文单词–Make Things Done。作为唯一一位产品经理的时候，Summer 会用这句话要求自己，今天团队规模成长到数十位，她也从产品经理迈入产品总监的角色，但不变的依然是 Make Things Done 的标准。

在有些公司，产品经理被拆得很细。客户端，有用户研究团队做客户研究；项目端，有项目经理做项目推进；项目推进过程中还有很多中后台的协助。产品经理的职责越来越聚焦，但 “螺丝钉” 属性也愈加明显。在 XTransfer 产品团队，大家更认可 “古典型” 产品经理，不仅有思考能力，更要有解决问题的能力，是不是真的能够 Make Things Done。“今天无论在任何行业，最不缺的就是 ‘思想家’，真正缺的是能够把事儿做成的人。我们要做这样的人，我们也需要这样的人。”

谈到创业以来的精神食粮，Summer 认为是来自杨绛的传记和她的作品，对她触动最大的点是 “先生” 一生经历坎坷，但始终没有磨灭对于文学创作和翻译的热情，不管在人生的哪个阶段，遇到什么样的困难，她始终都在用尽全力创作。

“就像我们在设计产品的过程也会遇到各种困难，业务的目标、团队建设、跨团队协同，在这个过程中不管我们面临什么样的困难，都不能忘记我们向中小微外贸企业提供有价值产品的初心，要沉下心来挖掘客户的痛点，找到能真正解决用户问题的产品方案，并且始终如一地坚持下去，在我们热爱并且有价值的事情上保持长期有耐心。”

长期有耐心。这不仅仅是一个人从零到一打造产品的故事，更重要的是，作为一名产品经理，如何坚定内心，正确行事。这是个人的选择，也是一群人的价值观。