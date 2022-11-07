11 月 7 日，欧莱雅在第五届进博会期间，举办官方配套活动——首届北亚美妆产业创新峰会，聚焦中日韩三国市场的科技协同创新，希望为未来美妆发展带来新的启迪。本次活动邀请到了来自不同市场和行业的专业人士出席。来自美妆、绿色科学、人工智能、数字科技及医疗健康领域的多名意见领袖，以及法国商务投资署和上海国际问题研究院等机构的专家在现场分享了洞见。峰会通过直播的方式，供中日韩的观众同时收看。进博会的五周年恰逢 RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）生效实施的元年。在进博会期间举办这一活动，也代表着欧莱雅支持中国推动更高水平开放，携手将中国新发展打造成为区域新机遇、世界新机遇的决心。

欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞（Fabrice Megarbane）先生表示：“我们很高兴在今年进博会上举办中日韩美妆产业创新峰会。欧莱雅北亚区所覆盖的美妆市场体量，占到约全球三分之一的份额。我们将包括中国美、日本美和韩国美的北亚独一无二的生态圈称为 ‘美妆黄金三角洲’。 这个区域文化相通，消费者对美的需求有众多共性；但同时各个市场又有独特优势。这一切令北亚市场不仅成为了强劲的业务增长引擎，更是科技发展、创新突破和赋能未来美妆的策源地。我们希望通过这次峰会，汇聚区域内不同智慧，启发更多共创，加速区域性美妆科技创新。”

欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞先生发表开幕致辞

在峰会上，欧莱雅分享了美妆黄金三角洲最新的四大消费趋势，包括 “多元呈现，自我表达”、“科技赋能，功效至上”、“护肤品化持续升级” 和 “感官体验价值提升”，也展示了与这些趋势交相呼应的关键突破性创新，比如 3CE 的全新美妙配色、兰蔻菁纯臻颜双重光学美容仪、圣罗兰美妆气垫、Prada 普拉达 “我本莫测” 香水以及植村秀洁颜油。

谈及借助最前沿的科技实现突破性创新，欧莱雅北亚区兼中国研发和创新中心副总裁马斯明（Maxime De Boni）先生表示：“我们通过开放研发’Co’ 的策略，带领我们走进万物合和的创新之旅：通过合作、共创、共赢，打造未来美妆。在研发内部，我们利用北亚区内在上海、东京和首尔设置的研发中心，开拓最大创新势能。与此同时，我们也和当地外部创新生态圈合作，识别、挑选一些最有创新活力的初创公司、知名学界和机构、以及供应商等携手，涵盖产业上游到下游，共同打造突破性的卓越创新。此次峰会也正展现了我们对于加速开放合作的决心，引领行业进一步发展。”

本次峰会设置了专家圆桌环节，邀请到来自美妆、人工智能、研发及医美领域的顶尖专家。期间，欧莱雅特别分享了一个最新跨界共创案例——其日本分公司与森下仁丹的合作创新，以最新的 “活性微囊” 技术，能够更好的保护成分免受氧化和降解，并已经应用在了护肤产品中。

在圆桌讨论中，专家们呼吁加强跨行业和跨市场的协作，为消费者带来更新的技术和创新体验。在人工智能和数字科技方面，专家们强调了夯实人工智能基础设施，以 “数智” 之力推动合作的迫切性。在医美方面，专家们指出，亟需凝聚富有突破理念的初创公司、拥有资源优势的企业和专业人士的力量，共同驱动创新的未来。