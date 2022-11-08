昨日，全球领先的智能激光雷达系统科技企业 RoboSense（速腾聚创）举办主题为 “因光而遇，壹路同行” 的 Tech Day 暨新品发布会。活动现场，RoboSense 正式发布了基于自研芯片和全新技术平台的全固态补盲激光雷达 RS-LiDAR-E1（简称 E1）。

RoboSense 从整体感知解决方案的角度出发，以实现 360°环视感知效果为目标，基于自动驾驶在高速、城区及泊车三大关键场景的核心功能，提炼出补盲激光雷达的关键性能需求，并凝结于 E1 这款里程碑式的产品。

E1 的水平 FOV 为 120°，能够以最少数量的激光雷达传感器组合，形成 360°水平视场的无死角覆盖。在当前主流前视激光雷达水平 120°FOV 的基础上，整体感知解决方案仅需 2 颗 E1 即可实现 360°水平视场的无缝拼接，兼顾了安全性、高效性和经济性的需求。在同样数量的部署方案下，水平 FOV 不满足 120°将会存在误检和漏检隐患。

E1 垂直 FOV 设计为 90°，可以让感知范围兼顾地面盲区与侧向视野。当 E1 部署于车身两侧，90°垂直 FOV 能够在视场下沿尽可能贴近车身，并将感知区域的地面盲区压缩到 20 厘米以内；不仅如此，E1 还可以将垂直 FOV 保留 8°左右的上扬，从而完整检出两侧途经车辆的全貌，保证感知算法有效检出。如果补盲激光雷达的垂直 FOV 小于 90°，则容易埋下感知范围不足的隐患。

E1 支持超过 25Hz 的超高刷新帧率，可以在 200ms 内完成目标加速度感知，能更快捕捉目标运动状态。E1 更高的刷新帧率，不仅让自动驾驶系统在障碍物位置、速度、加速度等方面的感知延迟大大降低，还将在单位时间内提供更多的画面，从而提高感知算法对细小物体的检出率。

E1 的测距能力为 30 米 @10%，最远测距 120 米，能让行驶策略更安全。30m 的测距能力可以完整探测 6 车道外的切向来车，有效覆盖双向 12 车道十字路口场景，适合国内绝大部分城市道路。不仅如此，E1 还可以有效探测侧面及后方的高速来车，为自动驾驶系统提供充足的响应时间。

同时，RoboSense 还首次公开了迄今为止业内唯一通过 CNAS 认可的车载激光雷达实验室，并与 Luxshare（立讯）共同为合资智造企业 Luxsense（立腾创新）举行揭幕仪式。