元宇宙正在以其虚实结合的魅力重塑各行各业，并被描述成为数字世界的终极梦想。近日，英特尔元宇宙体育创新应用解决方案和元宇宙电竞解决方案亮相进博会，吸引观众上场 “亲测”。

英特尔中国区市场部总经理吕冬表示：“很高兴在进博会的舞台向大家展示英特尔两大元宇宙创新应用解决方案。无论是体育还是电竞，竞技运动总是让人热血沸腾。英特尔以此为起点，与合作伙伴携手为各体育爱好者、玩家和观众带来更无界的连接、更真实的互动和更沉浸的体验。我们相信凭借英特尔在底层算力和技术上的持续创新，将为人们带来更多突破想象力的美好体验。”

不拘场地、任意视角，元宇宙体育创新应用 带来突破性体验

英特尔多来以来持续通过创新技术为体育赋能，全方位提升赛事、场馆、管理的体验，让传统的竞技体育迸发出更大的创造力和活力。作为奥运会全球 TOP 合作伙伴，英特尔一直致力于在奥运中加速新技术的应用和落地，为全球的运动员、参赛者、工作人员带来了非比寻常的智慧奥运体验。其中英特尔三维运动员追踪技术（3DAT）还因助力北京冬奥开幕式的《致敬人民》《雪花》两个节目呈现出惊艳视觉效果，而被称为 “科技网红”。3DAT 基于先进的计算机视觉和 AI 技术，从视频中提取运动员的关键骨骼点信息、关键部位姿态、运动轨迹等进行三维重建。在北京冬奥会期间，3DAT 还为速度滑冰、钢架雪车等国家队训练提供数据支持，助力他们在冬奥会上打破记录、创造历史。基于 3DAT 技术的持续更新，英特尔打造出了英特尔元宇宙体育创新应用解决方案，将体育数字化的半径拓展到元宇宙中。

英特尔元宇宙体育运动创新应用解决方案是一套分散式、可灵活部署的云边端架构协同整合方案。英特尔强大的算力（CPU+GPU）、先进的 AI 算法、5G+MEC 等技术，可以帮助实现从终端画面采集到边缘端超低时延动捕姿态解算，并实时驱动元宇宙数字运动员进行视频/VR 直转播。通过该解决方案，运动员可以在任意地点参与比赛，在元宇宙世界中的同一时空的赛场进行比赛。该解决方案可不借助任何穿戴设备，将相机拍摄的人体姿态实时重构和渲染为 3D 动画，将人体颈部、脊椎、腰部、脚踝、四肢等 33 个关节点的细腻的旋转动作充分展示在数字世界，广泛支持从舞蹈、体育到虚拟运动偶像的数字重建。该方案亦可支持上千平米范围、超高帧率竞技体育专业数据采集，也将适用于各项体育赛事元宇宙直转播及日常训练。

进博会期间，英特尔宣布与中国篮球协会（以下简称：中国篮协）旗下中国男子三人篮球超级联赛（以下简称：超三联赛）达成合作，双方发布了英特尔为超三联赛打造的数字人形象超三小子，并将共同举办首届元宇宙扣篮大赛。

在英特尔元宇宙体育创新应用解决方案的支持下，扣篮运动员能够在异地、多场地的任意球场参加比赛，裁判在元宇宙世界中同一时空的球场对球员表现进行打分，真正实现在元宇宙异地多场地同场竞技。同时，该解决方案还为赛事转播带来全新体验，观众不仅可以 360°观看比赛，还可通过 VR 眼镜随意切换视角，突破了直转播的固定视角。

中国篮球协会党委委员 深篮体育公司董事长徐济成表示：“体育精神是不断寻求突破、创造奇迹。中国篮协和英特尔将共同举办的元宇宙扣篮大赛正诠释了这一理念，这将打破地理限制，让异地比赛成为现实，为每一位参赛选手和观众带来前所未有的视听体验。”

英特尔通过 3DAT 技术，能够在运动员正常运动状态下实现动作捕捉，只需在各个比赛场地架设少量摄像头便可实现大范围、高精度的视频数据采集。视频采集后，会通过 5G 网络低时延传输至边缘端，进行运动员姿态解算分析；在边缘端，搭载了第三代英特尔至强可扩展处理器的 3DAT 服务器与运营商边缘网络服务器共同作用, 英特尔强大的算力及先进的 AI 算法，在英特尔 OpenVINO 视觉工具套件、英特尔深度学习加速技术、英特尔 Scalable 深度学习加速技术等多项技术的共同支持下，实现低时延生成运动员精准的三维骨骼及姿态数据。

