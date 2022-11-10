数字工业高科技企业霍尼韦尔以 “即刻启程，助您加快可持续发展转型” 为主题，连续第五次亮相中国国际进口博览会（以下简称进博会）。本届进博会上，霍尼韦尔针对可持续发展主题，聚焦能源转型、航空交通、智慧建筑、智慧供应链、医疗健康五大应用领域，为观众呈现超过 60 项创新产品和解决方案，以一系列成熟技术推动行业可持续发展。

“五年来，进博会已成为霍尼韦尔集中展示成熟技术与解决方案、首发首展旗舰创新产品、扩大中国投资、拓展合作伙伴关系的一站式平台。” 霍尼韦尔中国总裁余锋表示，“霍尼韦尔约 60% 的新产品研发都以改善客户的环保表现和社会效益为出发点，公司核心业务契合中国的市场需求。我们将通过本届进博会与更多中国合作伙伴携手，助力实现低碳、高效、安全、健康的可持续发展。”

凭借先进的硬件、软件以及大数据分析技术，霍尼韦尔致力于帮助楼宇业主和运营者打造更加健康、安全、节能、和可持续发展的设施。在本届进博会上，霍尼韦尔首发了 BEATS200 边缘网络控制器。

这是一款紧凑的高性能嵌入式控制器，集成了报警、时间表、趋势记录、事件管理及网络管理的功能。该控制器可用于智能建筑中的暖通空调、照明、给排水控制、变配电等子系统的设备管理与控制，广泛适用于新建及改造的智能建筑应用场景，如商业综合体、办公楼、数据中心、公共设施、工业、医疗、酒店等，帮助用户实现对建筑的智慧、安全且高效的管理。

同时，霍尼韦尔智能插座能源管理系统广泛适用于楼宇建筑以及各种商业体，使建筑业主/使用者实现控制整栋建筑中接入系统的电源插座工作状态，并监控能源使用情况。通过将解决方案与楼宇管理系统集成，还提供了进一步的功能，包括电源插座调度、分组、工作温度监控和响应关于用电设备功率过高预警功能。具备监测和控制连接用电设备的能力，可以管理低功耗设备的使用，提高建筑整体的安全性和能源效率。

霍尼韦尔智慧能碳管理解决方案集成了公司旗下最前沿的软、硬件产品，通过对建筑实行感知、连接、协同、控制的全方位闭环管理，精细化排摸楼宇内用电设备的运行规律，进行建筑能耗的量化追溯及分析优化；结合智能算法，通过云边协同的控制策略，达到科学调整用电负荷的效果，进而打造具备 “柔性” 能力的低碳节能建筑，助力客户实现建筑全生命周期内持续的节能减排和降本增效。

霍尼韦尔智能建筑科技集团全球副总裁兼中国总经理李烨指出，霍尼韦尔致力于使楼宇运营保持一个健康、安全、舒适且节能的状况，霍尼韦尔的能碳双控智能管理平台通过连接一系列霍尼韦尔最新的传感器、网关和末端执行产品，形成一个完整的闭环，能让楼宇实现全自动的能耗管理。

目前，霍尼韦尔拥有工位传感器、温湿度传感器、水流传感器、电流传感器、烟雾探测器、视频监控设备、智能门禁设备等多种高效的传感技术，这些技术相当于人的 “五官”，能够有效收集建筑内部的能耗信息。通过传感器采集到的信息需要通过互联网网关传输到云端平台，再通过算法进行处理和分析。根据算法得出的结果，现场执行器会做出快速的反应，快速准确地控制建筑的温度、适度、空气洁净度，帮助客户找到舒适、安全、智能跟能耗最佳的平衡点，真正实现 “监”、“算”、“控” 一体化。

李烨告诉动点科技：“不仅如此，霍尼韦尔的很多解决方案也能对设备进行一些预测性的维护，提高设备使用年限，从而降低成本。比如说在空调或汽车上，霍尼韦尔的传感器能够感知各个部件的噪音振动，从而了解运转情况，帮助维保人员及时精准地对设备部件进行维护，从而提高使用寿命，降低整体排查所带来的人力和时间成本，还能节省因部件老化产生的额外能源消耗。”

如今，通过采用霍尼韦尔智能建筑科技集团的低碳解决方案，在同样的情况下，一些企业能够实现约 10~15% 的能源节约。另外，在运营和维护成本上，也可以通过我们自动化的技术传感器替代巡检，减少运维工作人员的数量，从降低能耗、降低人工成本等多个角度，实现叠加的协同效应，帮助企业提高经济效益。