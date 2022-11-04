今年的印尼鱼塘可能格外热闹。继 Aruna 和eFishery之后，现在，印尼的水产养殖领域又有一位选手得到了加码。

动点出海获悉，印尼水产业 B2B 平台 FishLog 近日宣布，已经成功完成了其 350 万美元的 Pre-A 轮融资。据了解，这笔融资由 BRI Ventures、Accel、Insignia Ventures Partners、Patamar Capital、Indogen Capital 以及 Triputra Agri Group 提供。

FishLog 成立于 2020 年，主要通过旗下运营的 B2B 平台帮助仓库方、渔民、买家三者之间更加便捷地进行连接。与此同时，在另外的库存管理、营运融资和冷链数字化服务之外，FishLog 也有向水产业从业群体提供了一个名为 FishLog Academy 的学习项目。据悉，该项目将会向学习者传授渔业相关的管理、质量管控、冷藏操作等方面的知识。

根据 FishLog 官网显示的信息，平台上已经积累了超 50 家的冷链供应商以及 200 多家水产品买方。

针对这最新笔融资的用途，FishLog 表示，接下来将会开发更多的产品和运营模式，并将向渔民群体提供贷款服务。