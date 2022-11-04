10 月 28 日，音频、视频和协作解决方案领军企业 Jabra 与联想扩大合作，推出能够提供无缝、易用体验，专为与 Microsoft Teams Rooms 搭配使用而优化的会议室系统：Jabra PanaCast 50 会议室系统。对于希望针对混合办公环境升级会议室技术的各个公司而言，这个专门打造的模块化会议室套件能够协助增强业务生产力及协作能力。Jabra 率先推出的这套全面的即插即用型会议室系统已通过认证，并预载了 Teams Rooms 软件。

该系统配备 Jabra PanaCast 50 和联想 ThinkSmart Core 套件。PanaCast 50 采用创新的 180 度全景 4K 视频摄像头，能够无缝适配 Microsoft Teams Rooms 前排布局，让混合会议更具包容性和互动性。联想 ThinkSmart Core 套件由 ThinkSmart Core 和 ThinkSmart Controller 组成。ThinkSmart Controller 是一个 10.1 英寸的 10 点触控高清显示屏，可让用户轻松开始及控制会议，并共享内容以与远程同事协作。

Jabra 香港区域经理兼大中华区视频协作总监黎卓延表示：“如今的典型会议与以往大不相同，是时候推动会议室技术发展，跟上这种变化了。我们很高兴能够将 PanaCast 50 的独特功能与联想的创新解决方案融合，为众多办公室带来强大解决方案，让参会人员无论身在何处，都能享受更具包容性且互动性更强的会议体验。无论在会议室还是在家中，员工都只需简单一按就能启动系统，实现无缝连接。”

Microsoft Teams 设备合作伙伴工程和认证高级总监 Albert Kooiman 表示：“毫无疑问，向混合办公环境的转变会加大对视频会议室的需求，因此我们携手 Jabra 和联想等公司打造了专用的 Microsoft Teams Rooms。将 Jabra 和联想的硬件与 Microsoft Teams 软件结合后，用户无论身在会议室还是远程位置，都可以体验诸如前排和智能摄像头等主要的 Teams 功能。”

这一新产品组合能够满足布设 Teams 会议室的所有要求。Jabra PanaCast 50 的 180 度镜头可将各个角落的所有参会者收入其中。Jabra 与 Microsoft 联合开发并于今年早些时候发布的动态特写功能进一步增强了 Jabra PanaCast 50 的效果。到实体会议室参加会议的人员发言时，这项技术能够为他们提供特写镜头，从而消除现场参会者和远程参会者之间的距离感。

联想 ThinkSmart Core 配备第 11 代 Intel® Core™ vPro® 处理器，并提供丰富连接选项，可支持任何会议室配置。该设备采用低调而时尚的设计，并且配备支持多种音频及视频配件的端口，以及统一线缆管理功能，因此可随意放置在会议室的任何位置。ThinkSmart Controller 的 Teams Rooms 界面简单易用，这让它成为了会议及协作的理想之选。集成的红外线感应器能够检测到参会者进出会议室，并自动启动或关闭系统。

联想中国区资深产品营销负责人吴敏表示：“我们很高兴能够携手 Jabra，推动企业会议室迈入混合办公时代。ThinkSmart Core 解决方案、Jabra PanaCast 50 智能视频系统，以及 Microsoft Teams Rooms 技术强强联合，可确保无论参会者身在何处，都能获得更有效率且更具包容性的会议体验。”