雷诺已经提出了其战略计划 “雷诺” 的第三阶段。车企在其中不仅明确了旗下品牌的电动化路线图，还详细阐述了未来独立电动车事业部的规划。在前两个 “ Reaulution ” 阶段 “复活” 和 “革新” 之后，“革命” 现在提上日程——这家法国公司想要推进并剥离电动汽车业务。根据公告，名为 Ampere 的电动汽车分支将使用软件定义车辆 (SDV) 技术为雷诺品牌开发、制造和销售全电动乘用车。根据雷诺首席执行官 Luca de Meo 的计划，Ampere 将成为 “一家拥有约 10,000 名员工的成熟 OEM”。其 3,500 名左右的工程师中有一半将专注于软件。为了加速这些 “软件定义车辆” 的开发，这家法国公司同意与谷歌和高通建立密切的合作伙伴关系。

到 2030 年，Ampere 将提供六款电动车型：雷诺 5 Electric 和雷诺 4 Electric、Megane E-Tech Electric、Scénic Electric 和另外两款尚未公布的车型。这两种未知模型将出现在哪些细分市场和哪些平台上还有待观察。5 月，雷诺展示了 Scénic Vision 概念车，作为电动家用车的预览——配备了 Megane 熟悉的 40 kWh 日常使用电池和长距离燃料电池。这个概念是否会进入批量生产，或者 Scénic 是否会成为纯 BEV，还有待观察。

预计到 2031 年，Ampere 将为雷诺品牌生产约 100 万辆电动汽车。雷诺依靠其在法国北部的 ElectriCity 生产网络及其电池合作伙伴，到 2030 年提供总计 80 GWh 的电量。

为为其计划融资，雷诺计划最早于 2023 年下半年在巴黎泛欧证券交易所首次公开募股 Ampere，但需视市场情况而定。雷诺打算继续担任 Ampere 的大股东，但仍在寻找其他投资者。联盟合作伙伴日产和三菱汽车正在考虑投资安培。

除了围绕 Ampere 的计划，即专注于雷诺品牌电动汽车作为一个新实体，战略更新还充实了雷诺集团其他品牌的目标。雷诺的 Alpine 跑车品牌将从 2026 年开始只提供电动汽车——到目前为止，只有一个基于 A110 的单元。在轻型商用车方面，雷诺计划从 2026 年开始推出一系列基于自己平台的电池电动货车，名为 FlexEVan，同时其燃料电池合资企业 Hyvia 与 Plug Power 联合运营。

雷诺将把其内燃机和混合动力汽车业务（包括达契亚和其他轻型商用车）与吉利的 Project Horse 合并。重点将放在欧洲以外的市场，特别是拉丁美洲、印度、韩国和北非。雷诺集团首席财务官蒂埃里·皮埃顿 (Thierry Piéton) 表示：“今天的公告是雷诺集团团队决心为公司应对行业转型带来的未来挑战和机遇做好准备的新标志。” 董事会已于前一天批准了董事会的计划。