在直转播环节，英特尔在边缘云及中心云都使用了基于第三代英特尔至强可扩展处理器作为核心的可扩展架构，基于不同的计算密度的需求来部署可堆叠的服务器集群。同时在渲染服务器首次搭载了英特尔 Flex 系列显卡进行数字人及元宇宙场景的整体渲染。在网络层面，利用英特尔 Smart Edge Open 快速简易化构建的边缘网络和应用部署，SE-O 在 5G 专用网络、安全服务接口、边缘多集群协调器中起到重要作用，为边端搭建低延迟、高速率的 MEC 平台方案提供强大支持。

强大算力支撑沉浸式体验，VR 电竞 实现线上线下 “面对面联动”

随着被国际奥组委认证为正式体育项目，电子竞技已逐渐撕掉 “不务正业” 的标签，成为增长最快且广受欢迎的竞技项目之一，广大玩家们对更流畅、更沉浸的游戏体验也怀有更高的期待。但在目前，玩家们仍需来到同一线下门店方可进行 VR 对战，这种 “攒局” 对生活节奏快的年轻人来说并不容易，而真正的异地实时 VR 对战则对算力输出、网络时延提出了苛刻的要求。

为此，英特尔、当红齐天、中国移动、中兴通讯携手，整合各方在算力网络建设与运营服务、5G 网络、边缘计算以及高性能 XR 算力设备等方面的优势，共同打造新一代元宇宙电竞 VR 异地对战解决方案——依托中国移动提供的 5G ToB 专网和 MEC 边缘云、中兴通讯提供的 XRExplore 产品，以及英特尔提供的第三代英特尔至强可扩展处理器、英特尔 Flex 系列显卡等先进硬件共同构成的算力基础设施，构建了面向 VR 电竞游戏场景的全流程算力网络，通过算网资源实时感知、动态调度等能力，实现算力端、边、云纵向协同以及多云、边边协同，从而给 VR 电竞游戏的运行提供出众的算力资源和传输路径，实现出色的玩家体验。其中，英特尔通过先进的软硬件为 XR 算力引擎提供强劲动力和超强网络性能。在该方案中，第三代英特尔至强可扩展处理器作为核心算力引擎，被应用于 5G 核心网络以及边缘网络节点，与英特尔网络软件等形成组合，满足超大带宽、超低延迟的高帧率游戏的要求。同时，架构也选择了兼具性能和可扩展性优势的英特尔 Flex 系列显卡作为音视频渲染主力，并对显卡虚拟化有良好的支持。在算力规模上，架构通过支持单服务器、多服务器集群、多级云等多种部署形态来应对不同店面环境的需求。不仅提供了出色的图像渲染、音视频编解码能力和数据处理能力，也能以良好的虚拟化能力使方案具备更好的弹性和灵活度。

当红齐天国际文化科技 发展集团有限公司董事长齐笑表示：” 为用户创造极致的沉浸式体验是我们始终秉持的理念，而通过数字技术的加持，促进体育事业发展、传承和发扬体育精神，也是我们要坚定不移的目标。当红齐天与合作伙伴一起打造高品质的全流程算力网络，给 VR 电竞体育的运行提供了出众的算力资源和传输路径，为推动电子竞技的繁荣发展奠定了更稳固的基石。”

北京移动副总经理郭旗表示：”5G 技术因高带宽、低时延等特性，已成为通往元宇宙的 ‘钥匙’，让泛在连接成为可能，为人们的生活、工作、娱乐带来便利。期待今后继续与各位合作伙伴一起，不断推进中国移动的连接和算力网络发挥基础设施的作用，在电竞乃至更多领域创造更多精彩。”

在该技术解决方案中，玩家们可以实现真正的线上线下的 “面对面联动”，尤其在一些多人竞技或具有社交属性的项目中，玩家能与不同空间和地域的同伴、对手展开多样化的互动。

元宇宙来源于游戏，却不止步于游戏。随着这一基于强负载下的算力网络需求技术解决方案成功应用落地，元宇宙办公、旅游、购物等场景也将迎来无尽的想象空间。元宇宙重新定义了人与空间的关系，让人们在虚实结合的空间中收获切实的美好体验。作为计算领域的引领者，英特尔将继续与各行各业的合作伙伴携手，充分释放计算的潜力，把先进技术产品融入到各大场景，为人们娱乐、工作、生活创造无穷无尽的美好体验。