11 月 7 日，“脑机世界新格局——BrainCo 强脑科技 2022 年度发布会” 在上海举行，国内首家脑机接口独角兽 BrainCo 强脑科技公布旗下产品获得 FDA 认证喜讯，并重磅发布睡眠产品。

国内唯一获得 FDA认证的智能仿生手

发布会上，韩璧丞宣布，通过 20 个月的不懈努力，几十个工程师的日日夜夜和数十项的专业测试，公司研发的智能仿生手拿到了 FDA 认证。这是脑机接口历史上的一个重要里程碑，也是唯一一家获得 FDA 认证的非侵入式脑机接口产品，代表了全球对于非侵入式脑机接口技术应用的认可。这款智能仿生手，因为他先进的脑机融合技术，曾登上时代周刊封面，被评为年度最近发明。

韩璧丞也透露，下一代智能仿生手正在研发过程中，会针对外观和重量进行优化，做到外观更逼真、穿戴更舒适。更重要的是，下一代智能仿生手会加入感觉反馈功能，让使用者可以感觉到物体的软硬和冷热。

蝉联天猫品类热销榜首的睡眠新品

BrainCo 强脑科技重磅发布了他们首款 C 端产品——深海豚（Easleep）睡眠仪。产品聚焦当下热点睡眠问题，基于其强大的精准脑电（EEG）以及人体体征信号检测技术，结合 CES 物理助眠、双声拍及多重音波结合认知行为疗法 CBT-I，通过人工智能算法，为用户打造睡眠问题整体解决方案。产品一上市便多次蝉联天猫 “睡眠仪热销榜” 榜首。

对于睡眠问题的解决方案，中国睡眠研究会理事长、复旦大学教授黄志力深度解读了 CES（经颅电流刺激疗法）在助力睡眠问题方面的优势，既没有药物的成瘾和依赖，并且在上世纪 70 年代就通过了 FDA 认证，目前也没有对人体有伤害或不安全性的反馈，安全性和有效性都有保障。此外他披露，目前，全球有 3 亿人遇到睡眠问题，10 年睡眠时长减少 1.5 小时，其中有 64.75% 的人睡眠不足 8 小时。“目前针对失眠症治疗，主要包括心理、药物、物理、中医药治疗和综合治疗等。”

可以进行攀岩的智能仿生腿

发布会上，肢体残疾的小林穿戴 BrainCo 强脑科技智能仿生腿完成了攀岩。万科主席王石以视频形式现身发布会，见证了小林完成了这项看似不可能完成的任务。热爱运动的王石，呼吁大家关注残障人士和残障群体。鼓励和支持残疾人开展赛艇、攀岩等运动项目。

此外，针对星宝家长的需求，BrainCo 强脑科技推出了 “开星果脑机接口社交沟通系统” 家庭版，这款产品为星宝家庭提供了居家社交功能训练，里面集成了上千个神经反馈训练课程。BrainCo 宣布，将发起 “星星点灯，百千万行动” 计划。“BrainCo 在此承诺，我们将捐赠 100 套开星果脑机接口产品给爱尔公益基金会，在全国范围内资助 100 名来自困难家庭的小龄星宝，帮助他们获得最大化的早期干预效果，并以此提高社会对孤独症，中群体的关注、支持和深度接纳。”

发布会的最后，韩璧丞大胆预测，“随着传感器算法的不断突破，非侵入式脑机接口这项技术会深远地影响人类，未来我们的脑机设备可能会比手机的数量还要多。”