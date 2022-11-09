近日，第五届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式于上海举行，作为全球领先的房地产专业服务和投资管理公司，仲量联行首次亮相进博会。仲量联行长期关注 “未来办公” 发展趋势，在本次进博会上分享最新的全球办公领域趋势与洞察，并首发发布《2022 全球未来办公调研报告》，希望通过前瞻的行业洞察和领先的科技赋能解决方案，帮助企业客户提高其不动产组合绩效，打造以人为本的安全、高效空间，以房地产为载体和工具，助力客户实现可持续发展愿景。

在本次《2022 年全球未来办公调研报告》中，仲量联行对全球 13 个主要市场的 1095 名资深企业不动产决策者进行了调研，得出五大关键洞察：

混合办公模式将长期存在，并推动办公场所的不断焕新

在短期内，投资于优质办公空间比扩大办公面积更为重要

企业 ESG（环境、社会和治理）愿景将重塑企业未来的不动产组合规划

企业不动产职能需要加倍投资于智能科技部署

企业不动产需求正变得愈发精细化和复杂化

在中国受访企业中，79% 的受访者认为投资于优质办公空间比获取更大的空间面积更重要，企业应赋予办公场所新的愿景，以满足员工偏好和诉求。仲量联行智动办公中国区业务开发执行总监尹松娇表示：“未来三年将成为中国企业抓住机遇窗口部署企业不动产战略的关键时期，科技将是推动这一变革的关键，因此企业不动产部门需要在智能科技领域加大投入。” 仲量联行的研究显示，中国的企业将通过合作伙伴关系来增强自身技能，尤其在 ESG 和科技两大方面，最主要的服务外包领域是可再生能源供应和采购、可持续发展项目管理、数据分析及洞察以及可持续发展战略。

此外，仲量联行研究表明，超过八成的企业人力资源负责人表示，增加对科技和数据的投资将有助于他们成功有效地管理新的混合办公模式。对智能科技的加大投资将是企业把握新机遇、提升绩效和生产力的关键，高质量的企业不动产数据以及先进科技和系统的应用可以赋予企业不动产管理者更强大的实时洞察力，以进一步优化企业不动产组合，并提升办公场所的韧性和灵活性。

仲量联行智动办公中国区业务开发执行总监尹松娇作最新数智化 “未来办公” 趋势及策略展望

仲量联行亚太区未来办公负责人 Ben Hamley 在活动中介绍了仲量联行携手神经信息科技公司 EMOTIV，探究通过神经科学洞察塑造未来办公，提升工作环境和员工体验的最新进展。Ben 表示：“通过对员工在办公状态下大脑模式的研究，我们希望获得能够应用于优化办公空间、提升办公体验的洞察及策略，确保无论是线下还是线上，都能打破人与环境的壁垒，创造优质办公空间。”

仲量联行智动办公中国区项目与开发管理董事总经理李晶也具体介绍了仲量联行在数智化科技创新应用的新进展以及对空间全生命周期的赋能，并援引了仲量联行和次世代建筑 AI 科技公司 OpenSpace 的全球战略合作进行具体说明：双方正探索 AI+BIM+VR 空间图像数据的创新应用，通过创建施工现场的 “数字孪生” 版本，建筑专家无需到达现场，即可获得项目现场全景建模和工程效果演示、工程线上巡检和报告、BIM 与工程信息比对、工程进度追踪和可视化报表、楼宇及场地物业管理等划时代体验，这为建筑工程行业提供全球领先的工程进度与质量管理服务和数据分析能力。

仲量联行智动办公中国区项目与开发管理董事总经理李晶与 OpenSpace 中国区市场与合作经理徐杰在现场举行了双方的合作签约仪式

活动的圆桌讨论环节由仲量科技战略部高级经理卢治学主持，讨论嘉宾仲量联行智动办公中国区项目与开发管理董事总经理李晶、仲量联行智动办公中国区业务开发执行总监尹松娇、仲量联行智动办公华东及华西区企业客户项目总监杜侃以及 OpenSpace 中国区市场与合作经理徐杰从全球房地产科技和市场趋势切入进行了探讨，嘉宾们共同表示，数智化将赋能商业地产全生命周期并引领新一代的未来办公场所转型，在混合办公、远程协同已成大势所趋的新常态下，助力地产投资者、开发商和企业租户实现更智能，灵活，健康和低碳的美好未来办公新世界。